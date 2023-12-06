За "Слово пацана" придется ответить: какая судьба ждет нашумевший сериал про группировки Казани?
кадр сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» безусловно стал самым обсуждаемым телепроектом последнего месяца. Все это время не утихают разговоры, а нужно ли было вообще выпускать его в эфир. На этот раз против картины выступила председатель комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина. Она потребовала у СК проверить киноленту. Негативно о кинопроекте высказался и раис Татарстана Рустам Минниханов. Вопреки всем угрозам закрыть проект, режиссёр сериала Жора Крыжовников, намекнул на второй и третий сезоны. Корреспондент PROKAZAN решил разобраться какая судьба ждёт проект.
Похоронено слишком много ребят
Проблемы у сериала начались еще задолго до старта съемок. Еще во время кастинга, который проводился два года назад. В Челнах так и вовсе не смогли провести кастинг. Сложности возникли из-за антиковидных мер.
Автор фото: Кадр сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
«Никогда я не встречала такого негостеприимного приема, как был в Челнах. Никто не знает сути нашего фильма, сюжет хранится в строгой конфиденциальности. Ко мне подходили подростки, они рассказывали, что им нравятся фильмы «Бригада», «Брат», «Закон каменных джунглей». Наш фильм не опаснее, не страшнее этих проектов. «Слово пацана» - это художественный проект, не документальный», - сказала Юлия Марина кастинг-директор сериала.
Позже на пути реализации проекта встала уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она изначально была против съёмок «Слова пацана».
Автор фото: личный архив
«В годы активности группировок было похоронено много молодых ребят, и выход в свет фильма «Слово пацана» может повлиять на неокрепшую психику подрастающего поколения негативным образом», — говорила Волынец год назад.
Минниханов выступил против сериала «Слово пацана»
Помимо Волынец против картины выступил и раис Татарстана Рустам Минниханов. Он считает, что такие фильмы не соответствуют политике республики.
«В последнее время стали выходить фильмы, которые романтизируют период истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок. Мы это предполагали. К сожалению, ни к чему хорошему это не приводит. Подтверждение тому — события, которые произошли в Сармановском районе республики. Правоохранительными органами выявлены все участники происшествия, проведены профилактические мероприятия», — сказал раис.
Напомним, что в Сармановском районе толпа подростков устроила сходку и играла в снежки.
Также Минниханов добавил, что власти Татарстана сделают всё, чтобы события 80-90-ых годов не повторились.
Не поддержала сериал и Нина Останина. Председатель комитета Государственной Думы по защите семьи потребовала проверки сериала «Слово пацана» у Роскомнадзора. Также она написала заявление в Следственный комитет.
«В преддверии объявленного президентом Российской Федерации 2024 года Годом семьи сериал вызывает возмущение. Я прошу проверить картину на предмет пропаганды и распространения в них запрещенной информации, способной причинить вред подрастающему поколению, включая вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу», - говорит Останина.
Сама же Волынец утверждает, что несмотря на маркировку «18+», сериал скачивают и смотрят дети. Из-за фильма в разных городах России несовершеннолетние выходят на улицы и имитируют сходки (прим.ред. речь идёт о событиях в Сармановском районе).
«Есть большие подозрения, что кто-то режиссирует это извне, и дети просто выступают в качестве марионеток», - заявила детский омбудсмен Татарстана.
Пусть покажут восемь серий и запрещают
Помимо противников «Слова пацана», у сериала появилась и поддержка. К массовому удивлению привили слова Екатерины Мизулиной, которая выступила на стороне картины. Глава Лиги безопасного интернета поблагодарила Жору Крыжовникова за освещение этой темы.
«Я в некотором смысле «благодарна» сериалу за то, что он так ярко обнажил проблему с подростковой преступностью и насилием в молодежной среде и заставил общество эту тему обсуждать», — написала Мизулина в своём телеграм-канале.
Поддержал сериал и бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Он считает, что «Слово пацана» - это шедевр.
«Они говорят, что надо его запретить: романтизация преступности. Пусть покажут восемь серий и запрещают», – сказал Слуцкий.
Сергей Бурунов, игравший роль отца одного из главных героев фильма, также выступил в защиту сериала. Актёр и вовсе назвал сценарий глубоким и потрясающим.
Автор фото: Кадр сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
С неожиданной поддержкой в сторону сериала вышел и Евгений Баженов, которого называют едва ли не главным противником творчества Крыжовникова .
«Нынешняя гопота появилась из-за "Слово пацана", а бандиты из-за "Бумера" и "Бригады"? Бандитов убивали из-за фильма "Брат", а пытки в больнице ФСИН Саратовской области происходили из-за того, что сотрудники сняли диковинное видео? Расстрел в Новочеркасске случился из-за сцены с расстрелом в недавно вышедшем "Тихом Доне"? На Диком Западе начали грабить поезда из-за выхода фильма "Большое ограбление поезда" в 1903 году? Первобытные люди друг друга резали из-за того, что во сне увидели насилие?», - высказался блогер.
«Зло не может быть романтизированным»: что думает сам режиссёр о кинокартине
Жора Крыжовников долгое время не давал комментарии о судьбе сериала. Накануне в эфире на НТВ режиссёр всё же рассказал о своей позиции.
«Я не понимаю, что значит романтизация. Мы не можем восхищаться ужасом. И нас в этом странно обвинять. Вышло 5 серий, и зритель видит, что там дальше происходит. Тема для меня такая: преступление не может быть безнаказанным. Если раз ступишь на эту дорожку, тебе вернется в этом колесе сансары. То, что называют романтизацией это то, что наши герои не однозначно плохие, а часто сложные, запутавшиеся, потерявшие дорогу», - говорит Крыжовников.
Также стало известно, что сериал может получить продолжение. Уже появилась информация о возможном выходе 2 и 3 сезонов. Отметим, что финальную серию первого сезона уже переснимают. В сети ходят слухи, что конец будет печальный, но поучительный.