«Только после трагедии появилась охрана»: очередной шутинг произошел в школе РТ

Под Казанью второкласник выстрелил ракетницей в сверстника из ракетницы

Сегодня утром в школе села Богородское Пестречинского района произошло ЧП. Один из учеников выстрелил в своего одноклассника из ракетницы. Уже возбуждено уголовное дело. Как оказалось в школе не было даже охраны и рамок металлоискателя. В подробностях трагедии разбирался PROKAZAN.

Выстрел произошел из-за ссоры?

В перерыве между уроками между второклассниками, по одной из версий, возник спор. Из-за чего Максим (имя изменено) выстрелил в Тимура (имя изменено) из ракетницы. Школьник получил ожоги лица и порезы, кроме того, у него появились отёки носа и губ.

Из-за выстрела пострадал ещё один ребёнок. Звук, который издала ракетница, оглушил школьника, так как он находился слишком близко.

Всех детей госпитализировали в ДРКБ. На данный момент их здоровью ничего не угрожает.

Автор фото:drkbmzrt.ru

По другой версии, школьник нашел ракетницу рядом со школой и пронес ее в здание, а выстрел произошел случайно.

«Пациенты были осмотрены специалистами Детской республиканской клинической больницы», — рассказали в Минздраве РТ.

Мальчиков врачи отпустили домой, они будут находиться на амбулаторном наблюдении.

Второклассник случайно выстрелил в школе из сигнальной ракетницы

В социальных сетях зародилось множество слухов об инциденте. Так как в первые часы ЧП ведомства не комментировали произошедшее.

Одни сообщества и СМИ писали, что Максим (имя изменено) сам сделал ракетницу. Другие говорили, что он нашёл её на улице.

В чатах школы, где случился инцидент, говорили, мол, в интернете пишут неправду.

«Максим (имя изменено) нашёл какие-то трубки на территории школы и понятия не имел, что они могут выстрелить», — пишет пользователь в одной из групп школы.

В СК отмечают, что семья Максима полная, благополучная и на учёте не стоит. Да и сам ребёнок ранее на учет не ставился.

На месте ЧП работал прокурор Пестречинского района Фанис Шайхаттаров. Отметим, что уже возбуждено уголовное дело по за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Дело находится под особым контролем главы Пестречинского муниципального района Ильхама Кашапова.

Автор фото:pestrecy-rt.ru

«В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего и то, каким образом приспособление оказалось у ребенка и появилось в учебном классе. Буду и дальше держать ситуацию на контроле», — пишет Кашапов в своём телеграм-канале.

Как повела себя школа после инцидента

Корреспондент PROKAZAN пытался выяснить детали произошедшего у руководства школы. Однако там что-либо комментировать отказались. Лишь сказали, что проводится проверка и детально изучаются обстоятельства произошедшего.

Родители учащихся в беседе с корреспондентом рассказали, что в школе не было ни охраны, ни металлоискателя. А после ЧП все резко начали думать о безопасности детей. Сейчас в школе есть и металлоискатель, и охранник.

«Молодцы, а главное, своевременно. Хорошо, что все живы, а то трагедия была бы страшная. У меня только один вопрос к руководству. А где ваша охрана была раньше??? Почему вы начали работать только после того, как пострадал ребёнок», - пишет Олег в группе села.

И это не единственное возмущение. Сельчане обеспокоены халатностью со стороны руководства школы. Отметим, что школа до сих пор не дала комментарий относительно ЧП. В Минобрнауки также не комментировали инцидент, произошедший в учебном заведении.