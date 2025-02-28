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Синоптики раскрыли даты: вот когда зима окончательно покинет Казань

Эксперт рассказал, какая весна придет в Татарстан
В Казани зима всё ещё держит свои позиции, но с...

Алина Алмакаева

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В Казани зима всё ещё держит свои позиции, но синоптики обещают: весна в этом году придёт раньше. Последние дни февраля и начало марта приносят температурные качели – ночные морозы до -24° и дневное потепление до 0°.

По данным Гидрометцентра Татарстана, регион находится в малоградиентном барическом поле, что объясняет резкие перепады температур. В конце февраля и первых числах марта существенных осадков не ожидается, но температурный фон останется в пределах -10..-15° ночью и -2..-8° днём. Однако уже 3-4 марта погодные условия начнут меняться: антициклон уступит место североатлантическим циклонам. Это принесёт снегопады, метели и порывистый ветер.

Автор фото: Алина Алмакаева

Когда ждать настоящего тепла?

Если ориентироваться на прогноз ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, весенний сезон в этом году наступит на 7–10 дней раньше обычного. Вместо традиционного потепления после 21 марта, Казань может ощутить первые устойчивые плюсовые температуры уже в середине месяца. Днём ожидается до +10°, а к концу марта среднесуточная температура достигнет +5...+7°.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова уточняет, что весна придёт в несколько этапов. Первая волна потепления будет в конце февраля, затем температура снова снизится, а окончательное наступление весеннего тепла стоит ждать в середине марта.

Какой будет паводок?

Весеннее потепление неизбежно приводит к таянию снега и подъёму уровня воды в реках. Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев отмечает:

«Характер паводка зависит от множества факторов. К ним относятся не только температура и количество снега, но еще и глубина промерзания грунта. А она, насколько мне известно, сейчас меньше обычного. И это благоприятный фактор».

Автор фото: Алина Алмакаева

Сравнение с 2024 годом

Если сравнивать с прошлым годом, то в 2024-м весна в Казани наступала по классическому сценарию: среднесуточные температуры выше нуля установились только после 22-25 марта. В этом году, согласно прогнозам, этот процесс может начаться уже с 15 марта, что на неделю раньше. В 2024 году март был более снежным, с частыми метелями, а нынешний прогноз сулит меньшую вероятность осадков в первой половине месяца.

«В прошлом году февраль был намного холоднее нынешнего и более снежным, – отметил метеоролог КФУ. – Средняя температура тогда составила минус 10,9 градуса, осадков выпало значительно больше. По данным метеостанции в Казани, высота снежного покрова сегодня составляет 25 сантиметров, а в прошлом году в этот же день она была 78 сантиметров», - говорит Ахудаев.

Стоит ли готовить весенние наряды?

Судя по прогнозам, настоящая весна в Казани наступит быстрее, чем обычно.

Автор фото: Алина Алмакаева

«На Европейской территории России сложилась интересная синоптическая ситуация: на север атлантические циклоны приносят осадки и потепление, а в южных районах сохраняется изолированный холод, которому перекрыл путь антициклон, – сообщил начальник Гидрометцентра Республики Татарстан Феликс Гоголь. – Под влиянием этого антициклона в минувшие выходные находилась наша республика – отмечалась спокойная морозная погода без существенных осадков. Сегодня днем Татарстан оказался на северной периферии циклона с центром над Нижним Поволжьем».

Если зима традиционно сдаёт позиции ближе к концу марта, то в этом году устойчивые плюсовые температуры ожидаются уже к середине месяца. Однако мартовская погода капризна – оттепели могут сменяться кратковременными похолоданиями и осадками. Так что весенние куртки можно готовить, но зимние вещи пока убирать рано.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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