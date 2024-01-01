«Праздники не в бокале, а в головах»: сколько можно пить на новогодних праздниках, чтобы не проснуться у нарколога

Новый год позади, но впереди еще восемь дней праздников. Традиционно в России не ограничиваются одним единственным застольем именно в ночь с 31 декабря на 1 января, а продолжают отмечать еще несколько дней. По статистике в начале января заметно увеличивается число людей, попадающих в наркологические клиники. Как удержать себя в руках, чтобы провести праздники сдержано и сколько ресльно можно выпить, чтобы не страдать от головных болей и похмелья? На эти вопросы корреспонденту PROKAZAN рассказал психиатр-нарколог Республиканского клинического наркологического диспансера Руслан Хамдиев.

«Люди заражают друг друга эйфорией»

«Этиловый спирт является смертельным ядом для организма в любом количестве. Даже разовое употребление алкоголя, к примеру, на Новый Год вынуждает организм справляться с его переработкой и выведением. При любых дозах этого вещества его предельная концентрация будет наблюдаться в мозговой ткани, так как мозг интенсивно снабжается кровью. Человек воспринимает такое состояние как безобидную эйфорию. А мозг в это время теряет десятки тысяч нервных клеток, то есть нейронов! Наиболее сильно алкоголь ударяет по сложным психическим процессам, таким как логика, мышление, память. И возникает вопрос: а стоит ли разменивать интеллект и способности на несколько часов призрачной эйфории? И еще интересный факт: если смотреть по исследованиям, эмоциональный эффект алкоголя зависит не от его состава и крепости, а от атмосферы в компании. Люди заражают друг друга эйфорией. Праздник не в бокале, а в головах», - рассказал медик.

По словам специалиста, есть люди, которые специально ждут наступления праздников, чтобы хорошенько отдохнуть. Другие может и не хотят пить, но в большой компании поддаются соблазну. Как итог - число обращений к наркологам увеличивается именно в начале января.

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«После Нового Года у нас действительно увеличивается количество обращений. Это во многом связано с тем, что люди используют длинные выходные для выпивки. В основном обращаются к наркологам те, кто уходит в запой. Эта проблема связана в первую очередь с нарушением контроля употребления спиртных напитков. Человек начинает пить понемногу, но разгоняется и не может остановиться, что зачастую приводит к серьезным последствиям», - пояснил Хамдиев.

«Не смешивайте алкоголь, лучше пейте воду»

Есть расхожее мнение, что алкоголь в малых дозах не только безвреден, но и полезен. Наркологи стараются переубедить. Алкоголь вреден даже в малых дозах. Определенным категориям людей он вообще противопоказан. Это не только дети и беременные, но и люди с проблемами с органами пищеварения, сердца и центральной нервной системы.

Если же таких проблем нет, да и особого желания пить нет, но хочется повеселиться и поддержать компанию, но с утра проснуться не с тяжелой головой и без похмелья, то можно соблюдать ряд правил.

«Соблюдайте умеренность. Умеренное употребление алкоголя снижает риск для здоровья и социальных проблем. Не пейте спиртное на голодный желудок. Употребление алкоголя во время или после приема пищи может замедлить его всасывание в кровь, что, в свою очередь, снижает риск интоксикации и тем самым негативных последствий для здоровья. Чтобы не было обезвоживания и похмелья, не забывайте пить воду. Ни в коем случае не следует смешивать разные виды алкоголя – это усиливает его негативное воздействие на организм и увеличивает риск плохого самочувствия. Старайтесь не употреблять спиртные напитки часто – делайте перерывы. Эти рекомендации позволят минимизировать негативные последствия воздействия алкоголя на организм, но при его попадании в организм все системы органов в любом случае будут испытывать нагрузку», - высказался врач-нарколог.

Фото: kp.ru.

Как не нарваться на суррогат

Еще один важный совет от медиков. Если все же решили выпить, то стоит правильнее подойти к выбору алкоголя. Покупать спиртное стоит только в проверенных магазинах и только тех марок, которые известны. Число отравлений суррогатом и так зашкаливает. По словам Хамдиева, отравление алкоголем занимает лидирующее место среди всех смертельных отравлений. На его долю приходится более 50 % - 60 % от всех них.

«Причиной отравления алкоголем, как правило, является употребление поддельной продукции. «Паленый» алкоголь изготавливается на нелицензированных предприятиях, вследствие чего может содержать различные ядовитые смеси с метанолом – таким ядом, который опасен даже при разовом приеме. Чтобы выбрать качественный продукт, нужно покупать только сертифицированный алкоголь из магазинов. Ни в коем случае не следует брать его в каких-то непроверенных магазинах, подпольных местах или от кого-то, кто угостил вас. Не стоит покупать и разливной алкоголь», - рассказал Хамдиев.

Кроме того, медики советуют обращать внимание на цену. Слишком низкая стоимость может свидетельствовать о том, что продукт низкого качества. В любом случае, медики советуют жителям Казани держать себя в руках и стараться воздержаться от алкоголя, а лучше занять себя активными вариантами отдыха.