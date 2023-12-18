После мощного «Вани» обрушится новая напасть: синоптик рассказала о погоде в Казани перед Новым годом

В этом году начало зимы в Татарстане выдалась довольно холодным. На территории республики погода была холоднее климатической нормы. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, дальше будет теплее.

«Ваня» прошёл с минимальными осадками

По всей России пронёсся южный циклон «Ваня». Некоторые регионы, например, Черноземье несколько дней находились под снежной атакой. В Татарстане без снега также не обошлось, но осадков было заметно меньше, чем в западных регионах страны.

«Циклон «Ваня» уже прошёл. В Татарстан и в Казань он принёс снегопад, который и был в эти выходные в республике. Дойдя до РТ «Ваня» уже успел ослабнуть и сильных ударов он не нанёс», — говорит Людмила Паршина.

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Специалист отмечает, что в Татарстане не так чувствовалась сила «Вани». К примеру, циклон обрушился на Россию аномальными снегопадами. Пятая часть месячной нормы снега выпало за сутки в Москве. В Липецкой области отменили большинство межмуниципальных автобусных рейсов из-за «Вани».

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На республику идёт Атлантический циклон

Отдохнуть от погодных аномалий у жителей Татарстана толком не получится. Вслед за «Ваней» к республике движется Атлантический циклон. По словам эксперта, он принесёт в Казань осадки и метель.

«С 19 декабря в республики начнёт повышаться температура воздуха. Во вторник ночью будет от 0 до -5 градусов. Всё это связано с Атлантическим циклоном. Но в основном он будет проходить по европейской части России и севернее Казани. Однако его атмосферный фронт заденет республику», — отмечает специалист.

Сейчас среднесуточная температура в городе выше климатической нормы на 3-4 градуса. Специалист отмечает, что пик отклонений был с 7 по 13 декабря

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«Практически неделю погода отходила от нормы на 9 градусов. При этом самый аномально холодный день был 9 декабря», — отмечает Паршина.

После 40-градусных морозов в Казань наконец пришло потепление. Правда, долго оно на территории Татарстана и столицы республики не задержится.

«В середине недели погода нормализуется. Но том из-за влияния атмосферного фронта, может быть и аномальное потепление. Тут точно сказать сложно, нужно наблюдать за дальнейшим поведением циклона. Сейчас большая часть России покрыта аномальной погодой», — отмечает заведующая лабораторией Гидрометцентра.

Прогноз погоды на 7 дней

Что касается погоды на ближайшую неделю, то уже во вторник, 19 декабря, ожидается резкое потепление. Температура воздуха ожидается от 0 до 4 градусов мороза. По прогнозу будет облачно, но без осадков.

В среду, 20 декабря, в Казани уже предвидятся осадки в виде снега с дождём. Температура воздуха достигнет отметки в 5 градусов тепла.

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В четверг, 21 декабря, утром прогнозируется дождь и 2 градуса со знаком "плюс". Именно этот день, по данным синоптиков, будет считаться аномально тёплым.

В пятницу, 22 декабря, в Казани сохранится теплая погода. Температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла. Кроме того, в этот день на территории республики прогнозируются осадки.

В субботу, 23 декабря, уже заметным станет похолодание. Температура воздуха опустится ниже нулевой отметки и достигнет 3 градусов мороза. Осадков, при этом, не прогнозируется.

Наконец в воскресенье, 24 декабря, ночью температура воздуха будет держаться в районе 3 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 1 градуса ниже нуля. При этом, на территории Татарстана прогнозируются осадки преимущественно в виде снега.