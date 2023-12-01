«Сверхъестественные силы нас преследовали»: в Казани состоялась премьера фильма «Кахексия»

В Казани прошла премьера фильма «Кахексия»

В Казани прошёл предпоказ фильма «Кахексия». Работа татарстанского режиссёра Алины Галимуллиной появилась на экранах спустя четыре года после завершения съёмок. Сам фильм посвящён трагическим событиям в период Поволжского голода, который был в Татарстане в 1921 году. Фильм уже получил 10 наград. В том числе и Голливудскую премию хорров. Картина победила в категории «Лучший полнометражный фильм». Отметим, что картина получила признание спустя 100 лет после страшных событий.



«Об этом должны знать все»



Региональная киноиндустрия в России стоит на месте и мало кто занимается её развитием. В последнее время Татарстан заявляет о себе на всю страну. Один из ярких примеров — это «Кахексия». Фильм через призму современного мира показывает страшный голод 1921 года. В это время от страшных мук погибали тысячи семей, люди не видели пищи неделями, а то и месяцами.

«Перед тем как писать сценарий к фильму, мы работали с архивными документами и узнавали подробности этого жуткого времени. От ужаса этих историй идут мурашки по коже», — рассказала PROKAZAN режиссёр картины Алина Галимуллина.

Автор фото:Алины Галимуллиной



Также в это время на территории Поволжья зверствовал каннибализм. Доходило до того, что люди начинали есть самих себя. По официальным данным, в тот период погибло 5 млн человек.

«Об этих событиях должен знать каждый. Такое нельзя умалчивать. В процессе изучения этой темы мы столкнулись с тем, что о голоде 1921 мало кто слышал. А это надо помнить и знать. Это история нашей земли», — отмечает режиссёр.

Кто будет жить, а кто страдать

По сюжету татарстанского триллера, четыре студента-историка соглашаются на участие в эксперименте. По задумке их научного руководителя, они должны были две недели просидеть в подвале без еды. Доступна им была только вода. В комнате находилась влюблённая пара, интроверт и невротик. Вместе с ними на опыт подписался и друг научного руководителя. Все они должны были параллельно изучать тему голода 1921 года.

Автор фото:Алины Галимуллиной

Вот только эта история не такая простая как может показаться на первый взгляд. По истечении двух недель за молодыми людьми никто не вернулся. Случайность это или коварный план?

Компания добровольцев уже исчерпала все запасы воды, нервы на пределе, самочувствие ребят стало ухудшаться с каждым днём всё больше и больше.

Перед зрителями встаёт самый главный вопрос: Кто останется в живых? Для чего был этот опыт? И что скрывается на самом деле за безобидными исследованиями?

«В церкви стали происходить странные вещи»: что известно о съёмках фильма



Ни для кого не секрет, что съёмки фильма — это сложный процесс. И режиссёр картины «Кахексия» Алина Галимуллина поделилась с редакцией PROKAZAN необычными подробностями закадровой жизни. От некоторых даже мурашки идут по коже.

«Во время съёмок фильма мы несколько раз сталкивались с паранормальными явлениями. И в основном они происходили в церкви. Один из кадров нам нужно было отснять на территории старого храма. Как только мы начали съёмку ни с того ни с сего начался сильный ливень. При этом под дождём была только территория, где находилась церковь», — делится подробностями Алина.

Автор фото:Алины Галимуллиной

Также режиссёр добавила, что это не единственная странность. Во время съёмок у одной из актрис упал крестик на землю. Его искали всей группой, но найти так и не удалось. Хотя поверхность, куда упало золотое изделие, была абсолютно чистой.



«Все декорации мы восстанавливали при помощи музеев»



В фильме есть две линии: современный мир и исторические кадры. Чтобы воссоздать быт 1921 года режиссёр-постановщик прибегла к помощи музеев. Именно они давали всю атрибутику для кадров.

«Мы продумывали и прорабатывали все детали. С этим нам помогали различные музеи. Они нам доверили свои экспонаты. Мы им за это безумно благодарны» — говорит режиссёр картины.

Отметим, сам фильм — это соединение исторической драмы и психологического триллера. А сама картина точно не сможет оставить вас равнодушными.