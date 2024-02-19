Два топовых блогера с аудиторией 1 млн подписчиков работают в Пестречинской ЦРБ

В Татарстане и далеко за его пределами врачи Руслан Масгутов и Марат Валеев известны благодаря своим YouTube-каналам. У них сотни тысяч подписчиков, но медики продолжают вести свою деятельность в Пестречинской ЦРБ.

Редакция PROKAZAN выяснила у врачей, как совмещать карьеру блогера и врача районной больницы, а также как они пришли к тому, чтобы начать вести свой блог. Врачи поведали чем российская медицина отличается от западной и чья лучше.



Врачи из Пестречинской ЦРБ Руслан Масгутов и Марат Валеев бесплатно принимают, оперируют и лечат людей. При этом у них есть многотысячная аудитория. У травматолога-ортопеда и кандидата медицинских наук Руслана Масгутова более 830 тысяч подписчиков в YouTube, у Марата Валеева аудитория чуть скромнее — более 320 тысяч подписчиков, но и такой могут позавидовать многие, не только районные СМИ.

«Людей интересует, как перестать пукать»

— Что послужило отправной точкой для ведения своего блога на профессиональную тематику?

Руслан Масгутов: Года три назад пришла на приём девушка, и она рассказала, как в социальных сетях наткнулась на мой видеоролик. Благодаря советам в нём она смогла избавиться от многолетнего запора. В тот момент я понял, что нужно идти в социальные сети, так как через них можно помогать большому количеству людей. Год назад я решился завести свой ютуб-канал.

Личный архив: Руслана Масгутова

Марат Валеев: Всех пациентов мира принять нельзя, а через интернет мы можем помогать большому количеству людей. Под каждым роликом набираются слова благодарности, тут ты понимаешь, что делаешь всё не зря.

— Есть ли видео, которые принесли помощь людям, какие из них наиболее популярны?



Руслан Масгутов: В комментариях люди постоянно пишут какие-то необычные вещи. Кто-то излечивается от болезней, которые признаны неизлечимыми, у кого-то перестаёт появляться седина. Как-то раз написал парень. Он рассказал, что за пару месяцев сбросил 35 кг. Это удивительно, но с другой стороны, ничего такого в этом нет. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Он благодаря видео узнал как правильно питаться, как следить за своим здоровьем и смог похудеть. Одна из моих задач — научить людей критически мыслить и не вестись на инфоцыган.



Марат Валеев: Большим спросом у людей пользуются видео про давление. Точнее, как за собой следить, как понизить или повысить давление, что делать и куда идти. Сотни благодарностей и рассказов о том, как советы помогли людям читаю ежедневно.

Личный архив: Марата Валеева

— Как вы подбираете темы для видео и спикеров?



Руслан Масгутов: Иногда придумываем прямо находу. Мы берём злободневные темы и опираемся на запросы людей, прислушиваемся к аудитории. Рассказываем про самые распространённые болезни простыми человеческими словами. Чаще всего людей интересует как перестать пукать.

Марат Валеев: Для спикеров берём врачей, которые специализируются на той или иной теме. Это всегда специалисты своего профиля. В комментариях люди всегда пишут, чтобы они хотели узнать, и про это позже мы снимаем, рассказываем простым, доступным языком.

«Наша медицина не хуже зарубежной»

— Руслан, вы проходили практику в Германии, расскажите, чем наша медицина отличается от иностранной?

Руслан Масгутов: Наша медицина не сильно отличатся от немецкой. Но там люди внимательно следят за своим здоровьем. У нас пока петух не клюнет, люди никуда не пойдут. За границей люди стабильно проходят диспансеризацию. Из-за этого выявляются болезни на ранних стадиях. И пациентов легче эффективнее лечить. В Германии хорошо развита страховая медицина. Само лечение очень дорого, но страховка покрывает большую часть медпомощи. В области ортопедии там сильных отличий нет. По сравнению с Германией и с Америкой у нас сильно отличается реанимация. В России она лучше. У нас больше людей выживает во время инсультов, инфарктов. В это плане мы не хуже, но вопрос в том, что люди доводят себя до крайних состояний. Серьёзные последствия из-за халатности.



— Какие проблемы есть в медицине России на сегодняшний день?



Руслан Масгутов: Серьёзная проблема в медицине — маленькие зарплаты и выгорание у врачей. Люди становятся безразличными, так как объём работы колоссальный. Кардиолог за 12 дежурств получает 70 000 рублей. А от него зависит будет человек жить или нет. Большое количество людей на антидеприсантах. У нас шутят, что пациенты мешают заполнять бумажки. Врачам нужно заполнить кучу бумажек и на пациентов просто не хватает времени.



Автор фото: youtube.com

«Сердечно-сосудистые заболевания на первом месте»



— Вы достаточно известные блогеры на YouTube, думаю, что любая клиника Казани с радостью бы устроила Вас на работу, почему вы продолжаете работать в районе?



Руслан Масгутов: Мы любим своё дело и работаем для людей. Да, мы могли бы работать и в частных клиниках. Но Пестречинский район нуждается в нас. В первую очередь мы врачи и только потом блогеры. Если не работать с людьми, то будет стагнация, мы перестанем развиваться и какая тогда польза от блога.



Марат Валеев: Я работаю главным врачом и это позволяет мне воздействовать на здравоохранение. В сетях есть возможность помогать людям. Есть понимание того, что в Пестречинском районе я нужен и тут тоже надо лечить пациентов.



— Какие болезни сейчас наиболее часто встречаются и почему?



Марат Валеев: Сердечно-сосудистые заболевание стоят на первом месте. Сейчас эти болезни есть даже у молодых. Люди находятся в постоянном стрессе, отсутствие спорта и неправильное питание приводит к таким проблемам. Очень большое количество онкологических заболеваний у людей разных возрастов.

Личный архвив: Марата Валеева

— Что бы вы посоветовали среднестатистическому гражданину делать в рамках своего здоровья?



Руслан Масгутов: Нужно бороться со стрессом и правильно питаться. Менять образ жизни. Экология, питание, постоянные нервы нас убивают. Людям стоит обращать внимание не на симптомы болезней, а на их корень. Лечиться поверхностно нельзя. Нужно больше двигаться, меньше сидеть в телефоне, как бы банально это не звучало. Молодым людям и взрослым стоит прекратить пить газировку, есть фастфуды — это тоже всё губит организм. И самое главное, проходить диспансеризацию и следить за собой, не пренебрегать советами и рекомендациями специалистов.