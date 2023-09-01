«Родители меня не любят»: психолог рассказала о самых действенных способах замотивировать ребенка в учебе

Казанский психолог рассказала о детской мотивации и физических наказаниях

Три месяца отдыха остались позади и сегодня с самого утра тысячи ребят в белых рубашках и с цветами отправились на линейку в честь Дня знаний. Ближайшие девять месяцев не только ученики школ, но и, как это часто бывает, их родители будут постигать новое и вспоминать забытое старое. Но помимо помощи с уроками и отслеживанием успеваемости родителям очень важно дать ребенку кое-что более значимое — поддержку.

Так как правильные слова иногда подобрать очень сложно, PROKAZAN пообщался с Наилей Бираровой — социальным психологом, нейрокоучем, расстановщиком, тренером тренеров по личной эффективности, преподавателем в школе телевидения, специалистом нейрографики, действительным членом Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, 7ми-кратным обладателем премий, как лучший психолог года и автор книги «Сущность души». Специалист рассказала, как подготовить малышей к первому классу, как правильно мотивировать ребенка, стоит ли использовать физические наказания и ответила на другие вопросы, часто волнующие родителей.

Как подготовить первоклассника

Первый раз в первый класс — волнение не только для ребенка, но и для родителей: какие отношения будут с коллективом, будет ли достаточно усидчив, не распереживается ли в первый день. Наиля Бирарова рассказала, что правильнее будет сказать будущему первокласснику и как настроить ребенка на учебный процесс:

«Во-первых, нужно сказать, что это новая жизнь, что ребенок вступает на новый путь. Объяснить, что будет много знаний, много интересного, но иногда будут вопросы, с которыми нужно будет разбираться, что будут задачи, которые нужно решать, не нужно ничего бояться. Важно подчеркнуть, что вы всегда с ребенком, всегда поддержите, поможете, будете рядом. Важно дать ребенку чувство безопасности, чувство защищенности, опору и поддержку».

Психолог отмечает, что даже если ребенок где-то что-то не понимает, стрессует, остается в напряжении, самое главное для нег она этом этапе — знать, что есть понимающий родитель, не доминирующий, не надзиратель, а именно родитель, который даст ему душевное тепло. Тогда, считает эксперт, ребенок будет смелее идти на этом пути, в учебе он будет лучше, так как он знает, что за его плечами стоят родители.

Не хочет учиться — как быть?

Если первоклассник еще не сформировал свое мнение о школе и не знает, чего ему ждать, то вот с ребятами, которые не первый раз заходят в учебные классы, могут возникнуть другие проблемы: ребенок может заявить, что не хочет учиться. В этом случае, считает Наиля Бирарова, родитель должен донести мотивацию ребенку, дать ему вторичную выгоду.

«Ему это делать против его воли - чтобы что? Зачем? Что ему это даст? Вот он идет, напрягается, побеждает каждый раз свою лень, делает над собой усилия — чтобы что? В этот момент, в зависимости от возраста, можно сказать, что ребенку важно получить хорошую профессию. Объяснить, что, возможно, корочка и диплом сейчас не так важны, но те знания, которые он получит — их никогда и нигде нельзя будет получить. Можно отметить, что в будущем возможно поступить в несколько вузов или колледжей, но школа всегда одна и если это время упущено, его невозможно наверстать никогда и никаким образованием, сказать, что ребенок никогда не пожалеет о том, что закончил школу, но всегда будет жалеть об упущенной возможности сделать это».

Эксперт также считает, что ребенку можно объяснить и важность приобретения навыка коммуникаций. Она отмечает, что школа — это не только про уроки, но и про адаптацию к социуму, поэтому ребенку важно донести, что он учится общаться, выходить из конфликтных ситуаций, привыкать к жизнь. Психолог советует напомнить ребенку о возможности обрести много друзей в школе, которые дальше всю жизнь будут рядом с ним.

«Можно дать ребенку очень много вторичных выгод, где он свою лень, обиду и злость отодвинет на второй план и будет идти за этой мотиваций, за этим стимулом. Но здесь должны быть мудрые родители, которые смогут поговорить и с любовью, с принятием донести ребенку те смыслы, те цели, за которыми он ходит в школу».

«Я лучше разок шлепну»

Все дети разные и на кого-то может подействовать все вышесказанное, замотивировать его, а на кого-то — вовсе нет. Иногда родители используют физические наказания, чтобы «замотивировать» ребенка ходить в школу и получать новые знания. Однако, Наиля Бирарова считает, что это не самый лучший вариант — с ребенком нужно говорить про договоренности, а не про наказания.

