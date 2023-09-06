В современном обществе возрастает актуальность введения сексуального воспитания в школьные программы. Это обусловлено тем, что родителям тяжело разговаривать с детьми о половой жизни. В результате чего, ребенок начинает искать ответы на вопросы самостоятельно на сомнительных ресурсах, где обитают «подвальные эксперты». Поддержку введения уроков сексуального воспитания в школах выразили более 70% опрошенных россиян, в том числе и казанцев. Так, согласно данным исследования телемедицинского сервиса «Доктор рядом» и медицинского сообщества «Найди своего доктора», около 75% опрошенных граждан поддерживают эту идею.

Нужно ли ребенку сексуальное воспитание и почему важно деликатно подходить к этому вопросу — ответы на эти и другие вопросы в материале PROKAZAN.

Нужно ли половое воспитание ребенку? Спросим у сексолога

Согласно Росстату, с 2019 года рождаемость среди подростков составляет 10 тысяч в год. В школах Казани предмета «сексуальное воспитание» нет, есть различные факультативы, но системного подхода к проблеме не существует. Однако опыт других развитых стран показал, что лекции по сексуальному воспитанию снижают риск половых инфекций и коэффициент ранней беременности:

В США 98% избирателей считают, что воздержание и дополнительные уроки по половому воспитанию могут помочь предотвратить инфекции и ранние беременности среди подростков.

В Швеции уже с детского сада проводятся курсы по половому воспитанию, которые включают информацию об инфекциях и беременности.

А в Германии сексуальное просвещение считается обязательным предметом, где школьники изучают контрацепцю, физиологическое здоровье и разговаривают об опасности насилия.

Эльвира Султанова, казанский сексолог считает, что половому воспитанию нужно обучаться с детства:

На тему сексуального воспитания проводилось множество исследований. В результате выяснилось, что дети, которые знают азы полового воспитания меньше подвержены насилию и нападкам педофилов. Более того, благодаря своевременным беседам с родителями об этой теме, у ребенка в разы сокращается вероятность ранней беременности и половых заболеваний в будущем, — рассказала Эльвира Султанова.

Сексолог также подчеркнула, что вовсе не обязательно вводить предмет сексуального просвещения в казанских школах. Достаточно будет проводить детские факультативы с разделением по возрасту.



Эльвира Султанова, сексолог и психолог

И все же, понимая важность обсуждаемой темы, в Казани не торопятся вводить сексуальное воспитание в школах. Эльвира Султанова рассказала, почему это так:

Я думаю, дело в традиционном татарском консерватизме. Но опять же, я знаю многих продвинутых мусульман, которые относятся к этому нормально. Здесь важно понимать, что мы говорим не о развращении или пропаганде, а об элементарных вещах, которые должен знать каждый человек, — подытожила сексолог.

Мнение Милонова: “ Это харам!”

В других развитых странах молодежь активно получает уроки сексуального воспитания, которые помогают им узнать о здоровых отношениях и репродуктивном здоровье. Однако в Татарстане такое не приветствуется. Это связано с культурными и религиозными факторами, где сексуальное просвещение считается чем-то ненормальным. Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, почему в Татарстане не будет подобных факультативов:

Я считаю - это харам! Все мусульмане будут против того, чтобы вводить сексуальное воспитание в образовательных учреждениях! Эта больная идея пришла к нам из-за рубежа, где люди ходят под лозунгами ЛГБТ и поэтому, она автоматически представляет опасность для психики детей! — заявил Милонов PROKAZAN.

Виталий Милонов, депутат государственной думы Федерального собрания РФ

Нужно ли сексуальное воспитание в школах?

Сторонники полового воспитания рассматривают введение таких уроков, как необходимый инструмент борьбы с ВИЧ, ранней беременностью и насильственной модели поведения. Редакция PROKAZAN связалась с директором казанской школы «СОлНЦе» Павлом Шмаковым, чтобы узнать, почему половое воспитание не внедряется в учебные учреждения Казани:

Почему в наших шоклах нет уроков полового воспитания? Да хотя бы потому, что взрослые люди сами получили свои знания «об этом» в подворотнях. Соответственно, чему тогда они могут научить своих детей? Давайте взглянем на статистику подростковой рождаемости и количество половых заболеваний в нашей стране, цифры вас удивят! К сожалению эти реалии — распространенное явление, — поделился директор школы.

Павел Шмаков, директор казанской школы “СОлНЦе”

Павел также считает, что внедрять такие уроки можно и нужно. Но опять же, процесс обучения должен вводиться в учебную программу постепенно и аккуратно. Важно, чтобы преподаватели были компетентны в той области, которую освещают. Но пока отношение государства и общества будет таким же негативным, проблема так и будет стоять на месте.

Директор школы также поделился своим видением того, какие лекции по половому воспитанию можно внедрить уже сегодня. Он рассказал, что в стране есть немало полезных фильмов, которые можно смотреть детям. Однако, по какой-то причине этого никто не делает. Павел Шмаков подчеркнул, что в Казани имеется немало хороших врачей, которые способны правильно преподнести информацию о половой безопасности в рамках школьной программы. Внедрится ли это когда-нибудь в учебную программу Казани — покажет только время.

Однако, если для родителя важно подготовить ребенка к взрослой жизни, предлагаем несколько вариантов: проконсультироваться со специалистом или прочитать литературу. ProKazan совместно с сексологом Эльвирой Султановой, собрали для вас топ-книг, которые помогут грамотно ответить на столь щепетилные вопросы от детей: