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«Обрушился из-за ветра?»: в 2 км от Казани упал строящийся дом

В деревне Куюки под Казанью обрушилась стена дома
«Обрушился из-за ветра?»: в 2 км от Казани упал строящийся дом

Фото: Алина Алмакаева

Сегодня, 27 апреля, в одном из строящихся жилых домов в деревне Куюки, обрушилась стена. В результате ЧП, по словам очевидцев, пострадали два человека. В МЧС заявляют об одном пострадавшем. Корреспондент PROKAZAN побывала на месте происшествия и поговорила с очевидцами.

На объекте было заметное оживление — работали сотрудники МЧС, скорой помощи и специально обученные собаки с кинологами. Попытки побеседовать со строителями не увенчались успехом. Было видно, что от шокового состояния они еще не отошли.

Спасательные работы по поиску строителей, которые могли находиться под завалами, продолжались 4 часа. Было задействовано 92 специалиста и 35 единиц спецтехники.

Кинологические службы исследовали завалы и пришли к выводу, что рабочих под обрушившейся стеной нет. В 14:10 работы по разбору завалов были завершены, сообщили в региональном управлении МЧС.

В результате обрушения строяшегося здания, пострадал один рабочий — он сломал ногу.

Фото: Алина Алмакаева. Работы на месте происшествия

Происшествие случилось в еще строяшемся доме №4 в 21 квартале. Если бы «сложился» жилой дом, то последствия могли бы быть более плачевными.

«Я пришла на работу, всё было как обычно. Строители работали и мы убирали территорию. В один момент приехали все: пожарные, скорые. Все светят мигалками, какой-то шум и ничего не понятно. И жалоб то никаких у нас не было. Живём всё нравится и ребята строители молодцы», — рассказывает местный дворник.

В результате инцидента, как оказалось, произошло обрушение фрагмента противопожарной стены, которая разделяла первый и второй подъезд строящегося жилого дома. Объем завала составил 150 куб м.

Один из работников, на условиях анонимности рассказал PROKAZAN, что стену просто не закрепили.

При этом, гендиректор московской компании-застройщика «Антей» Владимир Осташко отметил, что на строительном объекте был сильный ветер. В происшествии, по его словам, разбираются. Пострадавшими он назвал двух человек — одного с переломом, второго — с травмой головы.

Фото: Алина Алмакаева. Сотрудники скорой помощи работают на месте

Несколько опрошенных корреспондентом местных жителей рассказали, что в уже построенных домах, которые сделаны по тому же проекту, их все устраивает: шумоизоляция хорошая, нареканий нет.

«Вы не верьте, что дом там упал. У нас хорошо, тут дешевле, чем в Казани. Квартиры за 2 миллиона. Где вы ещё такое найдёте. Свой сад, огород, цветы. Счастье одно», — как-будто пытается спорить с действительностью другая местная жительница.

Фото: Алина Алмакаева. Работа МЧС

Следственное управление по Татарстану возбудило уголовное дело по факту происшествия по статье о факте нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

Дома в ЖК «Светлый» — трехэтажные, построены по металлокаркасной технологии. Цены на квартиры в ЖК начинаются от 2,6 млн рублей. Учитывая цены в Казани — весьма заманчивое предложение.

По словам доцента Института дизайна и пространственных искусств КФУ Степана Новикова, сейчас сложно однозначно говорить о причинах обрушения.

«Возможно, было неудачное проектное решение или же была нарушена технология производства. В любом случае, там скорее всего не было перевязки, то есть закрепления к дому», — считает специалист.

Он отмечает, что из-за сильного ветра обрушиться стена не могла, если она была закреплена.

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