«Обещанного три года ждут»: когда в Казани появятся обещанные мэром автобусы с кондиционерами

В Казани за 2023-2024 год хотят купить 263 новых пассажирских автобусов

В Казани вновь анонсирована большая транспортная реформа. По данным Миндортранса РТ, в 2023-2024 году по двум программам в столице республики планируется закупить 263 автобуса. Стоит ли надеяться, что новый транспорт, который приобретут для Казани наконец-то будет оборудован кондиционерами или жителям и туристам придется в жару вновь кататься в условиях близких к душегубкам?

Метшин обещал

В 2021 году мэр Казани Ильсур Метшин анонсировал необходимость закупки в Казань автобусов с кондиционерами.

«Общаясь с водителями, с руководителями транспортных предприятий, вылезли новые проблемы. Скажем, жаркое лето, которое становится системным. Теперь нам уже мало комфортабельных низкопольных автобусов. Следующий шаг — должны быть кондиционеры и у водителей, и в самом салоне, поэтому будем и об этом думать», — пояснял мэр города в августе 2021 года.

Проблема оснащения общественного транспорта системами климат-контроля возникла давно, но широко начала обсуждаться в жаркое лето 2021 года. Именно тогда Казань закупила последнюю партию новых автобусов за 800 млн рублей. Ключевым их недостатком и водители, и пассажиры признали отсутствие кондиционеров.

«Вы знаете, в автобусах ездят бабушки, беременные и маленькие дети. Вот как они должны справляться с жарой. В метро удобно только по центру города, а в остальной части Казани нет возможности им пользоваться. Приходится терпеть жару в автобусах», — делится своим мнением пенсионерка Игната Викторовна.

Автор фото:kzn.ru

По словам председателя Ассоциации автотранспортных предприятии Татарстана Сергея Темлякова, раньше стоимость автобуса варьировалась от 9 до 11 млн рублей, сейчас он стоит — 15-17 млн рублей. Если в автобусе будет установлена система кондиционирования — он подорожает на 700 тысяч рублей. Чтобы оснастить автопарк Казани кондиционерами нужно более 500 млн рублей.

«В автобусе система кондиционирования — далеко не самый дорогостоящий элемент. Но польза от его наличия очевидна — и это не только комфортная среда для пользователей общественного транспорта, но и то, что делает общественный транспорт более комфортным для пассажиров, мы снижаем уровень автомобилизации городов. Так как люди готовы пересесть из личного транспорта в общественный, если он адекватно комфортен и приемлем по стоимости поездки», — рассказал гендиректор АНО «За общественный транспорт» Олег Питиримов PROKAZAN.

Эксперт также отметил, что снижение автомобилизации, в свою очередь, способствует разгрузке уличной сети и улучшает экологию.

Исходя из приведенных выше цифр, автобус с системой кондиционирования, обойдется дороже примерно на 5%.

Цена вопроса — 5 млрд рублей

«Казань на данный момент не вошла ни в одну федеральную программу по обновлению подвижного состава», — рассказал PROKAZAN Сергей Темляков.

Сейчас в обновлении нуждается 36% казанского автопарка автобусов — это 263 единицы старше 10 лет. По его словам, сейчас остро стоит вопрос о закупке автобусов.

«Предприятия ежедневно снимают с маршрутов от 15 до 30 автобусов из-за поломок, а это срыв расписания движения, недовольные пассажиры. Перевозчики попросили помочь в решение вопроса со старыми автобусами главу Татарстана Рустама Минниханова. Согласен, кондиционер в салоне автобуса — это дополнительный комфорт для пассажиров. Но сейчас стоит вопрос не о кондиционерах в автобусах, а о самих автобусах. Сейчас главное сохранить автопарк, чтобы не ухудшилось транспортное обслуживание населения», — уверен Темляков.

В 2023-2024 году в Татарстане планируется взять в лизинг 400 автобусов. На эти цели хотят потратить из бюджета около 5 млрд рублей. Больше всего автобусов будут закуплены как раз в столице Татарстана — те самые 263, которые и нуждаются в обновлении.

