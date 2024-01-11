2023 год для Татарстана оказался довольно насыщенным. В особенности год запомнился высказываниями именитых людей. Редакция PROKAZAN составила топ-5 главных цитат 2023 года в Татарстане.

«Это не моё, меня подставили»

Депутата Госсовета РТ Рустем Хасанов в сентябре 2023 года задержали почти с двумя граммами запрещенного вещества. Хасанова поймали сотрудники полиции в Авиастроительном районе Казани. Сообщалось, что он подобрал сверток с запрещенным веществом, после чего его выбросил. Народный избранник свою вину признал не сразу и отказался проходить медицинское обследование.

Главным оправданием мужчины стала фраза: «Это не моё, меня подставили». По-настоящему взрослый ответ серьёзного человека был во всех заголовках местных СМИ.

Автор фото: business-gazeta.ru

Отметим, что депутат свое наказание всё же получил. Хасанов подозревался в приобретении запрещенного вещества от 1 до 1,88 грамм и должен был получить наказание в виде 3-х лет заключения. По итогу депутат лишился мандата и ограничился лишь одним годом условного срока.

«Речной порт Казани – это просто стыд и срам»





«Речной порт — это просто стыд и срам. Но, к сожалению, не стыдно тому, кто этим управляет», — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Именно так градоначальник охарактеризовал состояние казанского Речного порта в марте 2023 года. Вопросы содержания этого проблемного объекта, который плохо соотносится с обликом активно развивающейся современной столицы Татарстана, нужно адресовать к собственнику, который эксплуатирует порт.

«Надеемся, что будет какое-то решение, потому что то, что мы видим сейчас не лезет ни в какие ворота. Речные ворота Казани — это позор нашей столицы», — отметил глава Казани.

«Слово пацана» романтизирует бандитизм и оправдывает страшное явление — «казанский феномен»

9 ноября 2023 года на экраны вышел первый эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», который наделал много шума. Общественные и политические деятели разделились на два лагеря: одни поддержали картину, а другие требовали запретить показ. Самым ярым противником творения Жоры Крыжовникова стала детский омбудсмен от РТ Ирина Волынец.

«Воевать» с сериалом она стала ещё задолго по премьеры. И за последний год, чего она только не наговорила про «Слово пацана». Самой запоминающиеся фразой стала: «Слово пацана» романтизирует бандитизм». Именно после этих слов и поднялся шум.

Также в Роскомнадзор было направлено обращение от Ирины Волынец. Она заявила, что сериал противоречит указу президента России «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению». Она подчеркнула, что этот указ — документ стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности РФ. По ее мнению, сериал «культивирует насилие, вседозволенность, безнравственность и отрицание идеалов патриотизма».

Автор фото: Злой Казанец

Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев назвал Волынец рекламным агентом сериала. Писатель в шутку сказал, что детскому омбудсмену РТ тайно платили и она поэтому рекламировала картину задолго до премьеры.

«Это эффект Барбары Стрейзанд, когда она пыталась запретить что-то там, прикрыть какую-то информацию, но, наоборот, привлекла к этому внимание», — рассказал Гараев.

«Из-за обмеления Волги страдают миллионы»

В конце декабря 2023 года Раис РТ Рустам Минниханов в ходе пресс-конференции высказался по поводу обмеления Волги. Глава региона считает, что река является каскадом водохранилищ и электростанций, предназначенных для судоходства и обеспечения питьевой водой. Поэтому необходимо комплексное решение этой проблемы. Так как миллионы страдают из-за засухи крупнейшей реки России.

Вот только о каких миллионах шла речь. Изначально было не совсем понятно, ведь СМИ решили выдернуть фразу из контекста. Хорошо, что осознанные журналисты позже стали уточнять, что Минниханов всё же говорил о людях.

Стоит отметить, что обмеление Волги началось еще в конце августа прошлого года и уровень воды в реке опустился до критически низкого уровня. Хоть и обмеление происходило ежегодно, ранее такие показатели не фиксировались. На данный момент принимаются меры для решения возникшей проблемы.



«И прежний президент, и сегодняшний Минниханов работают хорошо»

14 декабря 2023 года в ходе «Прямой линии» и пресс-конференции Владимир Путин рассказал почему Казань была выбрана площадкой для проведения саммита БРИКС в 2024 году.

По мнению Путина, Татарстан развивается хорошо, а Казань — один из лучших примеров такого развития.

«Условия созданы хорошие. И прежний президент, и сегодняшний Минниханов работают хорошо. Мы видим результат», — отметил президент.

Автор фото: krd.ru

Кроме того, Путин вспомнил начало 2000-х годов, когда приезжал в республику с Шаймиевым и посещал жилые дома, которые были похожи на «землянки». Однако, главу государства поразило, что там было чисто и хорошо убрано.