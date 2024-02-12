Казань продолжает разгребать последствия масштабных снегопадов, которые обрушились на город в январе-феврале 2024 года. Рекордное количество осадков, пустые прилавки в магазинах, перекрытые трасс. Всё это стало последствиями аномальных снегопадов в Казани. Редакция PROKAZAN расскажет, как столица Татарстана справляется с последствиями аномальной погоды.

Пустые полки в магазинах

Одной из основных проблем города после январских снегопадов стал дефицит товаров в продуктовых магазинах. В целом с подобной ситуацией столкнулись на всей территории Татарстана и Поволжья. Причиной тому стало перекрытие федеральных трасс из-за обильных снегопадов. В результате чего, грузовой транспорт с продовольствием не мог проехать и вовремя доставить товар в магазины.

Больше всего дефицит коснулся молочной продукции, круп, макаронных изделий, овощей и фруктов, а также мучных изделий.

Автор фото: Артем Акчурин

Вся проблема заключалась в том, что после завершения снегопадов и открытия федеральных трасс, продукты всё также находились в дефиците. В свою очередь в службах доставки, товары данной группы также были в ограничении, особенно это касалось самых базовых из них – молока, хлеба и яиц.

Корреспондент PROKAZAN поинтересовался у одного из работников супермаркета почему наблюдалась такая проблема и долго ли она продолжалась.

«Дефицит продуктов был в течение недели. Как раз таки первоначально, поставки срывались из-за перекрытия трассы. Но в дальнейшем, продукты поставляли в нормальных объемах. Ажиотаж создавали некоторые из посетителей, покупая продукты впрок. Из-за этого прилавки пустели и создавали недовольство среди других покупателей», — заявил работник магазина.

Автор фото: Артем Акчурин

На данный момент, по словам сотрудников продуктовых магазинов, проблем с поставкой продуктов в магазины не наблюдается.

Сугробы размером в частный дом

С учетом приближающейся весны, главная проблема – это огромные сугробы, которые оставил после себя снегопад по всему городу. Власти столицы Татарстанана бьют тревогу, что такой объем снега может привести к подтоплению.

Замглавы Ново-Савиновского и Авиастроительного районов, Артур Мухаметшин сообщил, что только за неделю с 5 по 12 февраля с дорог было вывезено 19 тысяч тонн снега. По словам Мухаметшина, на некоторых улицах сугробы достигают высоты частного дома — такое количество снега создает угрозу подтопления.

«Одно из решений проблемы — увеличение лимитов на проведение противопаводковых мероприятий», — считает глава двух районов.

К словам Мухаметшина также присоединился глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов. Он отметил, что за последнюю неделю циклон «Ольга» принес в Казань 93% от привычного количества осадков за месяц.

Автор фото: Артем Акчурин

«Количество выпавшего снега превышает нормы последних пяти лет, поэтому остро встает вопрос о приближающемся паводковом периоде», — отметил Миронов.

УК не справляются, нужно помогать

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что граждане не должны выполнять задачи управляющих компаний, но сейчас не простое время. Мэр города назвал прошедшие снегопады настоящим стихийным бедствием.

В Казани далеко не везде убрали выпавший снег, во многих дворах его просто некуда складывать, образовываются сугробы размеров в 3-4 метра. Однако, по словам Метшина, хорошо справляются со снегом в тех районах, где граждане самостоятельно выходят и активно помогают его ликвидировать.

Автор фото: Мэрия Казани

«Когда горит двор, то соседи не смотрят со словами, что пожарные должны тушить — всем миром выходят и помогают», — сказал Метшин.

Глава города отметил, что наблюдается проблема с нехваткой техники. Дворники на которых свалилось огромное количество работы просто не справляются.