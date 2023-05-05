Никогда бы не подумали: самые неожиданные места в Казани, где можно пожарить шашлык

Короткая рабочая неделя подходит к концу — впереди еще 4 выходных дня, которые многие проведут на своих дачных участках, кто-то поедет на базы отдыха с известной целью. Но где в Казани и пригороде еще можно отдохнуть на природе и приготовить шашлык? Оказалось, что локаций предостаточно, среди них есть и довольно необычные находки.

1. Барбекю-зона на набережной Нижний Кабан

Автор фото: Rinch. Вид на озеро.

Это, пожалуй, самая центральная локация в нашей подборке. Мы пытались, но места для жарки шашлыка на Баумана или Кремлевской не нашли. Минимальное время пребывания в данной зоне отдыха составляет два часа — в будни удовольствие обойдется в 1000 рублей за 2 часа, в выходные — в 1500 рублей.

Плюсы

— Зона находится в самом центре города. Там есть 3 секции в каждой из которых есть мангал, барбекю, стол и скамейки.

— Каждая зона рассчитана на 6 человек.

— Помимо того, что место в самом центре города, до него можно доехать на общественном транспорте. А пока вы отдыхаете, вокруг вас будет тишина, природа и успокаивающий шум воды.

Минусы

— нельзя употреблять алкогольные напитки

— необходимо предварительно бронировать

— очередь на данные локации в праздники может растянуться надолго.

2. «Березовая роща» в Зеленодольске

Автор фото: i.postimg.

В 40 км от Казани в Зеленодольске в парке культуры и отдыха "Березовая роща" также можно воспользоваться зоной барбекю. Причем совершенно бесплатно. Это единственная локация, где за аренду не придется платить деньги, но из-за этого почти всегда данное пространство занято.

Плюсы

— совершенно бесплатно

— находится на территории благоустроенного парка

— открыт доступ в любое время

Минусы

— находится в 40 км от Казани

— высокий спрос

3. Царево Village

В 10 минутах езды от Казани в жилом комплексе "Царево Village" есть зоны барбекю, где установлено 2 мангала, скамейки и столы, урны и кран с водой. Зоной точно активно пользуются жители комплекса. В специальном ящике иногда оставляют "подарки": остатки угля или жидкость для розжига.

Плюсы

— обустроенная зона для пикника

— если что-то забыли, то можно воспользоваться остатками

Минусы

— Придется выезжать из Казани

— Непонятно, можно ли пользоваться зоной не жителям ЖК, прямых запретов на это не установлено.

3. Террасы в ЖК Казани

Автор фото: pro-dachnikov.

Самый эксклюзивный отдых может получиться у обладателей квартир с террасами в казанских ЖК. Подобная возможность точно есть у жилых комплексов "Арт Сити", "Берег" и "Кристалл". Правда, есть один существенный минус — террасы чаще всего являются составной частью квартир, а значит воспользоваться ими смогут только хозяева и их гости.

Плюсы

— Если есть квартира в подобном ЖК — то можно никуда не ходить и все организовать дома

— Чаще всего с террас открывается прекрасный вид на Казань

Минусы

— Закрытый доступ

Автор фото:kazan.domros. "Светлая долина"

Правда, застройщики все чаще анонсируют в своих проектах появление барбекю-зон. Например, подобные локации появятся в "Светлой Долине" и "Южном парке". Там поставят столы, лавочки и мангалы. Заложены ли в проекты навесы — не уточняется.

5. Ферма «Татарский страус»

Автор фото: Страусиная ферма

Ферма находится в Высокогорском районе. Из Казани до нее придется добираться почти целый час, и это если не будет пробок. При этом гостям фермы предлагается увидеть не только страусов, но и павлина, верблюда, лося, оленя и других животных.

Плюсы

— Отдых подойдет для семьи с детьми

— животных можно покормить и некоторых даже потрогать

— можно прикоснуться к сельской жизни

Минусы

— достаточно далеко от центра Казани

— Не самые дешевые цены — 1 200 рублей в час. При этом придется заплатить за вход на территорию — еще по 300 рублей с человека.

Важно не забывать, что в Татарстане введен особый противопожарный режим, который продлится минимум до 10 мая. В это время нельзя пользоваться открытым огнем для жарки шашлыков — разрешено использование только угля в специальных несгораемых емкостях (мангалах и других устройствах). За несоблюдение правил могут оштрафовать на сумму до 20 тысяч рублей.