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«Почему кредиты превращаются в долговую яму? Экономист из РТ объясняет, как не попасть в капкан»

Экономист назвал казанцам три признака финансовой пирамиды
Финансовая грамотность — это не просто навык, а...

Алина Алмакаева

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Финансовая грамотность — это не просто навык, а инструмент, позволяющий сохранять и приумножать капитал. В условиях нестабильной экономики важно не только понимать основные финансовые механизмы, но и уметь распознавать риски. О том, как не попасть в долговые ловушки, мы поговорили с ведущим экономистом Татарстана Иреком Галямовым.

Автор фото: соцсети

Как распознать финансовую пирамиду?

— Самый первый признак — обещание высоких доходов при минимальных усилиях. Сегодня ставка рефинансирования составляет 21% годовых, а потребительские кредиты выдаются под 30-40%. Если вам предлагают доходность 365% в год (или 1% в день), это явное мошенничество. Нужно понимать: в реальном секторе экономики таких доходов не бывает. Даже высокорисковые инвестиции, такие как венчурные проекты, не гарантируют подобной прибыли.

— Второй важный фактор — сложность схемы. Если вам предлагают сначала завести деньги в криптовалюте, перевести их в USDT или вложить через какие-то альтернативные механизмы, это явный тревожный сигнал. Настоящие инвестиции всегда прозрачны: покупка акций, облигаций или недвижимости проходит по понятным схемам и с использованием лицензированных площадок.

— Еще один важный аспект — агрессивный маркетинг. Пирамиды активно используют социальную инженерию: «Торопитесь, скоро таких условий не будет!», «Вы можете разбогатеть без усилий!». Это давление должно настораживать. Вспомним печальный пример «Финико»: за две недели до его краха было очевидно, что схема развалится. Несмотря на это, люди продолжали вкладываться, веря в «чудесное спасение» своих финансов.

Автор фото: Алина Алмакаева

Почему кредиты становятся ловушкой?

— Кредиты сами по себе не являются злом. Проблема в том, что банки создают условия, при которых заемщики переоценивают свои возможности. Люди берут деньги на несущественные расходы — отдых, гаджеты, брендовые вещи. Особенно опасны потребительские кредиты под высокие проценты.

— Есть также мошеннические схемы. Например, человек берет потребительский кредит, вкладывает его в недвижимость и потом подает на банкротство, надеясь уйти от выплат. Или, наоборот, набирает кредиты, рассчитывая закрыть их последующими займами. Такие механизмы рано или поздно приводят к финансовому краху.

— Грамотное финансовое поведение требует дисциплины. Нужно вести учет доходов и расходов, формировать подушку безопасности минимум на 6 месяцев, чтобы не зависеть от заемных средств в случае непредвиденных ситуаций.

Как банки на нас зарабатывают?

— Банковская система построена на разнице между ставками: они привлекают депозиты под низкий процент, а кредиты выдают под высокий. Однако основной доход формируется за счет скрытых комиссий, страховок и мелкого шрифта в договорах.

— Многие заемщики не обращают внимания на условия кредитов, подписывая договоры, не вникая в детали. Это играет на руку банкам. Например, иногда клиент думает, что берет кредит под 10% годовых, но с учетом страховок и комиссий эффективная ставка может доходить до 30-40%.

— Чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит внимательно читать договор, сравнивать предложения банков и размещать депозиты только в учреждениях, имеющих лицензию Центробанка.

Как кредитные карты портят жизнь?

— Кредитные карты создают иллюзию доступных денег. Человек тратит средства, не осознавая, что это заемные деньги. Особенно опасен механизм минимального платежа: банки предлагают вносить небольшую сумму, а остальное превращается в долг с высокими процентами.

— Еще одна распространенная ошибка — рефинансирование за счет новых карт. Люди закрывают одну кредитку другой, создавая замкнутый круг долгов. В итоге кредитная история портится, а сумма долга растет.

Автор фото: Алина Алмакаева

— Единственный разумный выход — либо вообще не пользоваться кредитными картами, либо гасить задолженность в беспроцентный период. Любая отсрочка увеличивает долг в разы.

5 финансовых привычек от эксперта, которые помогут разбогатеть

  1. Контролировать расходы. Вести учет доходов и трат, анализировать, на что уходят деньги.
  2. Откладывать минимум 10% дохода. Инвестировать в надежные активы: акции, облигации, депозиты.
  3. Иметь страховку. Защитить себя от потери трудоспособности, особенно если в семье есть дети.
  4. Создавать подушку безопасности. Минимум на 6 месяцев жизни без дохода.
  5. Избегать импульсивных покупок. Маркетологи используют эмоциональные триггеры, заставляя нас тратить деньги. Лучше отложить покупку на неделю и посмотреть, насколько она действительно нужна.

Финансовая грамотность — это ключ к стабильному будущему. Чем раньше человек начнет применять простые правила управления деньгами, тем больше у него шансов избежать долговых ям и создать надежный капитал.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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