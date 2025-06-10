«Второй брак» без фальши: как Раиля Каримова снимает комедию, в которой узнаёшь себя

Раиля Каримова рассказала о премьере «Второго брака»

Раиля Каримова — режиссер родом из Лениногорска, выпускница ВГИКа. За ее плечами уже два крупных проекта, в том числе новый комедийный скетчком «Второй брак», премьера которого состоится на ТНТ 16 июня в 20:00. В интервью ProKazan Раиля Каримова делится своим взглядом на профессию режиссёра, рассказывает о любви к Тарантино и откровенно признаётся, что мечтает снять мультфильм.

Ваши фильмы часто затрагивают актуальные социальные темы. Как вы выбираете темы для своих картин, и что для вас важно в их освещении?

Честно говоря, про социальные темы в моем кино слышу впервые (улыбается). Но если вы их там считываете, значит, они там есть. В любом случае это не самоцель. Никогда не ставила задачу: «Снимаю социальное кино». Я, скорее, наоборот бегу от «чистой социалки», если это единственное, что есть в материале. Я просто работаю с тем, что живое. Наверное, «живой текст» для меня – это то, что вызывает отклик, то, что убеждает. Всё остальное – уже следствие.

Автор фото: предоставлено ТНТ

Ваша работа как режиссера – это всегда большая ответственность. Как вы справляетесь с давлением (если оно бывает), особенно когда речь идет о сложных или спорных темах?

Это очень сложная работа. Во ВГИКе на первом курсе нам сказали, что самое важное, что у вас должно быть, это здоровье. Поэтому я стараюсь поддерживать ментальное, психическое и физическое здоровье. Это мой ресурс, чтобы отстаивать то, что для меня важно. Самое главное – доверять себе, как бы там не было. В конечном итоге ты ответственный за кино, которое получилось. Делать то, что считаешь правильным, даже если ты ошибаешься – куда ценнее, чем поддаваться влиянию других и снимать с себя ответственность.

Какие фильмы или режиссеры вдохновили вас на создание собственного кино?

Когда я поступала во ВГИК, я просто любила Тарантино. Потом поняла почему именно. Я до сих пор могу говорить о нём часами. У меня есть студенты, я читаю лекции, и Тарантино там занимает центральное место. Конечно, он не один. Я ещё очень люблю Мартина Макдонаха. Вообще, хорошего кино много. Но есть особенные – тонкие, авторские режиссёры. Это не просто постановщики, а именно авторы своего кино. Это, как правило, ценнее и мощнее.

В чем, по вашему мнению, заключается уникальность российской киноиндустрии, и какие вызовы она ставит перед собой сегодня?

Уникальность, как мне кажется, всё-таки в людях. В тех, кто способен из ничего сделать что-то.

Автор фото: предоставлено ТНТ

Как вы подходите к выбору актеров для своих фильмов? Что для вас главное при работе с актерами на съемочной площадке?

Я бы не сказала, что глубоко исследовала эту сферу. Два моих крупных проекта – это прежде всего работа с креативными продюсерами и их материалом. Моей задачей было воплотить написанное, интерпретировать. Не всегда получалось отстоять всех артистов, которых хотелось бы. Сейчас я работаю над авторским сценарием и там хочу по-настоящему погрузиться в работу с актёрами. В сериалах бешеный ритм – нет времени на репетиции и творческий поиск. Всё в темпе. Поэтому полноценной глубокой работы с артистами у меня пока ещё не было.

Скоро в эфире ТНТ выйдет сериал «Второй брак», режиссером которого вы стали. Какими вы видели главных героев? Черты главной героини вы считали обязательными при кастинге?

Нам хотелось, чтобы герои были похожи на нас. Мы с креативными продюсерами в этом смысле совпали. Это должны были быть очень живые, узнаваемые персонажи – без фальши, без театральности. Люди, которых ты знаешь, которые говорят о твоих проблемах. Всё должно было быть максимально естественно и натурально.

Были ли у актеров сериала импровизации, которые в итоге остались в финальном монтаже?

Да, были. И Юля Топольницкая, и Антон Богданов – отличные ребята, которые умеют импровизировать. Конечно, темпы сериального производства, о которых я упоминала ранее, не всегда позволяют делать это развернуто. Но когда появлялись такие моменты – мы их обязательно оставляли, если это работало на задачу.

Случались ли на съемках эмоциональные моменты, которые поразили даже вас как режиссера?

