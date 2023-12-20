В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

До Нового года осталось менее двух недель. Жители Казани начали украшать свои дома и квартиры к празднику. Естественно, что главный атрибут Нового года - елка. Жителям столицы Татарстана уже могут купить хвойное дерево - в городе начали работу елочные базары.

Торговля елками, соснами и пихтами продлится вплоть до 31 декабря. Предприниматели сами принимают решение, когда начинать торговлю. В Казани стоимость живой елки стартует от 500 рублей. А стоимость искусственной елки за год подорожала на 11,5%. Редакция PROKAZAN решила выяснить, сколько стоит украсить дом к празднику и какая елка предпочтительнее - живая или искусственная.

Расположение елочных базаров

В Казани для продажи елок в 2023 году открыто 24 площадки. Елочные базары расположены в каждом из районов города. Они работают нежедневно без выходных, ориентировочно с 10:00 до 21:00. Полный список адресов базаров выглядит следующим образом:

Авиастроительный район:

ул.Академика Павлова, 1

на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева

ул.Дементьева, 7

Московский район:

ул.Декабристов, 114;

ул.Декабристов, 150;

пр.Х.Ямашева, 17

Вахитовский район:

ул.Б.Шахиди, 24

ул.Чехова, 3/7

Кировский район:

ул.Батыршина, 20;

ул.Революционная, 12

Ново-Савиновский:

пр.Ямашева, 92а

ул.Адоратского, 21а;

ул.Лаврентьева, 10;

Приволжский район:

ул.Ю.Фучика, 105в

ул.Ю.Фучика, 72;

ул.Р.Зорге, 68

ул.Х.Мавлютова, 17

ул.В.Кулагина, 6

Советский район:

ул.Академика Сахарова, 13а

ул.Карбышева, 15

ул.Закиева, 12;

ул.Ломжинская, 2;

ул.Пионерская, 9а

ул.Родины, 33а

Автор фото: Артем Акчурин

10 тысяч рублей за живую елку

Корреспондент PROKAZAN посетил несколько из елочных базаров, для того чтобы выяснить, сколько стоят новогодние деревья и готовы ли жители Казани раскошелиться ради праздника.

В одном из них стоимость елки стартует от 1000 тысячи рублей, а самая дорогая обойдется в 10 тысяч рублей. Стоимость елки зависит от ее происхождения, высоты, пышности. Елки были доставлены из Марий Эл и Сибири.

В другом же районе города минимальная стоимость елки - 2 тысячи рублей. Также деревья за 2,5 тысяч, 3 и 4,5 тысяч рублей. Самая дорогая елка будет стоить 8 тысяч рублей. Цена также зависит от размера и густоты елки.

Сосны обойдутся дешевле - примерно по 500 рублей за метр. Любителям пихт предстоит отдать за дерево от 2500 рублей.

Что с ценой на искусственные ели

Далеко не все казанцы готовы идти на базар и покупать живую ель или сосну. Некоторые довольствуются искусственными елями. Смысл в этом есть - такое дерево и простоит не один сезон, так еще и дом от иголок очищать не придется.

Цена на такие ели отличается в зависимости от высоты и качества. Например, в популярном маркетплейсе ценник стартует от 1,5 тысяч рублей за дерево высотой 120 см.

В популярном строительном гипермаркете ценник на самые маленькие елочки начинается от 600 рублей. За 1890 рублей можно приобрести – 180 см новогодней красоты. А за 3990 рублей можно купить елку высотой 210 см. В целом в магазине огромный выбор елок, благодаря чему можно подобрать товар под любой бюджет. Кроме того, в продаже имеются елки более чем за 10 тысяч рублей.

Автор фото: Артем Акчурин

Какие елки любят казанцы

Для того чтобы выяснить какие елки больше предпочитают казанцы корреспондент PROKAZAN пообщался с покупателями искусственных и живых елок.

«Я ежегодно покупаю живую елку на елочных базарах. А именно предпочитаю пихту, так как она, по моему мнению, дольше всего сохраняет свою свежесть и хвойный аромат. Понятное дело, что она сильно дороже ели или сосны. Но, для меня Новый год самый важный праздник и его главный символ должен быть максимально качественным», — рассказал покупатель Максим на елочным базаре на улице Рихарда Зорге.

Также на елочном базаре на улице Декабристов своим мнением о елках поделился казанец Марат, который ранее приобрел сосну за 4,5 тысяч рублей. Он заявил, что предпочитает только свежие и живые елки.

«В основном мое предпочтение к живым елкам основано, на желаниях моих детей. Они сходят с ума от запаха елок и процесса их украшения. И на ежегодной основе я хожу на базар за елкой. Ведь самое важное это дети и создание лучшей новогодней атмосферы поможет запомнить праздник на долгие годы. И свое детство они будут вспоминать только с теплотой. Поэтому я никогда не жалею денег на праздничные атрибуты, особенно если это касается детей», — поделился Марат.

Автор фото: Артем Акчурин

Есть и те, кто отдает предпочтения искусственным. Так покупатель в строительном гипермаркете по имени Фарит рассказал, что искусственная ель служит не один год, а сразу пять.

«В этом году я думаю обновить свою прошлую елку, так как ей уже больше 5 лет. А искусственные елки я предпочитаю, из-за, наверное, отсутствия внуков, а дети уже далеко не маленькие. Поэтому мне удобнее достать ее из шкафа, повесить пару игрушек и готово. А возиться, таскать тяжелую сосну попросту нет желания и времени, тем более потом ее выкидывать и убирать за ней иголки», — поделился Фарит.

А можно сразу две елки?

Для тех, кто хочет взять искусственную ель, но решил привнести в свой дом хвойный запах, на базарах можно за 200-300 рублей купить веточки сосны, ели или пихты. Также можно договорится о доставке на дом. И если вы живете где-то поблизости привезти могут даже бесплатно.

"Для аромата домой. Придете, развяжете, в баночку с водой поставите. Просто послушайте какой аромат обалденный!",- рассказал продавец.

Не беспокойтесь о том, что ели были срублены в лесу. Здесь все деревья, выращенные на специальных плантациях лесхозов и в лесопитомниках.

Наконец, неважно каким будет новогодняя елка, искусственная или живая, главное - атмосфера самого праздника. До Нового года осталось уже две недели, поэтому, кто еще не сделал свой выбор, нужно поторопиться.