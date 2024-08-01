Сальмонелла за пределами кафе: кто виноват в ситуации с "Васильком"?

Неприятная история произошла в посёлке «Царево Village», где в ходе проверок было закрыто семейное кафе «Василёк». На заведение поступила жалоба в Роспотребнадзор, что якобы в кафе человек получил отравление сальмонеллёзом. Суд приостановил работу заведения на 30 суток. История получила большой резонанс, однако сейчас заведение вновь открыли спустя 8 дней и оно уже готово встречать новых гостей.

Все ли так однозначно в этой истории? Почему семейное кафе открылось так быстро? И где на самом деле отравился гость? Разберем в нашем материале.

Отравление вне стен: как кафе «Василёк» защищает свою репутацию

Для заведений общественного питания, отравление гостя – одно из самых страшных историй, не только из-за многочисленных проверок, но и из-за потери доверия любимых клиентов. Но, что делать, когда отравление произошло вне стен кафе, а заведение приходиться закрывать.

Администрация кафе «Василёк» согласилась рассказать свою версию произошедшего:

«Поступила жалоба, что отравился человек, потом к нам приехали и сказали, что будут брать пробы с продукции и анализы у сотрудников. Мы все сразу предоставили. Были предоставлены справки с больницы от заболевшего, но тот факт, что заразились именно в нашем кафе не установлен. Потому что если бы это было у нас, то это было бы массового и сотрудники отравились бы в том числе. Наши работники питаются той же едой и продуктами, что посетители. У нас ничего не обнаружено и есть все необходимые документы, которые этот факт подтверждают», — рассказывает управляющий заведения.

Сальмонелла — это род бактерий, который вызывает сальмонеллез, инфекционное заболевание, затрагивающее пищеварительную систему. Основные источники заражения сальмонеллой включают недоваренное мясо, особенно куриное, а также яйца и молочные продукты.

К сожалению, даже правильное приготовление пищи не всегда гарантирует полное уничтожение бактерий, если она была заражена до термической обработки.

Слишком голодный персонал: 62 кг не маркированных продуктов

Заведение на момент открытия предоставило постановление Роспотребнадзора о том, что инфекции сальмонеллы обнаружено не было. Но оказалось, что это было не единственное нарекание к работе. Специалисты во время проверки нашли грубые нарушения в кафе «Василёк»: не было условий для приготовления блюд, не соблюдались условия обработки сырья и продуктов, вопросы возникли и к содержанию помещений.

Помимо этого, в кафе обнаружили 62,4 килограмма продуктов без маркировки и необходимых документов.

«Не маркированные продукты – это была пересыпанная еда для персонала, она находилась в контейнерах и нам сказали ее утилизировать. Сырье для гостей и персонала приобретается у одного и того же поставщика и просто пересыпается в отдельные емкости для персонала, для корректного учета и отчетности. Нашу работу приостановили на 30 дней, но в понедельник к нам приехал Роспотребнадзор и провел повторную проверку, все нарушения за это время мы уже устранили. Они подали документы в суд и он нам одобрил иск и позволили открыться уже сегодня» - объясняет управляющий семейного кафе.

Правильная маркировка позволяет избежать пищевых аллергий и непереносимости, информируя гостей о содержании потенциально опасных ингредиентов.

Согласно действующему законодательству, все заведения обязаны предоставлять клиентам данные о составе продуктов, сроках годности, условиях хранения и условиях подготовки. Это касается не только готовых блюд, но и ингредиентов, используемых в их приготовлении. Клиенты имеют право знать, что они потребляют, и какие потенциальные риски могут быть связаны с их рационом.

«Если заведение закрыли на 30 дней, значит специалисты нашли там серьезные нарушение санитарно - эпидемиологических норм. Роспотребнадзор обязан реагировать на каждое обращение: любой человек, который отравился может написать заявление и все должно быть проверено. Сам персонал может приносить обедать, что угодно, но я эту песню знаю давно, когда они говорят, что мол они себя принесли и сами это кушают - 62 килограмма еды сложно себе принести, так что пусть не врут людям. Их научил владелец так говорить, но надо предупредить людей, что за вранье тоже наказание бывает. Нужно тоже здравым смыслом руководствоваться, не может быть такого, 62 килограмма – это по сколько они в день кушают?» - рассказывает заслуженный юрист России, Иван Соловьев.

Закрытие кафе: случайность или хитрый ход конкурентов?

Администрация заведения утверждает, что серьезных нарушений не было выявлено. Однако есть подозрения, что весь ажиотаж вокруг этой истории и многочисленные слухи – это ничто иное, как происки конкурентов. Наша редакция решила спросить это у управляющего.

«Мы не исключаем, что это недоброжелатели, потому что в этом деле много странных моментов» - отмечает админитрация заведения.

Интересный факт, соседями семейного кафе «Василёк» является заведение «Аrtcore», которое недавно обновило меню и начало активно расширять спектр услуг.

«Авторская халяль кухня с качественным ингредиентами в Казани. Наше меню порадует гостей с мужским аппетитом и женским вкусом!» - вот, что они пишут о себе.

Буквально на следующий день после закрытия кафе «Василек» конкуренты начинают раздавать листовки с заманчивыми предложениями и низкими ценами прямо напротив дверей с надписью «закрыто Роспотребнадзором». Совпадение ли это?

«У всех страшная конкуренция, у всех все изверги, звери и так далее. Если они считают, что эта шумиха – заслуга конкурентов, то нужно решать это с ними напрямую» - отмечает Иван Соловьев.

Несомненно, за два года работы у кафе появились постоянные гости и ярые защитники, которые готовы до последнего отстаивать честь любимого места.

«Кафе Василёк любимое наше семейное кафе, всегда все очень вкусно, обслуживание отличное. Несколько раз пытались посетить другие заведения в Царево, но наш старший ребенок категорически не хочет, говорит, что заняться ему в других кафе будет нечем, а там есть детская комната и много детей с кем можно поиграть. Считаю, что в таких населенных пунктах как наше Царево, где проживает большое количество молодежи с детьми, должно быть кафе такого формата.

Спасибо нашему любимому кафе за работу, удачи им!» - поделился один из жителей Царево, Наргиз.

Теперь, когда кафе вновь открыто, его руководство фокусируется на восстановлении доверия постоянных клиентов и привлечении новых посетителей.

«Если у посетителей есть сомнения в качестве пищи, то они могут запросить повторную проверку у Роспотребнадзора» - отмечает Соловьев.

Восстановление репутации требует время, но команда верит, что качественная еда, внимательное обслуживание и строгое соблюдение норм помогут вернуть популярность и уважение к «Васильку» в обществе.