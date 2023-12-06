За "Слово пацана" придется ответить: какая судьба ждет нашумевший сериал про группировки Казани?

«Мы хотим продолжение»: какая судьба ждёт «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» безусловно стал самым обсуждаемым телепроектом последнего месяца. Все это время не утихают разговоры, а нужно ли было вообще выпускать его в эфир. На этот раз против картины выступила председатель комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина. Она потребовала у СК проверить киноленту. Негативно о кинопроекте высказался и раис Татарстана Рустам Минниханов. Вопреки всем угрозам закрыть проект, режиссёр сериала Жора Крыжовников, намекнул на второй и третий сезоны. Корреспондент PROKAZAN решил разобраться какая судьба ждёт проект.

Похоронено слишком много ребят

Проблемы у сериала начались еще задолго до старта съемок. Еще во время кастинга, который проводился два года назад. В Челнах так и вовсе не смогли провести кастинг. Сложности возникли из-за антиковидных мер.

Автор фото: Кадр сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Никогда я не встречала такого негостеприимного приема, как был в Челнах. Никто не знает сути нашего фильма, сюжет хранится в строгой конфиденциальности. Ко мне подходили подростки, они рассказывали, что им нравятся фильмы «Бригада», «Брат», «Закон каменных джунглей». Наш фильм не опаснее, не страшнее этих проектов. «Слово пацана» - это художественный проект, не документальный», - сказала Юлия Марина кастинг-директор сериала.

Позже на пути реализации проекта встала уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она изначально была против съёмок «Слова пацана».

Автор фото: личный архив

«В годы активности группировок было похоронено много молодых ребят, и выход в свет фильма «Слово пацана» может повлиять на неокрепшую психику подрастающего поколения негативным образом», — говорила Волынец год назад.

Минниханов выступил против сериала «Слово пацана»

Помимо Волынец против картины выступил и раис Татарстана Рустам Минниханов. Он считает, что такие фильмы не соответствуют политике республики.

«В последнее время стали выходить фильмы, которые романтизируют период истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок. Мы это предполагали. К сожалению, ни к чему хорошему это не приводит. Подтверждение тому — события, которые произошли в Сармановском районе республики. Правоохранительными органами выявлены все участники происшествия, проведены профилактические мероприятия», — сказал раис.

Напомним, что в Сармановском районе толпа подростков устроила сходку и играла в снежки.

Также Минниханов добавил, что власти Татарстана сделают всё, чтобы события 80-90-ых годов не повторились.

Не поддержала сериал и Нина Останина. Председатель комитета Государственной Думы по защите семьи потребовала проверки сериала «Слово пацана» у Роскомнадзора. Также она написала заявление в Следственный комитет.

«В преддверии объявленного президентом Российской Федерации 2024 года Годом семьи сериал вызывает возмущение. Я прошу проверить картину на предмет пропаганды и распространения в них запрещенной информации, способной причинить вред подрастающему поколению, включая вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу», - говорит Останина.

Сама же Волынец утверждает, что несмотря на маркировку «18+», сериал скачивают и смотрят дети. Из-за фильма в разных городах России несовершеннолетние выходят на улицы и имитируют сходки (прим.ред. речь идёт о событиях в Сармановском районе).

«Есть большие подозрения, что кто-то режиссирует это извне, и дети просто выступают в качестве марионеток», - заявила детский омбудсмен Татарстана.

Пусть покажут восемь серий и запрещают

Помимо противников «Слова пацана», у сериала появилась и поддержка. К массовому удивлению привили слова Екатерины Мизулиной, которая выступила на стороне картины. Глава Лиги безопасного интернета поблагодарила Жору Крыжовникова за освещение этой темы.

«Я в некотором смысле «благодарна» сериалу за то, что он так ярко обнажил проблему с подростковой преступностью и насилием в молодежной среде и заставил общество эту тему обсуждать», — написала Мизулина в своём телеграм-канале.

Поддержал сериал и бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Он считает, что «Слово пацана» - это шедевр.

«Они говорят, что надо его запретить: романтизация преступности. Пусть покажут восемь серий и запрещают», – сказал Слуцкий.

Сергей Бурунов, игравший роль отца одного из главных героев фильма, также выступил в защиту сериала. Актёр и вовсе назвал сценарий глубоким и потрясающим.

Автор фото: Кадр сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

С неожиданной поддержкой в сторону сериала вышел и Евгений Баженов, которого называют едва ли не главным противником творчества Крыжовникова .

«Нынешняя гопота появилась из-за "Слово пацана", а бандиты из-за "Бумера" и "Бригады"? Бандитов убивали из-за фильма "Брат", а пытки в больнице ФСИН Саратовской области происходили из-за того, что сотрудники сняли диковинное видео? Расстрел в Новочеркасске случился из-за сцены с расстрелом в недавно вышедшем "Тихом Доне"? На Диком Западе начали грабить поезда из-за выхода фильма "Большое ограбление поезда" в 1903 году? Первобытные люди друг друга резали из-за того, что во сне увидели насилие?», - высказался блогер.

«Зло не может быть романтизированным»: что думает сам режиссёр о кинокартине

Жора Крыжовников долгое время не давал комментарии о судьбе сериала. Накануне в эфире на НТВ режиссёр всё же рассказал о своей позиции.

«Я не понимаю, что значит романтизация. Мы не можем восхищаться ужасом. И нас в этом странно обвинять. Вышло 5 серий, и зритель видит, что там дальше происходит. Тема для меня такая: преступление не может быть безнаказанным. Если раз ступишь на эту дорожку, тебе вернется в этом колесе сансары. То, что называют романтизацией это то, что наши герои не однозначно плохие, а часто сложные, запутавшиеся, потерявшие дорогу», - говорит Крыжовников.

Также стало известно, что сериал может получить продолжение. Уже появилась информация о возможном выходе 2 и 3 сезонов. Отметим, что финальную серию первого сезона уже переснимают. В сети ходят слухи, что конец будет печальный, но поучительный.