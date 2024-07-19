Территория MiXX Tele2: что стоит посмотреть обязательно и почему все бесплатно

До 21 июля в Казани работает “Территория MiXX” — комфортное летнее пространство в Горкинско-Ометьевском лесу в контейнерном центре CUBE. Территория Mixx - это воплощенный lifework balance: здесь есть время на работу, качественный отдых и заботу о себе. Гостей мероприятия ждут фильмы, лекции, спортивные тренировки и даже вечеринки — всё это доступно посетителям любого мобильного оператора совершенно бесплатно.

В Горкинско-Ометьевском лесу стало еще больше активностей

С приходом июля в городе появилась новая точка притяжения — “Территория MiXX”. Площадка привлекает гостей разнообразными мероприятиями и активностями. Здесь царит атмосфера праздника, объединяющая людей разных возрастов и интересов.

Автор фото: Tele2

В числе самых популярных пунктов программы стали кинопоказы под открытым небом. Каждый вечер гости могут наслаждаться любимыми фильмами, расположившись на удобных местах перед большим экраном. Программа включает как мировую киноклассику, так и современные хиты, что позволяет каждому зрителю найти что-то по вкусу. Полная афиша доступна по ссылке.

Автор фото: Tele2

Тем, кто стремится к новым знаниям и саморазвитию, организаторы пространства предлагают посетить лекции и мастер-классы. Ведущие эксперты делятся своими знаниями и опытом по самому широкому спектру тем — от науки и технологий до искусства и культуры. Это уникальная возможность не только узнать что-то новое, но и задать вопросы, пообщаться с интересными людьми и найти единомышленников. Рассказываем о самых интересных активностях, на которые еще можно успеть сходить:

19 июля:

18:00 бесплатный просмотр фильма “Восточный ветер: Великий ураган”

20:00 - 22:00 эмоционально заряженная вечеринка от лучших DJ Казани.

20 июля:

14:00 увлекательная лекция на тему: “Роль кинематографа в создании модных тенденций” от Регины Камалеевой, младшего дизайнера бренда одежды "SVYATAYA", персонального стилиста и художника по костюмам, которая расскажет о взаимосвязи модной индустрии и кинематографического искусства.

16:30 - 17:30 Арина Бабакина, сертифицированный консультант “doTERRA”, аромадиагност, проведет знакомство с натуральными эфирными маслами через диагностику на аромасканере ITOVI.

Завершающий день работы пространства “Территории MiXX” - 21 июля. В этот день гости смогут посетить образовательные лекции по кинологии и просмотр трогательного и доброго фильма “Мой хатико”.

Автор фото: Tele2

Еще и импровизация

В этом году команда организаторов подготовила ещё одну интерактивную площадку. На ней выступали казанские комики с импровизированными номерами. А для тех, кто не успел попасть на импровизацию, Tele2 подготовила приятные скидки на самостоятельное посещение импровизационного стендапа в рамках программы лояльности "Больше".

Территория MiXX от Tele2 — это место, где лето обретает новые краски и становится по-настоящему незабываемым. Приходите и окунитесь в атмосферу радости и комфорта.

Ознакомиться с ближайшими киносеансами, лекциями и мастер-классами вы можете также на официальном сайте.