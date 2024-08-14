Помощь и человечность: как работает «Приют Человека» в Казани

Директор «Приюта Человека» рассказал об истории подопечных

В нашем мире, где каждый день люди сталкиваются с вызовами и трудностями, существует особое пространство, которое стало пристанищем для тех, кто оказался в трудном положении – это место называется «Приют Человека». Это не просто здание с четырьмя стенами, это живое проявление человечности и солидарности. Они предоставляют необходимую поддержку и ресурсы, позволяя людям восстановить свою уверенность и обрести новые перспективы.

Редакция PROKAZAN пообщалась с директором «Приюта Человека» — Александром Сухановым и узнала все подробности работы с людьми и их тяжелые истории.

Возвращение к жизни: поддержка тех, кто в нужде

«Приют Человека» – это благотворительный проект, который существует с 2018 года и их основная цель – кормление людей и помощь для тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

«Здесь мы оказываем помощь всем. Единственное условие, когда человек здесь не получит помощи, если он будет находиться в состоянии опьянения. Сейчас в нашем приюте находится 32 человека на центральном пункте, где так называемая ночлежка. Основной наш контингент – это люди имеющие свое жилье, просто находящиеся в трудном положение. Например, бабушки и дедушки, которые остались один на один со своей старостью и с минимальной пенсией. У нас сейчас 30 пунктов кормления и на них мы раздаем каждый день порядка 2500 порций еды», — рассказывает Александр.

Автор фото: Альбина Шафеева

- Как вы находите тех, кому необходима помощь или они сами к вам обращаются?

- У нас есть специально оборудованный автомобиль – социальный патруль. Мы постоянно выезжаем на улицы города или по заявкам граждан. Многие люди боятся, думают, что их обидят или будут использовать как раба, мы их приводим сюда и показываем наши условия. Они все получают необходимое медицинское обследование и санитарную обработку. Людям дают крышу над головой, необходимую одежду, продукты питания, гигиенические процедуры и после этого начинается большая работа по социализации. У нас есть договоренность с наркологическими и алкодиспансерами и мы бесплатно можем определить такого человека на лечение.

- А если человек не хочет бороться со своей зависимостью и продолжает употребление алкоголя?

- Не так давно были проливные дожди и я заметил одного из наших подопечных в состоянии алкогольного опьянения. Посмотрел у него там недопитая бутылка чего-то и скрипя сердцем пришлось выгнать этого человека в дождь, потому что это наша принципиальная позиция. Потом еще две недели ходил и пытался с этим смириться, но мы так делать будем. Как протрезвеют, приходят и конечно мы им помогаем снова.

- Какая еще помощь оказывается людям, кроме питания и жилья?

- У нас здесь есть баня, которая каждый день топится. Иногда разговариваем с новыми подопечными и они говорят, что три года не мылись по нормальному, что аж одежду срывать приходится с человека. У нас есть социальная парикмахерская, где приходят сотрудники из таких парикмахерских, где честное слово, мне даже самому стричься дорого.

Автор фото: Альбина Шафеева

От бездомности к самостоятельной жизни

- Чем занимаются ваши подопечные после прохождения всех необходимых медицинских обследований?

- Мы обязательно помогаем человеку трудоустроится, у нас есть партнер – кадровое агентство и мы можем прям в один день найти ему работу, если человек изьявил такое желание. Конечно, это работа не программистами или директорами. Это низкоквалифицированный труд – уборщики, посудомойщики, охранники, разнорабочие, но это очень важная ступень, когда человек сам начинает зарабатывать деньги. И наша позиция принципиальная, чтобы, когда человек пришел в себя - он начал работать. Когда нам Раис нашей республики выделял помещение под общежитие, главное его напутствие было: «Вы мне только здесь социальных паразитов не плодите». Ведь очень удобно, когда тебя кормят, одевают, моют, никаких проблем и вопросов нет к тебе. Если человек не хочет работать, то по регламенту, мы с ними прощаемся через 3 месяца.

- Работают ли с людьми какие-то специалисты? Оказывается ли им психологическая помощь?

- Конечно, большую роль в нашей работе играют психологи, которые приходят к нам на регулярной основе и помогают решать внутренние проблемы. Кроме того, приходят юристы, потому что эта та категория лиц, которые имеют огромный багаж юридических проблем. Но главное в нашей программе - это большая помощь со стороны сотрудников духовенства. У нас регулярной основе приходит сюда хазрат, приходит православный батюшка и они беседуют с нашими подопечными. Мы не ставим никаких границ и каждый находит здесь по душе, что хочет и это та главная ступень, когда человек возвращается к людям.

- С какими историями приходят люди к вам?

