"Удалось отогнать разъяренную стаю": кинолог рассказала, как вести себя с агрессивной стаей собак

Кинолог рассказала о необходимости воспитывать и дрессировать собак любой породы

"Собака — друг человека" — фраза, которую постоянно повторяют, говоря об этих четвероногих товарищах. Однако, несмотря на свою преданность и верность, собаки остаются животными, которые часто представляют опасность для людей, будучи живым существом со своими эмоциями, вспышками агрессии и неожиданными реакциями, которые могут быть связаны с простым испугом.

Одно из недавних происшествий в Казани с бездомными собаками — их нападение на женщину с восьмилетним сыном возле школы №88 в апреле этого года. Женщине удалось отогнать разъяренную стаю при помощи петард и, к счастью, никто не пострадал. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы женщина не среагировала должным образом. Однако, нападают на людей не только бездомные животные, но и домашние собаки могут атаковать собственного хозяина или случайного прохожего.

Как бы то ни было, люди продолжают заводить собак самых разных пород — от маленьких чихуахуа до английских мастифов. Во втором случае на хозяина ложится большая ответственность за воспитание собаки, так как она может нанести серьезный вред человеку, если не будет на поводке, в наморднике, а также должным образом воспитана. И вот воспитание собак — это отдельная тема, которую, к сожалению, многие хозяева даже животных крупных пород упорно игнорируют.

Сегодня, 21 июня, во всем мире отмечают день кинолога — специалиста, который работает с собаками, воспитывает их, обучает командам и реакциям на раздражители. Мы пообщались с Анастасией Седых, которая работает кинологом в центре DogPride. Уже не первый год девушка воспитывает собак самых разных пород, а также обучает их владельцев понимать животное.

Каждая собака, как и человек, отличается своим характером, привычками и реакциями. Некоторые спокойные и стойкие к раздражителям с самого детства, другие же кидаются на любую упавшую ветку. Отличаются собаки и своим интеллектом. Мы поинтересовались у Анастасии, всех ли собак можно вести к кинологу или есть те, что не поддаются дрессировке. Девушка уверена что исключений нет:

— Можно и нужно заниматься абсолютно с любой собакой. Сейчас существует большое количество разных дисциплин, подходящих любым породам. Одно из новых направлений — ноузворк.

Ноузворк — обучение собаки, направленное на определение конкретного запаха и дальнейшей маркировки его источника. Такая дрессировка-игра нравится многим породам. Она будет интересна и полезла для любой собаки, независимо от ее характера и размера. Самое главное, что такие занятия помогают собаке значительно снизить уровень агрессии.

В связи с частым нападением собак на людей, мы поинтересовались, какое влияние оказывает работа с кинологом на агрессию собаки — можно ли из животного, которое готово разорвать каждого встречного, воспитать спокойного четвероногого друга.

— Да, работа с кинологом действительно влияет. У собаки, с которой занимаются, намного меньше вероятность возникновения агрессии. Помимо этого, занятия владельцев с собакой даёт отличное взаимопонимание. Чем больше владелец понимает собаку, тем меньше вероятность возникновения неприятных ситуаций. Желательно заниматься с собаками на протяжении всей жизни, но если щенку заложить правильную базу, то это сильно упростит владельцам дальнейшую жизнь с питомцем, даже если занятия прекратятся по какой-либо причине.

Анастасия отметила, что у собак не бывает "моментальной агрессии" — к ней всегда есть предпосылки, которые будут заметны хозяину, который хорошо понимает питомца. Наиболее часто, отмечает кинолог, агрессия проявляется именно у декоративных пород, что связано с отсутствием воспитания и вседозволенностью.

Если домашних собак можно воспитать, то для уличных это непозволительная роскошь. Они воспитываются в диких условиях и их реакции отличаются от того, к чему привыкли даже собачники с опытом. Как нам кажется, агрессия у них может возникнуть на пустом месте, однако Анастасия считает, что и здесь животное реагирует так по определенным причинам:

— Бездомные собаки — уже больше дикие животные , которые не готовы взаимодействовать, в большинстве своём, с человеком. Агрессия у них связанна с охраной территории, на которой они проживают либо страхом. Поэтому, если вы увидели собаку или стаю собак, которые явно выглядят агрессивно, лучше обойти их хотя бы за два — три метра, но обязательно продолжать держать их в поле зрения. Прямо в глаза смотреть не стоит, как и ускорять шаг или, тем более, бежать. Всегда лучше обойти. Если такой возможности нет, можно бросить в сторону собак камень или палку и издать громкий резкий звук, но это уже крайняя мера.

"Собака — друг человека" — это действительно так. Однако, всегда стоить помнить, что очень важно воспитывать своего питомца, чтобы он точно никогда не подвел и не обратился против вас. Напомним также о важности выгула собак в наморднике и на поводке, если речь идет о городе, местах с большим скоплением людей. Даже самая воспитанная и дрессированная собака может испугаться за себя, а также встать на защиту хозяина от, как ей кажется, серьезной опасности.