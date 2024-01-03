2023 год в Татарстане выдался достаточно насыщенным. За минувший год были как положительные новости, так и негативные. Но разбавляли их истории, которые заставляли почти каждого смеяться или приводили в недоумение. Редакция PROKAZAN составила топ самых нелепых новостей за 2023 год.

«Это не моё, меня подставили»

И первый в нашем списке депутат Госсовета РТ Рустем Хасанов. Его поймали обычные патрульные с необычным свертком, который народный избранник в спешке выкинул. В пакетике находилось почти два грамма запрещённого вещества. Свою вину депутат сначала отрицал, потом признал, а затем опять отрицал. Но избежать наказания ему так и не получилось.

Автор фото: m.business-gazeta.ru

Из-за «находки» Хасанову и вовсе пришлось отказаться от мандата и пройти через суд. Над народным избранником сжалились, и дали условный срок в 1 год. Хотя статья подразумевает до 3 лет лишения свободы.

В ДТП пострадал... столб

Меньше повезло рецидивисту и народному артисту Татарстана — Ринату Рахматуллину. Именно он занимает второе место в нашем топе. Певец во второй раз устроил пьяное ДТП, в котором пострадал целый столб у администрации Буинска.

Рахматуллина посадили на полгода в колонию и лишили права управлять транспортным средством на 3,5 года. При этом, на момент ДТП, он и так был лишён прав. Впрочем, Рахматуллина это не остановило.

Автор фото:aboutan.ru

Щедрый подарок для мошенников

Ещё одна история, которая не осталась без внимания — доцент КФУ перевёл мошенникам 1,2 миллиона рублей. Дельцы втерлись в доверие к кандидату физико-математических наук, который преподает на кафедре радиоэлектроники Игорю Насырову.

Мошенники представились экспертами Центрального Банка (ЦБ) и стали обманным путём выманивать деньги. Легенда у них была почти правдивая. «Эксперты ЦБ» хотели спасти средства доцента от мошенников. Но стали богаче на 1,2 миллиона рублей.

Жаль, что высшее образование не равно критическому мышлению и здравому смыслу. Насыров не задумываясь перевёл деньги мошенникам, да ещё и ради этого взял кредит.

"Массаж" за 500 тысяч рублей

От кражи не смог спастись и гендиректор зеленодольского Водоканала Ренат Залялов. Именно он расположился на четвёртом месте нашего топа. Но в этой истории воры действовали по старинке.

Автор фото: Злой Казанец

Пока Залялов получал удовольствие от массажа на Чистопольской в Казани, воры вскрыли его машину и забрали 500 тысяч рублей. Гендиректор поспешил оправдаться, что деньги ему не принадлежали. Их он, якобы, взял в долг у своего знакомого.

По камерам был установлен вор. Как выяснилось, он подошёл к машине сразу после ухода Залялова в масссажный салон. Впрочем, о задержании вора пока не сообщали.

11 лет без разрешения

Замыкает наш топ смешных историй — строительная тема, которую мы никак не могли обойти стороной. И здесь сразу два героя — новое здание театра Камала, которое начали строить до получения разрешения.

Тендер провели лишь в июле, а само разрешение на строительство получили только в декабре. Второй герой — многострадальные вип-апарты у моста Миллениум. Его начали строить ещё в 2012 году. Ни тогда, ни в начале 2023 года разрешения на строительство не было.

Правда сейчас компания близкая к строителю всея Татарстана Равилю Зиганшину получила «добро» и на это им понадобилось 11 лет. Строиться на берегу Казанки будет масштабный объект, который полностью перекроет вид на Кремль со стороны моста Миллениум.

Жители близлежащих жилых комплексов жаловались, что из-за Зиганшина у них не будет красивого вида из окон, но никто на их мнение внемания не обращает. Кроме того, у моста Миллениум есть официальный статус. С него открывается вид на Кремль и перекрывать его нельзя.