Конечно, без эмоциональных моментов никак. Съёмочная площадка – это живой организм, живая материя, где много разных людей, характеров, судеб, которые сплетаются в один процесс.

Автор фото: предоставлено ТНТ

Если говорить про какие-то сцены – да, у нас были моменты, которые лично меня сильно тронули. Казалось бы, мы делаем комедию, скетчи, всё должно быть легко, но в некоторых эпизодах вдруг возникала настоящая глубина. Особенно это касалось тем родителей и детей – двух поколений, которые сталкиваются, не всегда понимают друг друга. И ты вдруг видишь в этой комедийной форме не просто шутку, а реальную, ощутимую покаленческую пропасть. Она не хорошая и не плохая – она просто есть. И в этих моментах я как режиссёр чувствовала эмоциональный «пробив». Финал, кстати, тоже получился очень трогательным. Мы всё-таки говорим про любовь – но не ванильную, не рафинированную, а такую, какая она есть. Где можно быть и пессимистом, и реалистом, и просто человеком, который смотрит на ситуацию честно. Мне кажется, это получилось. И в этом смысле мне, правда, очень повезло с проектом и с авторами. Я делала то, что мне по-настоящему близко (улыбается).

Были ли моменты, когда сценарий приходилось менять прямо на площадке? С какими вызовами вы столкнулись при работе над «Вторым браком»?

Главный вызов – это, конечно, время, тайминги, некая гонка с самим собой. Но у нас были гибкие, классные сценаристы и продюсеры. Если изменение не разрушало идею скетча – они шли навстречу. Это был живой процесс, где мы вместе вносили изменения по мере необходимости.

Насколько важен для вас визуальный стиль в фильме, и каким элементам вы обычно уделяете особое внимание на этапе монтажа и постпродакшна?

Визуальный язык – это то, на чём мы «говорим» со зрителем. Он помогает передать настроение, ритм, смысл сцены. Его создают оператор и художник-постановщик, и здесь очень важно, чтобы они были на одной волне с режиссёром. У нас на проекте были определённые трудности с художником, приходилось в процессе искать решения, адаптироваться, придумывать, как выйти из ситуаций без ущерба для истории. Но это нормальная часть процесса.

Для меня важно, чтобы визуал не был ради визуала. Он должен работать на историю, на шутку, на суть сцены. Если что-то отвлекает или перегружает внимание – значит, это лишнее. Всё должно быть максимально точно. Наша основная задача – любым доступным для нас способом высветить то, что заложено в тексте.

Как вы видите будущее российского кино? Есть ли какие-то тенденции, которые вы бы хотели развивать в своих следующих проектах?

Про будущее российского кино – это, конечно, очень большая и сложная тема. Тут нельзя ответить в двух словах, это скорее отдельная дискуссия. Я знаю, что у нас в стране есть огромное количество действительно талантливых людей, режиссёров, сценаристов, операторов – тех, кто по-настоящему хочет делать живое, честное, хорошее кино. Но одновременно с этим есть и те, для кого кино – просто способ заработать. Это, наверное, всегда было и всегда будет, и, возможно, это тоже часть индустрии.

Лично мне хочется делать только то, что вызывает у меня отклик. Я не могу работать с материалом, в который не верю. Мне важно быть автором – в полном смысле этого слова. Сейчас я пишу проект, который сама хочу снимать, и надеюсь, что скоро он реализуется.

Как бы наивно это не звучало, мне бы хотелось, чтобы зритель, посмотрев мое кино, отчетливо чувствовал, что он не один.

Существует ли у вас какой-то идеальный жанр или тема, которую вы хотите еще исследовать в своей карьере?

У меня нет конкретного жанра или темы, которые я бы хотела исследовать, но у меня есть мечта – создать мультфильм. Я обожаю анимацию. Мне кажется, что, когда я пишу, у меня сначала рождается мультик, а уже потом кино. Поэтому если мне когда-то выпадет шанс сделать мультик, то я им воспользуюсь.

Какие советы вы могли бы дать молодым режиссерам, которые только начинают свой путь в киноиндустрии?

Я не считаю себя опытным кинематографистом – у меня же всего два больших проекта. Поэтому смелом могу назвать себя юным режиссером. В целом советы одного человека редко работают у другого, но все-таки мой основной посыл таков: если вы можете заниматься чем-то кроме режиссуры, то не надо заниматься режиссурой. Это сложно, тяжело. У многих ошибочное представление о профессии – слишком много иллюзий. Если же вы все-таки уже в профессии и выбор ваш был не рациональным, тогда делайте все от любви! Удачи!