-У нас есть тетя Нина, на 3 трех работах работает в свои 70 лет. Она осталась на улице из-за родной дочери. Она сказала: «Мам, давай расширять жил площадь», женщина написала доверенность, а дочь продала квартиру и тетя Нина осталась на улице зимой одна. Два месяца человек жил на скамейках и отогревался в тамбурах «Пятерочек», пока волонтер не привез ее к нам. Хочется, чтобы люди не оставались равнодушными, Это проблема существует у нас и мы не можем же этих людей посадить в ракеты и отправить их в космос. Они все живут среди нас. Многие говорят, мол а зачем нам их социализировать? Потому что мы можем им помогать. А второй момент, у нас еще месяца не прошло, как мы не нашли на улице человека с открытой формой туберкулеза. Это особо опасное инфекционное заболевание. Вот в том году мы девчонку одну подобрали, 28 лет, гепатит С, ВИЧ и туберкулез и мы не смогли ее спасти. Это большая трагедия, но меня как отца двоих детей беспокоит, что мы подобрали ее с детской площадки. То есть один плевок, ребенок этот песок потрогает и потом люди думают откуда у нас туберкулез.

- Куда отправляются люди после прохождение вашей программы по социализации?

- Люди, кто прошел у нас ресоциализацию, собираются маленькими группами, мы помогаем им снять жилье, предоставляем продуктовые корзины и вот так отпускаем в самостоятельную жизнь, но при этом продолжая их поддерживать.

- Как вы понимайте, что человека можно отпускать жить самостоятельно?

- На выходе мы должны иметь нормального человека, готового к жизни среди людей. В среднем из 100 человек – 30 возвращаются к нормальной жизни. Остальные 70 крутятся по кругу, вроде встали на рельсы, а потом снова срываются. Пока до кровавых соплей не допьются – не поймут и не осознают. Только недавно было – напился, мы с ним попрощались и через пару дней приходит и у него челюсть сломана. Сам себе нашел приключения и так по 3-4 круга проходит, пока до человека не дойдет. Но даже, если бы из 100 - один человек будет выходить из такого состояния, то мы будем этим заниматься.

Автор фото: Альбина Шафеева

Финансирование и участие в жизни приюта

- Из каких источников идет финансирование приюта?

- Наш проект существует только на деньги пожертвования. Например, содержание нашего центрального пункта обходится в месяц на 600 тысяч рублей. Эти деньги нам закрывает компания «Нэфис Косметикс» - один из лидеров производства в России бытовой химии. Мы очень ценим это, потому что это большие деньги. Я все время вспоминаю одну историю. Отец с сыном пришли помогать к нам сюда. Весь день они убирались, раздавали еду и все время мальчик таскал с собой черный пакет. Уже под конец дня он подошел ко мне и отдал этот пакет с большим усилием и я открываю этот пакет, а там игрушки. Вот он собрал, наверное, самое дорогое и ценное, что у него в жизни есть и в этом момент я задумался: интересно, кто больше делает «Нэфис» – огромная корпорация, которая понимает, что какой – то процент от прибыли они могут выделять на благотворительность или этот мальчик. И я не могу ответить на этот вопрос. Большая радость, что на рынке добрых дел никогда не будет конкуренции, потому что добрыми делами меряться нельзя.

- Как люди могут помочь приюту? Вы собирайте только материальные пожертвования?

- Конечно, материальная поддержка очень важна и необходима – это первый способ поучаствовать в жизни нашего приюта. Второй способ – это поддержание какими-то продуктами питания, но сейчас мы закупаем все централизовано, поэтому объясняем людям, что вы же все равно пойдете покупать в магазин, лучше перечислите на расчетный счет эту сумму. Так же один из способов поддержки – принести вещи. Главная просьба – вещи в адекватном состоянии, их же тоже людям носить, если вы на себя и своих близких надеть эту вещь готовы, то приносите. Четвертый способ – это волонтерство. И последний способ поддержки – оказать распространение наших социальных сетей, потому что многие хотят помочь, а не знают, как – мы рассказываем там, как лучше это сделать.

Автор фото: Альбина Шафеева

- Изменился ли ваш взгляд на мир и людей, после открытия приюта?

- Я всегда думал, что у людей есть какая-то выгода делать добро, но Бог привел меня сюда, чтобы я увидел сколько людей добрых честных и отзывчивых. Это меня до сих пор обескураживает.

«Приют Человека» стал настоящим маяком надежды для многих, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Но за каждым успехом стоит невероятный труд как сотрудников, так и самих подопечных, которые учатся заново верить в себя и свои силы.

Приют продолжает свою важную миссию, вдохновляя нас задуматься о том, как можно помочь окружающим. Возможно, именно ваше участие может стать тем самым спасительным якорем для кого-то, кто остался один на один с жизненными трудностями. Все желающие помочь приюту могут обратиться по контактному телефону 7 (843) 225-10-65 и узнать какая помощь им нужна именно сейчас.