«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

Казанский участник обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

Казанец принял участие в съёмках новой версии шоу «Кто хочет стать миллионером» с Юлианной Карауловой на «Первом канале». Альберт (имя мужчины изменено по его просьбе) рассказал корреспонденту PROKAZAN про обстановку на площадке во время съемок и о том, как выглядит изнанка популярного телепроекта, а также намекнул на то почему «Кто хочет стать миллионером» уже не то шоу.

Организация на нуле

В июне 2023 года казанец Альберт решил попытать своё счастье и подал заявку на участие в «Кто хочет стать миллионером». Ответ от организаторов не заставил себя долго жать. Через несколько дней Альберт проходил тест из 20 вопросов. Как не сложно догадаться тест был пройден удачно.

«Вопросы были очень просты, даже ребёнок бы справился. Я вообще подумал, что это мошенники, так как вопросы были действительно слишком простые. Я отвечал на них без каких-либо усилий», — с ноткой смущения о рассказал Альберт.

Поездку Альберту до Москвы должны были оплатить организаторы. Правда, денег герой нашей публикации ждет до сих пор. Правда произошло это вовсе не по вине организаторов.

Мужчина отказался лететь на самолёте, а добирался на поезде. Затем начал просить возместить деньги за билеты. Но как выяснилось, поездка оплачивается в том случае, если участник соглашается на условия организаторов и летит на самолёте.

Альберт в несправедливости обвиняет организаторов.

Автор фото:bugaga.ru

Ещё со слов мужчины, в самом съёмочном павильоне стояла невыносимая духота. А температура в здании доходила до плюс 30 градусов. При всех этих условиях съёмки программы были задержаны по неизвестным причинам. От чего участникам было некомфортно.

«Всё куплено»

По словам Альберта, программа нечестная и проплаченная. По версии мужчины, выигрыш участников делить приходится с режиссером. При этом ни одного доказательства в пользу своей версии мужчина не привел.

«Всего нас было 6 игроков. И из всех выделилась флорист Ирма Гинер. Я думаю, она была подставная и ещё она странно отвечала на вопросы. По итогу Ирма выиграла 5 000 рублей», — рассказал Альберт.

В чем странность ответов Ирмы на программе — осталось неизвестно.

Подозрения у мужчины вызвал и ещё один участник — Александр Братухин. По мнению Альберта, он слишком подозрительно быстро отвечал на вопросы.

«После окончания съемок выпуска я услышал разговор по телефону редактора о том, сколько денег или долю Братухину платить. Игра похоже была коррумпирована», — удручающе с осадком Альберт.

Юлианна Караулова — «полная пустышка»

С апреля 2023 года популярную и некогда ассоциировавшуюся с Дмитрием Дибровым программу неожиданно для всех стала вести поп-исполнительница Юлианна Караулова. Нашему герою покзаалось, что она не подходит для данной игры.

Автор фото:tvmag.ru

«Для Карауловой готовят разные наряды на выпуски. Сама ведущая Юлианна очень ограниченная пустышка, она читает тексты с суфлёра», — рассказывает Альберт.

По словам мужчины, конкурсанты должны быть только в определённых цветах. Разрешаются бежевые, ярко-жёлтые, синие и зелёные цвета. Мужчины должны быть в костюмах, а женщины в платьях или же юбках.

Альберт утверждает, что многим участникам не нравилось поведение артистки. Якобы она вела слишком высокомерно и не считала нужным здороваться с простыми людьми.

Альберту не понравилась не только ведущая, но сами участники. В воздухе царил дух конкуренции. Сами игроки дружили «кланами» и новых к себе не пускали.

Автор фото:tvmag.ru

Отметим, что Альберт уже принимал участие в съемках интеллектуального шоу на ТВ. В 2020 году он ходил на «Слабое звено». И тогда мужчина тоже обвинял всех в коррумпированности и нездоровом отношении в коллективе.

Несмотря на негативный отзыв о программах, провал на отборочном туре, Альберт не жалеет, что принял участие.