Для этого перевозчиков республики хотят подключить к двум программам обновления общественного транспорта. Льготному лизингу без первоначального взноса — под 6% годовых. Его предоставляет Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Власти республики говорят, что это выгоднее коммерческого лизинга, но если первоначальный взнос отсутствует, то перевозчик за 5 лет в среднем переплатит ГТЛК около 4 млн рублей за каждый автобус, что увеличит стоимость единицы подвижного состава практически до 20 млн рублей.

Один из перевозчиков Татарстана на условиях анонимности отметил, что для того, чтобы пользоваться подобной программой, у перевозчика должна быть запасная финансовая подушка, которая сейчас отсутствует. А невыплата лизинговых платежей грозит перевозчикам банкротством, а Казани — коллапсом в транспортной системе.

Также перевозчикам планируется предложить казначейские кредиты, условия предоставления которых находится в разработке на федеральном уровне. Четких представлений о сроках и деталях поддержки у перевозчиков республики сейчас нет.

Проезд за 70 или 41 рубль для комфорта пассажиров

На весеннем форуме замруководителя исполкома Казани по вопросам транспорта, экономического развития и торговли Ильдар Шакиров заявил, что для создания комфортной среды необходимо развивать общественный транспорт, так как это одна из важнейших отраслей городского хозяйства.

«За последние пять лет мы потеряли порядка 40 млн пассажиров в год. Но за тот же период мы получили 40 тысяч автомобилей в год. Для того, чтобы сделать транспорт комфортным для горожан, мы должны найти деньги на его субсидирование. Экономически обоснованный тариф в Казани – 70 рублей. Работу общественного транспорта выручка из карманов пассажиров обеспечить точно не может. Общественный транспорт – это социальная функция государства, которая должна дотироваться», — рассказал чиновник.

Автор фото:kzn.ru. На фото Ильдар Шакиров

«70 рублей за проезд — это очень дорого. Казань – город студентов. Для них 70 рублей это действительно будет проблемно. Чаще всего между парами большие окна и приходится по несколько раз ездить. В день на проезд будет уходить минимум 280 рублей. На еду то так не останется», — говорит студентка одного из казанских институтов Лия.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев считает экономически обоснованной ценой за проезд — 41 рубль, сейчас в Челнах стоимость проезда — 30 рублей.

Очевидно, что проезд в Казани не подорожает одномоментно сразу в 2 раза и чиновник имел в виду стоимость проезда, которая должна компенсироваться перевозчику.

В комитете по транспорту Казани на вопросы PROKAZAN не ответили.

По словам гендиректора АНО «За общественный транспорт» Олега Питиримова, закупка новых автобусов не влияет напрямую на тарифную политику. При утверждении максимальных тарифов в расчет берутся многие факторы — от себестоимости поездок до состояния платежеспособности населения.

Транспортный коллапс или брутто/нетто-контракты

Транспортный вопрос — это не проблема перевозчиков, считает один из анонимных представителей отрасли. По его словам, с каждым днем растут цены на запчасти, топливо и техобслуживание транспорта. Стоимость проезда за их ростом не успевает. Решением вопроса, по мнению нескольких представителей отрасли, могут быть только брутто и нетто-контракты.

Брутто-контракты — это договор между перевозчиком и заказчиком (чаще всего городом), по которому перевозчик получает деньги за километраж и факт поездок, а не за количество перевезенных пассажиров. При этом, все доходы с оплаты проезда получает заказчик. Нетто-контракты — это договор между перевозчиком и заказчиком, который предусматривает специальную компенсацию выпадающих доходов, рассчитываемых по определенной в законодательстве формуле.

К примеру, бюджет Казани должен будет ежегодно платить перевозчикам около 4,5 млрд рублей. В миллионной Перми пассажиры компенсируют оплатой проезда только 25%, в Москве на плечи бюджета ложится только 20%, таким образом 80% компенсируется пассажирами. Можно предположить, что в Казани при нынешней стоимости проезда, на плечи бюджета ляжет около половины стоимости брутто-контрактов.

Но речи о переходе на них сейчас даже не ведется.

Поэтому, вероятно, вопрос о кондиционерах в общественном транспорте Казани так и останется открытым.