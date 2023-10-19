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· Алина Алмакаева

Почти половина Казани останется без воды на 3 дня: опубликован полный список адресов

Почти 500 тысяч человек в Казани останутся без воды на 3 дня
Почти половина Казани останется без воды на 3 дня: опубликован полный список адресов

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В Казани объявили о масштабном отключении воды на несколько дней, с 20 по 22 октября включительно. Воды не будет почти на всем правом берегу Казанки. С чем связано отключение разбирался корреспондент PROKAZAN.

Вывести водовод из-под шоссе

Воду прекратят подавать из-за реконструкции Горьковского шоссе в Кировском районе. В рамках работ, МУП «Водоканал» вынесет из-под магистрали два водовода, которые питают весь город.

Автор фото: Алмакаева Алина / PROKAZAN

«Отключение воды для заречной части города на полтора дня – операция очень серьезная и масштабная, но очень важная и необходимая для переключения инженерных сетей на Горьковском шоссе. Переврезку необходимо провести в восьми точках магистральных водоводов. Такие ситуации у нас возникают нечасто, но без них не обойтись. В последний раз была аварийная ситуация в 2019 году, проводились внеплановые работы – мы меняли запорную арматуру. Поэтому предупреждаем всех заранее», – сказал руководитель Исполкома Рустем Гафаров на деловом понедельнике.

Почему без воды останется четыре района

Сейчас в Кировском районе расширяют шоссе. Но под телом дороги проходит водовод, а такое расположение сетей запрещено. И из-за этого приходится переносить сети. Чтобы выполнить работы оперативно будут задействованы 60 специалистов и 30 единиц техники.

Автор фото: Алмакаева Алина / PROKAZAN

«В эти три дня будет выполнена перерезка трубопровода в восьми точках. Для этого предстоит отключить и опорожнить более 8 км трубопровода, демонтировать и вновь установить две задвижки диаметром 1 000 мм и две задвижки диаметром 1 200 мм. После завершения всех сварочных работ будет проведена промывка и дезинфекция трубопровода со сдачей проб воды Роспотребнадзору. После чего все слитые 8 км труб будут заполняться и будет восстановлен гидравлический режим работы гидросетей», — рассказал замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин, курирующий вопросы ЖКХ.

Для проведения работ необходимо 10 часов на опорожнение сетей, еще 20 часов уйдет на монтажные и сварочные работы. И 11 часов понадобится на заполнение и промывку сетей, поясняет Гиниятуллин.

24 водовозки на 500 тысяч жителей

Из-за ремонтных работ без воды останутся 1 800 многоквартирных домов, 10 000 частных домов, 69 школ, 12 больниц, 124 дошкольных организации, 29 гостиниц и 620 административных зданий в Кировском, Московском, Ново-Савиновском и Авиастроительном районах города.

В школах и садиках в эти дни будет дистанционное обучение или же дни здоровья.

В больницах организуют непрерывную подкачку воды. А для жителей этих районов запустят 24 водовозки. Они будут работать по времени и по разным адресам. Где взять воду, можно узнать из списка мэрии Казани. Также там указано время работы автоцистерн.

«Число водовозок рассчитано с учетом определенных точек в районах. Цистерн должно хватить населению, но все же жителям рекомендуется запастись водой, как и при любом плановом отключении воды. Прошу горожан отнестись с пониманием к выполняемым работам, они необходимы в связи с реконструкцией Горьковского шоссе – масштабный проект», – обратился перед началом работ к казанцам замдиректора по развитию «Водоканала» Роман Новиков.

Отметим, что воды не будет по следующим адресам:

Рестораны и кафе потеряют существенную прибыль

В районах, где не будет воды также закроются рестораны и кафе. Отметим, что в пятницу, 20 октября, в Казани на ледовой площадке Татнефть-Арены пройдёт матч между командами «Ак Барс» и «Сибирь». Пока об отмене матча ничего не сообщали.

Кафе и рестораны можно назвать самыми пострадавшими от отключения воды. Если в ситуации со школами и детсадами решение отключить воду на выходных логичное, то для общепита, в который основной поток идет именно в выходные — это существенная потеря выручки и прибыли.

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