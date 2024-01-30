2024 год в Татарстане начался с массовых недовольств родителей. В середине учебного года всех школьников перевели на «Электронное образование РТ». Теперь виртуальный дневник основывается на московской базе и называется ms-edu.tatar.ru. Вот только родители не оценили нововведение, которое запрашивает все персональные данные ребёнка. Безопасна ли эта платформа и чем она не нравится людям в материале PROKAZAN.

«Моей дочери могут не дать аттестат»

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Татарстана Рустам Минниханов в конце августа 2023 года договорились о сотрудничестве. Так, московская платформа ГИС «Моя школа» стала базой для татарстанской системы. В редакцию PROKAZAN родители массово писали жалобы на новую систему.

Во-первых, их не устраивает, что для регистрации необходимо вводить персональные данные ребёнка. Во-вторых, люди жалуются, что их принуждают пользоваться электронной системой.

Автор фото: imc.kurobr.spb.ru

«На новой, абсолютно незащищенной электронной образовательной платформе, которая находится в интеграции с ФГИС «Моя школа» (МЭШ) и ИКОП «СФЕРА». В свою очередь, ИКОП «СФЕРА» — является коммерческой организацией на базе социальной сети ВК (VK) и зарегистрирована в офшоре. Чтобы быть на платформе, нужно сдать в свободный доступ все свои данные (ФИО, пол, дата рождения, паспорт, Снилс, ИНН, адрес, свидетельства о рождении всех детей и многое другое). Сказать, что творится у нас из-за этого в школах ужас — это ничего не сказать. Пишем на эмоциях, потому как чиновники Минцифры и Министерства образования РТ нас не слышат и не хотят слышать в упор», — пишет родительница.

Одна из мам и вовсе написала в редакцию, что в школе из-за отказа от пользования электронной системой её дочь при всём классе шантажировали неаттестацией.

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«Учитель сказал, что у меня нет госуслуг, и я не собираюсь регистрировать дочь в МЭШ. Так она начала ущемлять ребёнка в классе и говорить, что не будет ее аттестовывать. Верните бумажные дневники и бумажный журнал для детей, кто не хочет электронного дневника и журнала», — говорит женщина.

Усложняют сложившуюся ситуацию ещё и постоянные перебои в системе. По словам родителей, проблемы возникают как на этапе регистрации, так и при дальнейшем пользовании платформой.

«Мы все делаем в соответствии с законом»

После массовых жалоб родителей, глава минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин выступил перед людьми с обращением.

«Мы ушли от бумажных дневников. Зачем нам к ним возвращаться? Зачем заполнять бумажные дневники и журналы? Мы все делаем в соответствии с законом», — говорил глава минобрнауки РТ.

Затем Хадиуллин и вовсе заявил, что школы не должны вести бумажный журнал вместе с электронным.

По его словам, пока от использования электронного образования отказались только три родителя. Министр заверил, что система безопасна. Также он уточнил, что разработка и утверждение порядка текущего контроля успеваемости являются компетенцией каждой школы.

«Это полное издевательство над людьми»

Чтобы узнать, как нововведение восприняли в учебных заведениях редакция PROKAZAN обратилась за комментарием к директору школы «Солнце» к Павлу Шмакову.

По его словам, учителей и родителей нужно готовить к таким переходам, а не внедрять в середине учебного года.

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«Нельзя в середине года заставлять людей, не оплачивая их труд при этом, переучиваться на новую платформу. Это куча недовольных учителей и родителей. Если бы это делалось летом, то беспокойств было меньше и люди проще адаптировались», — говорит Шмаков.

Также он считает, что должно быть два варианта дневников. Но при этом, за переработку учителям нужно доплачивать.

«Вводить что-то новое нужно постепенно. В наше время и электронный формат, и письменный имеют место быть. Но любую модернизацию нужно вводить и преподносить правильно. В конечном итоге с людьми надо говорить. Сейчас получилось так, что учителям ничего не сказали, дали сверхнагрузку, при этом не доплачивая за неё и конечно все в шоке. У нас в стране не уважают ни учителей, ни родителей», — отметил педагог.

Приживётся ли новый портал в Татарстане покажет лишь время, но сейчас остаются открытыми ряд вопросов. Спустя месяц пользования, родители так и не поняли безопасность системы, портал работает с перебоями, учителям приходиться работать дополнительно и, что отдельно важно, бесплатно.