Сильно перерабатывать или переехать жить на работу: что нужно сделать учителю в Татарстане, чтобы получать 50 тысяч рублей

25 сентября 2023 года в Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается установить зарплату не ниже 2,5 МРОТ учителям, работающим в муниципальных школах. По данным ГородРабот.ру, средняя зарплата учителя в Татарстане за 2023 год составляет – 30,2 тысяч рублей.

Меж тем, МРОТ на 2024 год составляет 19 242 рубля. Таким образом, жалование педагогов должно составлять около 50 тысяч рублей. Редакция PROKAZAN решила выяснить, будет ли принят законопроект и соответствуют ли зарплаты учителей, приведенной статистике.

Вместе с зарплатой увеличат и объем работы

О перспективе принятия данного законопроекта своим мнением поделился директор школы "Солнце" Павел Шмаков.

«Я сомневаюсь, что данный законопроект будет принят. Думаю, что скорее всего зарплаты немного поднимут, но вместе с этим и объем работы станет в разы выше. Ведь пару лет назад был выдвинут майский указ президента о повышении зарплат, который не был выполнен. Я знаю, если государству что-то действительно нужно, это выполняется, а то, что не очень, лишь декларируется», - говорит Павел Шмаков.

Шмаков добавил, что все эти повышения зарплаты скатываются к тому, что учитель получает еще какую-то дополнительную обязанность. По его словам, к данной проблеме внимание государства не столь пристальное.

Автор фото: личный архив Павла Шмакова

Также своим мнением с нами поделилась преподавательница физики Камилла Ишдавлетова. По ее мнению, это важный шаг в поддержку и уважению к профессии учителя. Это также может привести к повышению престижа образовательной системы в целом.

Однако, для полного эффекта, по ее мнению, необходимо также уделить внимание другим аспектам, таким как улучшение условий работы и обновление учебных программ. Такое решение требует грамотной и комплексной стратегии, учета долгосрочных последствий и управления ресурсами. Важно, чтобы законопроект учел все эти аспекты и предусмотрел не только повышение зарплат, но и общее развитие системы образования.

Школа или репетиторство

Многие из учителей покидают школу из-за низкой зарплаты и занимаются репетиторством. Среди них и Камилла Ишдавлетова.

Автор фото: myfin.by

«Решение покинуть школу и заниматься репетиторством было обусловлено личными и профессиональными обстоятельствами. Я решила сконцентрироваться на индивидуальной работе с учениками, чтобы лучше адаптировать свою методику обучения под их потребности и развить их учебный потенциал. Это позволяет мне уделять больше внимания каждому ученику и вносить гибкость в учебный процесс», - рассказала Камилла Ишдавлетова.

А вот учитель русского языка школы "Солнце" Аида Аглуллина наоборот, сделала выбор именно в пользу преподавания в учебном заведении.

«Я бы не хотела покидать школу и заниматься исключительно репетиторством. В школе другая атмосфера и она дает самореализоваться учителю, как педагогу и преподавателю. В школе удается больше принимать участие в воспитательном процессе и в какой-то степени это большее общение с детьми чем на репетиторстве», - поделилась Аида Аглуллина.

Зарплата учителей соответствует статистике, но работать нужно в 2-2,5 ставки

Павел Шмаков считает, что приведенная статистика средней зарплаты учителей соответствует реальности. При этом, он отмечает, что 30 тысяч рублей – это не оклад за ставку, а оплата за общее количество работы, которую ведет учитель. Учителя набирают себе классное руководство, ответственность за кабинет, дополнительные часы, вечерние занятия. Только таким образом удается насобирать на нормальный бюджет.

«Сейчас, чтобы учитель получал нормальную зарплату, он должен брать сверху основных занятий огромный объем работы, работая в 2-2,5 ставки», - дополнил директор школы "Солнце".

Солидарна со Шмаковым в этом вопросе и Аида Аглуллина.

«Я думаю, это сводка верная, а объем работы конечно намного больше. 30 тысяч получает учитель, у которого примерно 25-30 часов нагрузки, но к своим урокам он готовится столько же. Кроме того, учителя берут 2 ставки, чтобы больше получать, следовательно они еще и готовятся к такому количеству уроков. Поэтому уроки не все качественные, учителя выгорают быстрее», - считает учительница русского языка.

Автор фото: Учительская газета

Сколько должен получать учитель

«Зарплата учителя должна быть соответствующей сложности и важности их работы. Она должна позволять учителю обеспечивать себя и свою семью достойным уровнем жизни. Важно, чтобы зарплата учителя отражала их профессиональный статус и мотивировала их на постоянное профессиональное развитие и карьерный рост», - считает Камилла Ишдавлетова.

В свою очередь Аида Аглуллина считает, что учитель должен получать от 50 тысяч рублей и выше. Так как это весомый труд, затрачивается огромное количество энергии и нервов. По ее мнению, только ростом зарплаты удастся обеспечить приток новых педагогов в школы. Что же, есть вероятность, что такое решение примут и в Госдуме.