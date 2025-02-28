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Семьи больше не в приоритете? Что скрывается за падением рождаемости в Татарстане

Эксперты объяснили, почему рождаемость в Татарстане продолжает падать
Согласно данным Татарстанстата, за январь–ноябр...

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Согласно данным Татарстанстата, за январь–ноябрь 2024 года естественная убыль населения составила 9,2 тысячи человек – почти вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года (5,7 тысячи). Такие темпы снижения численности населения указывают на сочетание нескольких негативных тенденций: ухудшение баланса рождаемости и смертности, трансформацию института семьи и общую социально-психологическую нестабильность общества.

Демографические сдвиги: тенденции и ключевые факторы

Рождаемость в Татарстане продолжает снижаться, сейчас она меньше на 3% – с 33,2 до 32,1 тысячи новорожденных. В то же время смертность за этот же период выросла на 3%, увеличившись с 38,9 до 41,3 тысячи человек.

Спад также затронул сферу семейных отношений. Количество заключаемых браков уменьшилось на 3,5%, составив 22,2 тысячи, что на 823 меньше, чем в 2023 году. Одновременно с этим снизилось число разводов: с 13,2 тысячи в прошлом году до 12,2 тысячи в текущем. Несмотря на снижение числа разводов, уменьшение количества браков указывает на меняющуюся структуру взаимоотношений, рост индивидуализма и отказ от традиционной модели семьи.

Автор фото: ЗАГС РТ

Социально-психологические причины снижения рождаемости и браков

Психолог Дарья Гусейн-Заде отмечает, что снижение рождаемости и числа браков обусловлено не только экономическими факторами, но и глубинными личностными и психологическими аспектами.

«Люди сегодня сталкиваются с огромным количеством внутренних барьеров, мешающих им выстраивать долгосрочные, доверительные отношения. Многие выросли в условиях, где не было примера здоровых привязанностей, что формирует страх перед обязательствами и эмоциональной близостью», – объясняет эксперт.

По её словам, современное общество все больше ориентируется на автономность личности, что сказывается на восприятии брака и семейных ценностей.

Автор фото: ЗАГС РТ

«Психологическая зрелость – ключевой фактор в вопросе построения семьи. Когда человек не умеет взаимодействовать с партнёром на глубоком уровне, избегает конфликтов или, напротив, не способен на компромисс, это приводит к разрыву отношений ещё на этапе их формирования. А такие модели поведения закладываются еще в детстве, в родительской семье», – подчёркивает психолог.

«Кроме того, мы наблюдаем обострение страха ответственности. Многие откладывают серьёзные решения, потому что боятся потерять свою свободу, не уверены в себе или сомневаются в своем выборе. Этот фактор напрямую влияет как на снижение числа браков, так и на уменьшение рождаемости. Люди сомневаются, смогут ли они справиться с родительской ролью и обеспечить ребёнка всем необходимым», – добавляет Гусейн-Заде.

Также эксперт отмечает влияние социокультурных трансформаций: изменение приоритетов, рост карьерных амбиций, повышение ценности самореализации.

«Если раньше семья воспринималась как обязательный этап взросления, то теперь люди понимают, что могут быть счастливы и самодостаточны без создания ячейки общества. В результате традиционная модель семьи постепенно трансформируется, что влияет на демографические процессы», – подытожила психолог.

Автор фото: ЗАГС РТ

Текущие демографические процессы в Татарстане требуют не только анализа, но и выработки стратегических решений. Снижение рождаемости, рост смертности и ослабление института брака могут иметь долгосрочные последствия для экономики и социальной стабильности региона. В противном случае Татарстан может столкнуться с ещё более глубоким демографическим кризисом в ближайшие годы.

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