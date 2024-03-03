«СССР, тюрьма и бизнес»: Сергей Жуков презентовал новый сериал

Сергей Жуков презентует первый сериал своего нового продакшена

4 марта состоится премьера сериала «Камера Мотор», продюсером проекта стал солист «Группы Вверх» Сергей Жуков. Комедийная картина рассказывает о работнике видеосалона, который из-за оплошности нажил себе серьезные проблемы с законом. PROKAZAN посмотрел несколько первых эпизодов до премьеры.

В сериале полностью воссоздали советский быт и устои. В картине каждый сможет найти до боли знакомые мотивы. Тут и ковры на стене, и широкие брюки с вельветовой рубашкой.

Автор фото: ТНТ

Все действие происходит в одном из небольших советских городов в годы перестройки — 1980-90ые годы. Главный герой Николай Виденин оказывается жертвой обстоятельств и вынужден из видеосалона, который располагался в школе переехать в тюрьму. Но герой не унывает, и при поддержке начальника колонии берется создавать свой видеопродакшн в тюрьме.

Молодой парень, разбирающийся в только что пришедшем в Россию голливудском кино, искусстве и режиссёрах попадает «за решётку» к людям, чьи мысли и взгляды он не разделяет.

Ради того, чтобы выйти на волю по УДО, Николай обещает снять свой фильм. Вооружившись видеокамерой, Видик начинает снимать собственные версии знаменитых зарубежных картин. В помощь режиссеру идут собственная память и пара сокамерников, которые тоже не против уйти от работы. Творческому процессу систематически мешает майор Басов, заместитель начальника, считающий, что перевоспитывать заключенных нужно традиционными методами.

Автор фото: ТНТ

Творческой команде удаётся всё же снять кино. Но вот незадача, камера ломается прямо перед сдачей фильма начальнику.

В комедии собрано всё: сложная любовная линия, интриги, советский быт и дружба.

В сериале воссоздали быт 90-ых достаточно правдоподобно. Тюрьма в сериале Жукова носит скорее карикатурный эффект — понятное дело, что в колониях и в 90-ые, да и сейчас иные порядки и уклад жизни, но от этого произведение становится только интереснее. Каждый из героев имеет свою непростую судьбу и историю, из-за которой оказался в тюрьме. Практически каждому из них сочувствуешь.

Продюсером сериала выступает Сергей Жуков. За его плечами уже есть один сериад-драмма «Плакса», где в главной роли была его дочь. Но тогда Сергей выступал сценаристом, сейчас же всё немного поменялось. До этого он попробовал себя в роли Евгенича в одноименном сериале про талантливого создателя хитов. Кажется, что у произведений очень похожий вайб той самой эпохи. Так что тем, кому понравился «Евгенич», точно стоит начать смотреть и «Камеру Мотор».

Сергей Жуков считает, что картина «Камера Мотор» поразит зрителей, которые жиле в 80-90ые года прошлого века.

«Олдскульная аудитория посмеётся и вспомнит любимые старые фильмы из 1980-х и 1990-х: «Рокки», «Робокоп», «Один дома», «Охотники за привидениями», «Кошмар на улице Вязов» и другие нетленки нашей молодости. А молодежь увидит, как можно создать настоящий шедевр в «домашних условиях». И, возможно, сама попробует снять что-нибудь посложнее TikTok. Это хорошее руководство к действию», — рассказал Жуков.

Действительно, сериал можно смело назвать пособием для домашней съёмки фильма. «Камера Мотор» — лёгкая комедия на вечер для всей семье. В ней нет замысловатого сюжета или сложной картины. Сериал даёт понять, что всё в нашей жизни идёт не просто так. Каждое событие — это новый этап, ступень к реализации заветной мечты. Главный герой мечтал быть понятым обществом стать режиссёром, и только благодаря оплошности он смог расскрыть творческий патанциал.

При просмотре, зритель может забыть о всех житейских невзгодах и окунуться в воспоминания из детства.

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