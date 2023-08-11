От 12 до 17 тысяч: какие выплаты получат семьи школьников в 2023 году

В Госдуме предлагают вернуть единовременную выплату для родителей школьников

Всем семьям должны выплатить по 10 000 рублей для подготовки детей к школе, но как получить данную выплату в 2023 году — не ясно. В редакцию неоднократно обращались взволнованные родители, которые не знают, как подготовить своего ребенка к школе. Редакция PROKAZAN разбиралась, какие выплаты положены татарстанским семьям.

56% татарстанцев тратят на сборы в школу больше 20 тысяч рублей

56% татарстанцев тратят на сборы своего ребенка в школу более 20 тысяч рублей, следует из данных опроса, проведенного PROKAZAN в соцсети ВК. Среди комментариев к посту были и те, кто отмечал, что потратил на сборы для одного ребенка более 45 тысяч рублей.

По данным Росстата, собрать одного ребенка в школу обойдется родителю в среднем в 26 тысяч рублей.

К сожалению, путинская выплата в 10 000 рублей перечислялась родителям лишь однажды — в 2021 году, когда она должна была нивелировать последствия локдауна из-за COVID-19. Новые выплаты неоднократно обсуждались, писались законопроекты, но пока все остается только на бумаге.

В регионах существуют свои выплаты, которые могут помочь собрать ребенка в школу, речь идет не только о льготах для определенных групп, но и помощи частного бизнеса.

В Татарстане помогут малообеспеченных, мобилизованным и многодетным

Автор фото:president.tatarstan.ru

Выплаты малообеспеченным семьям

Малообеспеченные семья из Татарстана могут получить до 3 000 рублей на ребёнка. Выплата даётся на сборы детей к школе.

Чтобы получить поддержку, необходимо обратиться в соцзащиту. Эта выплата единоразовая.

Льготы многодетным семьям

Многодетным семьям из Татарстана выделяют 354 рубля на каждого ребёнка каждый месяц. Эти средства предоставляются для компенсации за проезд.

Льготы детям мобилизованных

В Татарстане дети мобилизованных могут бесплатно посещать сады, имеют двухразовое бесплатное питание в школах. Также им предоставляется бесплатный проезд в общественном транспорте.

Кроме того, в Казани дети мобилизованных до 18 лет могут бесплатно посещать спортивные секции. На каждого несовершеннолетнего ребёнка предоставляется единовременная выплата в 20 000 рублей. Выплаты не зависят от материального обеспечения семьи.

Акция «Помоги собраться в школу»

Автор поста:president.tatarstan.ru

В Татарстане ряд крупных предприятий поддерживает своих сотрудников, чьи дети идут в первый класс. Так на «Камазе» работникам с детьми первоклашками выделяют дополнительно к зарплате 4 тысячи рублей и выдают сертификат на 2 тысячи рублей для приобретения канцтоваров. В 2022 году предприятие поддержало 1 250 первоклассников, с учетом дочерних компаний — 1 600 семей. Таким образом, предприятие потратило на эту форму поддержки в прошлом году 9,6 млн рублей, сообщили PROKAZAN в компании.

Сколько родителей первоклашек получат поддержки в 2023 году пока точно неизвестно, но эта цифра будет точно не меньше, чем в прошлом году, заверил издание директор департамента по связям с общественностью «Камазе» Олег Афанасьев.

Поддержку своим сотрудникам для сбора детей в школы обеспечивает и «Нижнекамскнефтехим». В 2022 году более 1 тысячи школьников получили бесплатные ранцы, канцтовары, энциклопедии и справочники. Также на заводе помогают финансово многодетным семьям и одиноким родителям.

Сотрудники предприятия также участвуют в мерах поддержки — вместе они собрали пожертвования для более чем 100 семей с минимальным достатком.

Выплаты для всех вне зависимости от статуса

В Госдуме продолжаются баталии по поводу единоразовых выплат для всех семей, у которых есть дети школьного возраста. Законопроект ЛДПР по данному вопросу был отклонен в первом чтении, но парламентарии не отчаиваются и пытаются найти выход из ситуации. По другому пути пошли в КПРФ.

Автор поста:lkprf.ru

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину и попросила изыскать возможность организовать единовременные выплаты для семей с детьми-школьниками.

«Мы уже обратились к Мишустину с просьбой ввести пособие от 12 до 17 тысяч рублей. Так как сейчас цены выросли на всё. Родителям не под силу собрать детей», — рассказала корреспонденту глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.

По замыслу парламентария, делить выплаты для малоимущих и для людей с достатком нецелесообразно, так как под ограничения могут попасть, к примеру, люди с квартирами, доставшимися по наследству, но при этом продолжающие получать невысокую зарплату.

Кроме того, фракция КПРФ собирается готовить новый законопроект для поддержки семей со школьниками. Также в ближайшее время должна произойти встреча лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова с президентом России Владимиром Путиным. На встрече планируется обсудить и данный вопрос.

Какие льготы полагаются семьям с детьми?

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет

Его могут получить только те семьи, которые одновременно попадают в три категории:

Один из родителей официально трудоустроен и получает доход. Или имеет объективную причину временно не работать.

Доход семьи на одного члена не выше регионального прожиточного минимума.

Один из родителей ребенка платит на него алименты по решению суда, не указан в графе отцовство или указан со слов матери, умер, пропал без вести.

В этом случае семья может получать выплаты в размере от 50% до 100% от прожиточного минимума на ребёнка, в зависимости от нуждаемости. В каждом регионе он свой. В Татарстане прожиточный минимум на ребёнка равен 12 219 рублям. Подать заявление можно на портале Госуслуг.



Единое пособие малоимущим на детей до 17 лет

Если ребенок родился до 1 января 2023 года, то малоимущим родителям выплачивается пособие на содержание ребёнка. Пособие начисляется на каждого ребёнка ежемесячно. Сумма выплат зависит от доходов семьи. Родителям будут выплачивать от 50% до 100% от прожиточного минимума на ребёнка.

Автор фото:dzen.ru

Льготы многодетным семьям

Многодетные семья могут рассчитывать на большую поддержку со стороны государства.

Первое, каждая семья может получить выплаты на покупку школьной формы от 1 000 до 3 500 рублей. Размер пособия зависит от дохода семьи и выдаётся единоразово.

Второе, многодетные семя могут получать 1 000 рублей ежемесячно на каждого ребёнка.

Третье, многодетным семьям единовременно положено выплачивать по 5 000 рублей на ребёнка.

Все выплаты можно получать если детям от 3 до 18 лет.

Кроме этого, в школах и детских садах детям предоставляется бесплатный обед, проезд в общественном транспорте или же скидка на него.

Также многодетные семьи имеют право на льготное образование, скидки на оплату дополнительных образовательных услуг, льготы на покупку учебников и школьных принадлежностей.

Детям военнослужащих

Ежемесячное пособие также вылпачивается семьям военнослужащих, проходящих службу по призыву. Оноо составляет 15,5 тысяч рублей на каждого ребенка. Оформить его можно через Соцфонд или МФЦ.

Чтобы получит выплаты, родитель ребёнка должен предоставить справки из воинской части о прохождении отцом ребёнка военной службы по призыву.

Кроме того, детей участников СВО примут в школы и детские сады в первоочередном порядке.