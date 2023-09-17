«Казанцы ликуют»: синоптик спрогнозировала продолжение лета в Казани

В этом году первая половина сентября в Татарстане выдалась довольно жаркой и тёплой. На территории республики царствовало «бабье лето». По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, погода в Татарстане отклоняется от нормы на +4 градуса.

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Лето продолжается!

«Лето, которое установилось в республике, продлится дольше чем у других жителей России. Сейчас в Поволжье царствует «бабье лето». Это не может не радовать, ведь что может быть прекрасней золотой тёплой осени», — отмечает специалист.

Паршина отмечает, что благоприятная погода продержится в Татарстане ещё до конца сентября. Возможно, будет несколько тёплых дней и в октябре.

Но в сентябре плохую погоду ждать не стоит: неудобства жителям Татарстана доставят только несколько дней. В сторону Татарстана сейчас движется антициклон, который испортит погоду. Правда до Казани он доходит остаточно. Всю свою мощь по пути к нам он теряет и поэтому ждать сильных осадков не стоит.

Так, 18 и 19 сентября прогнозируется облачность, а температура воздуха упадёт до +18 градусов. Кроме того, во вторник 19 числа ожидаются осадки в виде дождя. Но они будут незначительными.

«После этих переломных дней, погода в Казани вновь нормализуется. Но уже не будет +25 градусов. Да, будет тепло, но температуру воздуха выше +22 градусов уже ждать не стоит. В основном показатель будет держаться на уровне +17 — +18 градусов. Будут и прямо очень холодные дни, где температура днём будет +6 градусов», — сообщает Людмила Паршина.

Специалист не исключает и ночные заморозки. После 24 сентября идёт резкий температурный спад. Днём температура воздуха может опускаться и вовсе до +6 градусов. Но без осадков. Даже такая температура будет выше нормы на 1-2 градуса.

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«Татарстан довольно сильно отошёл от климатической нормы. И это однозначно отодвигает приход первого снега. Да, погода нормализуется под осенний лад. Но это всё равно будет выше нормы на 1-2 градуса», — говорит специалист.

То дождь, то ветер — прогноз на неделю

По данным Гисметео, в понедельник 18 сентября в Казани ожидается облачность и температура воздуха днём дойдёт до +18 градусов. Во вторник 19 сентября этот показатель повысится до +19 градусов, но ожидается дождь.

20 сентября температура воздуха поднимется до +21, без осадков. А вот 21 сентября Казань накроет дождь и порывы ветра поднимутся до 10 м/с, температура воздуха будет +21 днём.

Возможна переменная облачность, местами на юге и юго-востоке – небольшие дожди. Утром возможен туман, но не в столице РТ.

В пятницу 22 сентября казанцев ожидает потепление до +25 градусов, но с порывами ветра до 10 м/с. Каких-либо осадков ждать не стоит.

В субботу и воскресенье будет также 25-26 градусов. Специалист отмечает, что стоит наслодиться последними деньками тепла, так как потом наступают холода.

Как досрочно включить тепло в квартирах?

В Исполкоме Казани заявили, что коммунальные службы полностью готовы к отопительному сезону.

Само отопление в городе дадут тогда, когда среднесуточная температура не будет привышать +8 градусов. А для пуска тепла раньше открытия отопительного сезона, необходимо принять коллективное решение. Для этого нужно обратиться в ТСЖ или управляющую компанию. И там будут принимать решение. Отметим, что помещения нагреваются постепенно и ждать резкого включения не стоит. Так что не забывайте про обогреватели.

Напомним, что в 2022 году отопление дали лишь 26 сентября.