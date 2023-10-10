«Продавать срочно сейчас»: что происходит с рынком недвижимости Казани после введения моратория и роста ставки ЦБ

Эксперт сделал прогноз на ближайшее будущее рынка недвижимости в Казани

Рынок недвижимости за последние несколько месяцев претерпел заметные изменения: был введен мораторий на строительство жилья под Казанью, сменился сезон, выросла ставка ЦБ. Как это отразилось на ценах и спросе, возможно ли сейчас выгодно приобрести квартиру и как сложно будет ее продать - об этом мы поговорили со специалистом в сфере недвижимости, Анной Костыркиной, которая является руководителем агентства недвижимости «АртХаус».

Покупать или продавать — что выгоднее прямо сейчас?

Активый спрос на рынке недвижимости в Татарстане наблюдался уже в августе. Причин тому было несколько: нестабильный рубль, люди хотели вложиться в более понятный актив, а также сезонный студенческий спрос перед началом учебного года. Тогда цены на квартиры уже выросли на 5-7%, но сейчас подорожание еще более заметно.

«Летом, в июле и августе особенно, спрос был больше, но цена ниже. За счет высокого спроса цена выросла и сейчас мы наблюдаем ее пик. Плюс ко всему, интересные лоты проданы, что-то новенькое и без проблемных долгоиграющих историй — уже закончилось, надо ждать», — заявляет эксперт.

Анна считает, что сейчас необходимо срочно продавать квартиры тем, кто уже готов к сделке. С ее слов, цены на покупку не упадут слишком резко, так как никто не захочет отдавать недвижимость за бесценок.

фото: Яна Лаушкина

При этом, если кто-то сейчас приобретает квартиры, специалист советует попросить хороший торг. Особенно это актуально будет для покупателей, которые берут квартиру у собственников, продающих недвижимости уже два-три месяца, а также тех, кому необходимо продать квартиру в определенные сроки.

Как на рынок недвижимости повлиял мораторий?

В конце августа власти Татарстана приняли решение временно приостановить выдачу разрешений на строительство жилья в соседних с Казанью муниципалитетах. Как пояснил на деловом понедельнике 21 августа Ильсур Метшин, запрет касается строительства многоквартирных домов в Лаишевском узле, в районе аэропорта и в Пестречинском районе у Куюков.

Связано введение ограничений с тем, что в результате активного строительства сложился дисбаланс, который ведет к избыточной нагрузке на инфраструктуру Казани. Раис Татарстана Рустам Минниханов и ранее уже несколько раз требовал учитывать при возведении жилья наличие социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, однако требования были проигнорированы, в связи с чем возведение многоэтажных домов в нескольких районах запретили вовсе.

фото: Яна Лаушкина

Сейчас прошло уже полтора месяца с принятия такого решение по строительству в окрестностях Казани. Как рассказала Анна Костыркина, пока что сильного влияния на рынок недвижимости мораторий не оказал:

«Как сказали застройщики: те разрешения, которые им нужно было получить в этом году — уже получены. Просто строят и спокойно продают. Как отразится на будущем рынка — время покажет, когда большая часть квартир будет продана. Пока еще есть чем "поживиться"».

Сильно ли отразился рост ставки ЦБ?

Влияет ли на рынок недвижимости и ставка ЦБ, которая выросла 15 сентября. Банк России повысил ее на 100 базисных пунктов - с 12% до 13%. При этом, напомним, что изменение ставки произошло уже в третий раз в этом году: с 7,5% до 8,5% ставка выросла 21 июля, а затем, в рамках внеочередного заседания 15 августа, она была поднята еще до 12%.

Со слов Анны Костыркиной, это отразилось на покупателях, а в ближайшем будущем отразится и на всем рынке недвижимости:

«Люди торопятся купить недвижимость по старым одобренным ипотекам на вторичном рынке, там где ставка еще 10-11%. Сейчас ставка в среднем 14%. Разница в переплатах огромная. Заемщиков, желающих купить в ипотеку под высокий процент, в разы меньше. А значит и спрос на вторичку будет ниже. Ждем просадки в данном сегменте рынка недвижимости».

фото: Яна Лаушкина

При этом, не только жители республики хотят приобрести квартиру в Татарстане. На днях в Управлении Росреестра по РТ сообщили, что спрос на недвижимости на территории РТ растет по всей стране. В период с января по сентябрь 2023 года в Росреестр Татарстана поступило больше десяти тысяч заявлений на регистрацию права, постановку на учет, проведение единой процедуры от жителей других регионов. Это на 15% больше, чем за за аналогичный период 2022 года. Больше всего россиян интересует недвижимость в Казани, Набережных Челнах и Зеленодольском районе.

Однако, особенного влияние это не оказывает, так как вместе с тем растет и спрос на недвижимость за пределами Татарстана среди жителей республики. За девять месяцев 2023 года было подано почти шесть тысяч заявлений, что на 8% больше, нежели за аналогичный период 2022.