«Например, ребенок пять дней ходит, а один день он делает все, что хочет и еще один — вы вместе делаете уроки. Важно договориться, потому что, когда мы наказываем, он начинает врать. Но, опять же, смотря какие наказания. Если жесткие наказания, то он учится уворачиваться, увиливать, придумывать отмазки, лишь бы заниматься своим делом. Важно дать ему позанимать тем, что он хочет, его любимым делом — мультики посмотреть, в приставку поиграть, с друзьями погулять. Если у него есть любимые секции, то мотивировать его ими, походами в кино, поездками на рыбалку. Ребенок не понимает смысла — зачем ему ходить, мучиться, что-то учить, ему это не интересно, он хочется играть. Важно ему объяснить — ты идешь туда, чтобы что. Я думаю, если есть доверительные отношения в семье, то можно договориться».

Если же ребенок все-таки получает дома физические наказания за отсутствие мотивации и нежелание учиться, что это, конечно, отражается в его психики. Психолог рассказала, как именно влияет на ребенка рукоприкладство и может ли это действительно помочь.

«Все дети разные. Если ребенок активный, у него повышенный уровень тревожности, то, скорее всего, физическое наказание наоборот его демотивирует, у него будет отторжение от родителей, он не сможет выстраивать доверительные отношения с ними. Если же ребенок послушный, то наказывать его вообще нет смысла, потому что он не понимает язык рук, он понимает только язык договоренностей. Для него это будет ситуация, где "родители меня не любят", опять же травма».

Психолог отмечает, что родители чаще всего поднимают руку, когда чувствуют свое бессилие, от безысходности, от того, что никакие другие их методы не работают. Однако, специалист считает, что, хоть это и может заставить, все же замотивировать — точно нет. В будущем ребенок может заниматься самобичеванием, внутренне сам себя бить и наказывать. Чтобы избежать таких последствий, Наиля Бирарова советует с первую очередь всем родителям работать над собой. Она отмечает, что взрослым часто некогда заниматься своим психологическим здоровьем, от чего и появляется «я лучше разок шлепну, чем буду долго объяснять и договариваться». Она отмечает, что родителям здесь очень важно терпение, выдержка, управление своими эмоциями и своим психологическим состоянием.

Если ребенок старается, но ничего не выходит

В случае, когда ребенок способный, но не хочет учиться, мы говорим о мотивации и вторичной выгоде. Но вот другая ситуация, которая тоже часто прослеживается - ребенок старается, хочет учиться, но школа ему дается очень тяжело и успеваемость низкая — что делать тогда. Здесь самое главное, считает Наиля Бирарова, — принять это.

«Да, такой ребенок, с такими особенностями, с такими характеристиками. Не все должны быть отличниками и это нормально. Не у всех все должно получаться, это тоже нормально. Ребенку это нужно донести, что есть разные предметы — к одним у него есть способности, а к другим он просто не предрасположен и это нормально. Важно отметить, что если где-то не получается, вы готовы ему помочь. Можно договориться с преподавателем, чтобы он как-то подтянул ребенка. Если у него не получается, это не значит, что он какой-то не такой. Это никак не влияет на него как на человека. Это просто его особенности — кто-то любит танцевать, а кто-то любит строительством заниматься и это нормально».

О поиске друзей и социализации

Проблема, с которой также могут столкнуться дети - социализация. Кто-то быстро находит друзей, легко общается с ребятами, а другие — долго остаются одни и не могут наладить контакты с одноклассниками. Психолог считает, что в такой ситуации у ребенка, вероятно, уже в детском саду были какие-то нарушения в адаптации. Она отмечает, что в данном случае речь даже не столько о друзьях, сколько об умении общаться в целом.

«Родитель должен объяснить, что ребенку нужно учиться привыкать к тем обстоятельствам, в которых он оказался, что не всегда родители будут под боком, не всегда решат его вопросы, что если ему что-то нужно не стыдно подойти и попросить, а если кто-то откажется — это нормально, это не трагедия. Но я сейчас опять же говорю о психологической подготовленности родителей. Взрослые часто сами не знают, как вести себя. Поэтому я за то, чтобы делать акцент не на ребенка, а на себя. Подготовленный родитель сможет передать это состояние ребенку. Нужно объяснить, что здоровые коммуникации нужны каждому человеку, общаться нужно каждому человеку, так как мы все социальные».

Психолог отмечает, что очень важно в вопросе коммуникаций научить ребенка соблюдать свои границы, а также не нарушать чужие. Важный для него навык — уметь говорить «нет» самому и уметь спокойно, без обиды воспринимать отказы других. Тогда, считает Наиля Бирарова, общение будет выстраиваться проще. При этом важно не забывать, что все дети разные и если один готов общаться с большим количеством ребят, то другое может быть интровертом и нуждаться в меньшем общении - нет необходимости подтягивать его за всеми, важно отталкиваться от его потребностей.