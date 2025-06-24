Вода по пояс, долги по плечи: как затопление стало кульминацией судебного процесса

Судебная драма в Казани: как затопление привело к миллионам долгов

История с банкротством компании «Восток-Энерго» в Казани напомнила не только о юридических терминах, но и о том, как жизнь может подкидывать сюрпризы даже в самых неожиданных моментах. Ведь кто мог подумать, что потоп в офисе, ставший следствием аварии на водопроводе, станет важной частью судебного процесса по делу о субсидиарной ответственности? Несмотря на всю драму ситуации, иск был отклонен, а бывшие руководители компании все равно были привлечены к ответственности за долги.

Как «Восток-Энерго» оказался в долговой яме: начало судебной битвы

В 2019 году компания «Восток-Энерго» вступила в непростую борьбу с кредиторами. Начав с долгов и проблем с оплатой своих обязательств, она вскоре оказалась на грани банкротства. В 2020 году, после судебных разбирательств, было официально признано банкротство компании, и кредиторы подали иск, требуя привлечь бывших руководителей компании — супругов к субсидиарной ответственности. Это означало, что теперь они должны были покрывать все долги компании своими личными средствами.

Но как защищать клиентов в такой ситуации? Один из неожиданных оборотов дела произошел, когда судебное разбирательство столкнулось с форс-мажором — затоплением офиса компании, где хранилась важнейшая документация. Потоп произошёл, когда строили метро и были задеты сети.

Автор фото: пресс-служба Верховного Суда РТ

Погружение в потоп: Как авария на водопроводе превратила офис в болото

В июле 2020 года Казань пережила затопление 10-го микрорайона. Причиной стала авария на водопроводе, повредившем трубу при строительстве метрополитена. Этот случай оказался судьбоносным для «Восток-Энерго», чьи офисы оказались затоплены. Вода буквально поглотила все документы, в том числе бухгалтерские отчеты, которые были необходимы для защиты интересов компании в суде. При этом суд признал, что потоп действительно был и это также признали в водоканале.

Автор фото: ЯКазанец

«Вода была по пояс, шкафы с документами стояли в воде, а восстановить их было абсолютно невозможно. Это и стало решающим фактором для нас», — рассказывает адвокат Алеся Валерьевна.

Невозможность восстановления утраченной документации стала важным аргументом для защиты, ведь, по мнению юриста, это форс-мажорное обстоятельство должно было быть учтено судом. Однако суд оказался непреклонен.

Автор фото: пресс-служба Верховного Суда РТ

Судебный процесс: Когда документы тонут, а ответственность остается

Несмотря на убедительную позицию защиты и привлечение форс-мажора в качестве аргумента, суд не принял утрату документации как оправдание. Суд решил, что бывшие руководители должны нести субсидиарную ответственность за долги своей компании, даже если причиной утраты документации стал несчастный случай.

Автор фото: пресс-служба Верховного Суда РТ

«По закону, если документы не передаются в полном объеме, это может привести к привлечению к субсидиарной ответственности. Даже если причиной этого является затопление, суд, тем не менее, оставил решение в силе», — пояснила Алеся Валерьевна.

Как форс-мажор не спас от ответственности

Несмотря на форс-мажор, компании «Восток-Энерго» не удалось избежать ответственности. Суд признал, что утрата документации, даже вызванная стихийным бедствием, не может служить основанием для оправдания.

Автор фото: пресс-служба Верховного Суда РТ

Почему же суд не взял во внимание этот факт – остаётся загадкой. При этом, как сообщалось в ходе разбирательств, ответственные стороны предоставили более 2000 документов, но этого оказалось мало.