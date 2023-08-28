Встретить медведя, пролезть в пещеру и поесть чак-чак: собрали подборку лучших мест Татарстана для отдыха

Лето подходит к концу — остались буквально последние дни. Не успеем моргнуть, как уже все бегают с елками и подарками к Новому году. А пока не моргнули — самое время необычно проводить лето и встретить новый, осенний, сезон. PROKAZAN собрал подборку пяти мест Татарстана, которые можно посетить в ближайшее время — какие-то соврем рядом, не требуют долгой дороги и большого запаса времени, до других ехать не меньше часа, но открывающиеся виды, уверены, никого не заставят пожалеть.

Музей чак-чака

Возможность окунуться в атмосферу татарского быта 19 века и почувствовать себя гостями в старинной татарской семье — вот что обещают организаторы. Чак-чак — любимая сладость многих и за пределами Татарстана, но, несмотря на это, его рецепт известен совсем не многим. Посетить музей традиционного блюда — возможность узнать рецепт, познакомиться с историей сладости, а также увидеть кухонную утварь, которая использовалась сотни лет назад. Организаторы также обещают ароматный травяной чай, а к нему тот самый чак-чай, баурсак и татарскую пастилу. Есть и сюрприз — к чаю подготовят старинное забытое блюдо, рецепт которого удалось восстановить. Помимо сладостей в музее проходят мероприятия, посвященные национальным украшениям и вышивке, пикники и лекции.

фото: «Музей чак-чака | Казань» Вконтакте

Раифский дендрарий Волжско-Камского заповедника

В Зеленодольском районе, недалеко от Раифского монастыря, расположился Раифский дендрарий. Заложен он был в 1921 году, а вот постановление об организации полноценного заповедника было издано только в 1960. На следующий 1961 год, пришлось массовое закрытие заповедников в Советском союзе, но благодаря упорству химика Александра Ерминингельдовича Арбузова, Волжско-Камский был успешно спасен.

Территория дендрария — полюбившееся многим казанцам место. Отлично подходит для спокойной прогулки, отдыха с семьей и для тех, кто преследует научный интерес — изучает природы. Для удобства дендрарий поделен на несколько зон: Америка, Европа и Азия — по видам растений. Всего можно встретить больше 530 видов деревьев и кустарников, многие из которых подписаны.

фото: «Волжско-Камский государственный заповедник» Вконтакте

Из минусов, которые выделяют посетители — в начале сезона большое количество комаров, что ожидаемо, учитывая количество растений и небольших водоемов на территории дендрария. В конце августа проблем с насекомыми быть не должно. Другая проблема — дорожки, выполненные из мелкого камня. Для семей, приезжающих отдохнуть с маленьким ребенок, это становится проблемой, так как коляска по мелкому камню проходит очень сложно.

Кстати, совсем недавно, 5 августа, на Раифском участке заповедника был замечен медведь.

фото: «Волжско-Камский государственный заповедник» Вконтакте

Камское Устье и гора Лобач

Достопримечательность находится у небольшого поселка Камское Устье, на месте слияния двух рек — Волги и Камы. Если ехать от Казани на машине, то дорога в достаточно хорошем состоянии, добраться можно без проблем. По прибытии в поселок комфортная трасса сменяется грунтовой дорогой. Так как место популярно, трасса достаточно приметна и в сухую погоду нет никаких трудностей при проезде на обычном авто.

Гора Лобач впечатляет впечатляет видами на открывающуюся бесконечную водную гладь. Другой берег можно увидеть только если хорошо присмотреться, а погода для этого должна быть абсолютно ясной. Помимо этого, на горе расположился маяк, который указывает, с какой стороны Волга, а с какой Кама.

Юрьевская пещера

Для тех, кому не хватает острых ощущений, отлично подойдет путешествие в настоящую пещеру, которая является не только единственной в Татарстане, но и второй по длине в Поволжье. Кстати, расположилась она все под тем же поселком Камское Устье.

Пещера является карстовой, она образовалась из-за вымывания водой пород. Местам проходы очень узкие — человеку с клаустрофобией приятно в ней находиться не будет. Несмотря на это, пещера простая даже для новичков, но при посещении нужно быть подготовленным к тому, что где-то нужно будет пролезать на карачках, а в некоторых местах, уже при желании, и вовсе протиснуться на животе.

Важно отметить, что пещера — всегда остается достаточно опасным местом. Отправляясь в нее с минимальным уровнем сложности, как в данном случае, необходимо все равно предупреждать близких о своем намерении, указывать точное время входа и выхода, брать с собой некоторый запас еды и воды, надевать удобную обувь, одежду и хотя бы минимальную экипировку в виде шлема, там как сверху могут падать камни.

Дикая ферма

Экопарк «Дикая ферма» расположился в деревне Степановка. От Казани ехать около двух часов на машине, но, если такой возможности нет, периодически организуются трансферы, на которых можно добраться до экопарка, а после посетить его с экскурсоводом и также комфортно вернуться домой.

фото: «Дикая ферма» Вконтакте

«Дикая ферма» родилась в 2015 году, когда на территорию Шумбутского заказника были запущены 24 марала и 17 пятнистых оленей, на данный момент их количество выросло до 80 и 120 соответственно. Сейчас животные остаются в максимально приближенных к естественной среде условиям обитания. В экопарке можно насладиться свежим воздухом, пройти по экотропе и познакомиться с его непосредственными обитателями — маралами и пятнистыми оленями.