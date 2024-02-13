«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Приближается 14 февраля. Вокруг этого праздника ходит много разговоров. Некоторые, даже высокопоставленные россияне даже предлагали запретить отмечать праздник в нашей стране. Впрочем, российские влюбленные не против в этот день посидеть дома с приятным ужином, а может и посетить заведения общественного питания. Благо, к празднику кафе и рестораны всегда готовы удивить.

Чем казанские заведения общепита готовы будут паразить влюбленных посетителей. Об этом корреспондент PROKAZAN пообщалась с генеральным директором Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Галиной Шарафутдиновой.

«Готовится много сюрпризов»

14 февраля в кафе и ресторанах традиционно большой спрос на столики. Порой бывает полная посадка, а столики необходимо заказать заранее. В некоторых заведениях посетителей собираются порадовать новыми блюдами. Где-то представительницам прекрасного пола будут дарить цветы. Посетителей ждут необычная подача блюд (например, десерты в форме сердца), музыкальные и интерактивные программы.

Фото: 5-tv.ru.

«Как правило, рестораторы каждый год к 14 февраля находят какие-то новые решения. Но пока мы не раскрываем подробности программ ко Дню всех влюбленных. Это сюрпризы, которые ждут посетителей в кафе и ресторанах. На 14 февраля делают сеты, которые включают в себя интересные подачи. Часто разрабатываются новые десерты, которые готовятся в этот день. При получении обратной связи от гостей их могут включить в основное меню. В некоторых заведениях будут проводиться интерактивные программы, когда приглашают фокусников, вовлекают посетителей в разные игры и викторины. В общем, в День всех влюбленных мы стараемся порадовать своих гостей чем-то необычным и, конечно, создать атмосферу любви», - поделилась Шарафутдинова.

«Дорога ложка к обеду»

Все эти программы для гостей заведений обычно бесплатные или несут незначительную наценку. Специальных скидок конкретно в этот день в кафе и ресторанах Казани не предусмотрено. Заведения готовят пакетные предложения с выгодными ценами. О том, что ждёт гостей 14 февраля, кафе и рестораны заранее информируют гостей на своих сайтах и в соцсетях.

«Стоит отметить, что праздник отмечается только 14 февраля. Как говорят, дорога ложка к обеду. Поэтому стоит поторопиться, чтоб забронировать место в любимом заведении», - прокомментировала собеседница издания.

Фото: zvezdnychas.ru

Уже есть заявки на 23 февраля

Отетим, что 14 февраля только начинают череду праздников, которые также пользуются спросом у рестораторов. Так, уже начали готовить акции к 23 февраля и 8 марта.

«На 23 февраля традиционно готовятся комплименты для наших защитников», - сказала Шарафутдинова. – «В отличие от Дня всех влюбленных, праздничная программа на День защитника отечества проводится несколько дней. Например, корпоративы на 23 февраля начинаются уже с 21 числа и могут отмечаться до 24-го».

В праздничные дни февраля в заведениях общепита наблюдается высокий трафик. Однако, несмотря на это, прибыль предприятий существенно не увеличивается в связи с большими расходами на развлекательные программы и оформление залов.

А есть ли прибыль?

«Что касается прибыли, то здесь вопрос заключается в том, насколько мы хотим удивить наших гостей и насколько мы готовы потратиться на дополнительную программу и комплименты для них», - пояснила Шарафутдинова.

Как отметила специалист, выручка в праздничные дни в среднем увеличивается на 20 – 30 %. При этом, рестораторы больше нацелены не на повышение доходов, а на поддержание лояльности аудитории и привлечение новых гостей.

Фото: kzn.ru.

«Наша задача в этом случае – дать тот самый вау-эффект, чтобы они приходили к нам снова и снова», - рассказала Шарафутдинова.

Отметим, что брони кафе и ресторанов на 23 февраля и 8 марта уже стартовали. Так что кафе и рестораны, в целом, готовы к наплыву гостей в праздники.