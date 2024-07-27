«Вдохнули новую жизнь»: что происходит с номерами Михайлова

В Казани полным ходом идёт реставрация номеров Михайлова на Лобачевского 3/24. Редакция PROKAZAN решили показать читателям как продвигаются работы, и рассказать, что там будет дальше.

Автор фото: Алмакаева Алина

Здание на Лобачевского 3/24 с удивительной историей

У само здания удивительная история. Дом возведен предположительно в середине XIX века и принадлежало священнику Воскресенской церкви А.И. Иорданскому. В 1869 домовладение приобрел купец Герасим Михайлов.

В 1874 году жена купца открыла в здании трактир, а в 1897 году их сын Степан открыл здесь ресторан.

Автор фото: Алмакаева Алина

В Номерах Михайлова жили актеры и студенты. В 1897-1899 в доме проживал будущий народный артист СССР Василий Качалов.

Автор фото: Алмакаева Алина

«Отдельного внимания заслуживает дань памяти современников истории этого места – мемориальная комната великого русского актера Василия Ивановича Качалова, который жил в этом доме в период 1897-1899 гг. Помещение с воссозданными интерьерами той эпохи будет бережно восстановлено и сохранено как уникальная особенность особняка», - сообщили в ASG корреспонденту PROKAZAN.

Автор фото: Алмакаева Алина

В этом же здании скончался знаменитый русский актер Андреев-Бурлак.

Какая судьба у дома?

Здание перешло к ASG invest в 2012 году. В июне 2013 года там были выполнены противоаварийные работы. В 2017 году масштабные работы по сохранению конструктива здания.

Автор фото: Алмакаева Алина

К Универсиаде у здания была заменена кровля, отреставрирован фасад, установлены окна и архитектурная подсветка.

Сами помещения здания после реконструкции будут напоминать дом до 1917 года. Ему вернут первоначальный облик, даже сохранив изначальный кирпич. В будущем Номера Михайлова будут сданы в аренду.

Автор фото: Алмакаева Алина

Что в Номерах Михайлова может появиться

Сейчас ASG разрабатывают концепции дальнейшего использования здания. Возможно, здесь будут коммерческие помещения.

Автор фото: Алмакаева Алина

«Начиная с середины XIX века данная локация была местом притяжения представителей сферы культуры, искусства и прогрессивного студенчества. Очень хотелось бы возродить этот интерес и адаптировать его в современных условиях. Предполагаем определить назначение объекта как мультиформат, включающий такие направления использования как: заведения общественного питания (рестораны, кофейни, кондитерские), арт-пространства и творческие мастерские, сфера развлечений, проекты молодежного и семейного досуга. Не исключено при этом офисное использование – размещение коворкинга, либо представительства крупной компании. Огромный интерес данный объект вызывает и у представителей отельного бизнеса», - сообщили в ASG корреспонденту PROKAZAN.

Автор фото: Алмакаева Алина

Также в самом здании есть летний дворик, который может послужить летней верандой. Внутреннее пространство напоминает европейские, венецианские дворики, что добавляет объекту особый шарм.

Автор фото: Алмакаева Алина

Ремонтные работы в самом разгаре. Строители проделали большой и кропотливый путь. Они восстановили арки, которые были сложных форматов, укрепили фасад. Сейчас идут работы по укреплению лестниц, кровли, а также полностью реставрируют фасад. В здании максимально сохранили первоначальный облик, даже «танцующие» окна и последствия после пожара.

Сейчас здание уже не считает аварийным. Рабочие и ASG по крупицам собирали каждую деталь Номеров Михайлова.

Автор фото: Алмакаева Алина