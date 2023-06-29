«Моя главная роль — роль женщины!»: победительница кастинга «Мисс Офис» в Казани рассказала, чем можно заменить 10 тренингов личностного роста

24 июня в Казани прошёл кастинг на участие в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис – 2023». Екатерина Климушина, бренд-менеджер фармацевтической компании, не только прошла в полуфинал конкурса, но и одержала победу в голосовании в группе PROKAZAN ВКонтакте. В послужном списке девушки – несколько наград в конкурсах красоты, собственный блог и благотворительный проект, а кроме того, она мать двоих детей. Мы пообщались с полуфиналисткой «Мисс Офис», чтобы узнать, как ей всё удаётся.

— Екатерина, как выяснилось на кастинге «Мисс Офис – 2023», Вы – человек с очень активной жизненной позицией. Расскажите, пожалуйста, с какими проектами Вы совмещаете работу в офисе?

— Во-первых, самое главное мое достижение – это мои дети. Я воспитываю двух дочерей. Во-вторых, это благотворительный проект «Беременность в удовольствие», где уже более 200 беременных женщин получили ценнейшие знания и помощь от квалифицированных специалистов различных областей – от медицины, юриспруденции до стилистов и фотографов. Также я активно веду социальные сети, в моем блоге уже больше 10 тысяч подписчиков — там я делюсь своей жизнью, «вдохновляю на счастье», как пишет моя аудитория. На самом деле, у меня множество различных интересов, вся моя жизнь — это проект, я творец своей судьбы.

Встреча в рамках проекта «Беременность в удовольствие» / Фото предоставлено Екатериной Климушкиной

— Несмотря на разнообразие своей деятельности, Вы занимаете важную должность в АО «Татхимфармпрепараты». Что даёт Вам эта работа, чем она Вам нравится и что входит в Ваши обязанности?

— Бренд-менеджер — это весьма творческая должность, несмотря на довольно научную направленность. Наш завод является одним из крупнейших производителей лекарственных средств на российском рынке. В мои задачи входит разработка стратегий продвижения лекарственных препаратов (я отвечаю за безрецептурный ассортимент компании), анализ конкурентов, разработка рекламных материалов — от упаковки и брошюр до редакции сайта. Также в мои обязанности входит обучение медицинских представителей, которые уже, в свою очередь, доносят нужную информацию до врачей и фармацевтов.

Фармация – это тоже в своем роде служение людям. Еще будучи студенткой, я работала в аптеке, помогала подбирать нужные лекарства. Затем работала в Министерстве здравоохранения с обращениями граждан, решала вопросы обеспечения лекарствами медучреждений. Мне нравится, что и здесь я могу быть полезной.

— В Вашем послужном списке — несколько титулов в престижных конкурсах красоты. Чем Вас привлекает участие в этих проектах?

— Для меня участие в таких рода проектах — это праздник! Праздник красоты, женственности, успешности! Это потрясающие знакомства со всей России. Это непередаваемые эмоции и школа жизни. Вы знаете, сейчас модно проходить тренинги, работать с коучами — так вот, одно участие в конкурсе красоты заменит вам 10 тренингов.

Оставлю заметку: к выбору конкурсов тоже нужно подходить избирательно. И конечно, мечта любой девочки — оказаться на сцене в платье и короне.

Миссис Россия International / Фото предоставлено Екатериной Климушкиной

— Как Вы считаете, чем конкурс «Мисс Офис» отличается от других подобных состязаний и почему Вы решили принять в нём участие?

— Я давно слежу за конкурсом: вижу, насколько там все дружелюбно, атмосферно и честно. Очень сильная, масштабная, красивая организация финала. Я еще два года назад, получив первую корону, в интервью сказала: на сцене должны стоять не только медийные персоны, а люди профессий, которых мы порой не видим. На их плечах, можно сказать, держится наш мир. И вот «Мисс Офис» – как раз про таких женщин.

— Чтобы покорить жюри во время творческого конкурса, что вы выбрали и почему?

— Просто нашла для себя рисование песком увлекательным и эстетичным занятием, при этом дополнила его чуть более глубоким смыслом — через стихотворение. Захотелось напомнить всем нам о самых важных вещах в нашей жизни: это Любовь, Надежда, Вера, Доброта.

Творческий номер на кастинге «Мисс Офис-2023» в Казани

— Официальная тема 14-ого сезона «Мисс Офис» – «Любовь и милосердие». Ваша деятельность в проекте «Беременность в удовольствие» очень подходит к этой теме. Как Вы думаете, почему для человека так важно помогать другим?

— «Возлюби ближнего, как самого себя», — здесь кроется самый главный ответ. Честно, конструктивно не смогу ответить, у меня просто душа всегда пылает помогать людям — делом или словом — и мне от этого хорошо. Помогая другому, ты помогаешь себе. Не может быть дело добрым, если человек в нем ищет выгоды или блага для себя. Просто помоги ближнему своему, и тебе воздастся. А близки на земле мы все друг другу, ведь в каждом из нас частичка Бога.

— Какие у Вас впечатления о кастинге, об организаторах и участницах? Что или кто запомнилось больше всего?

— Впечатления очень тёплые. Организаторы душевные, поддерживающие, тактичные. Меня восхитило количество участниц, пришедших на отбор. Меня восхищают женщины, которые совмещают и успешную карьеру, и самореализацию, и активную общественную деятельность.

— Какие эмоции Вы испытали, узнав, что победили ещё и в народном голосовании PROKAZAN? Следите ли за новостями на этом портале? Чем он Вам нравится?

— Не скрою, очень обрадовалась. На портал подписана. Нравится формат ваших новостей, все информативно, конструктивно и без лишнего новостного мусора.

Награждение по итогам кастинга «Мисс Офис» в Казани

— Вы написали в своей анкете, что успешно совмещаете все свои проекты с семьей и материнством. Расскажите об этом подробнее и поделитесь ТОП-3 секретами, как вы всё успеваете и находите время для того, чтобы оставаться в великолепной форме.

— Главный секрет — это получать наслаждение от того, что делаешь, от каждого момента своей жизни, даже от самых мелочей. Это чашка кофе по утрам, смс от родителей (значит они живы), плач детей (значит, Бог дал вам их), уведомление о штрафе (значит у тебя есть машина и тебе не приходится ходить пешком), новый отчет на работе (значит у тебя есть работа). Благодарить за каждое свое проявление и наслаждаться процессом в каждой из своих жизненных ролей. Ну и, конечно, моя главная роль — роль женщины! Поэтому важно помнить про себя и обязательно находить время для заботы о себе, о своем здоровье, красоте и душевном состоянии.

Напоминаем: в этом году конкурс красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис» проходит уже в 14-ый раз. Главный приз для победительницы — 3 миллиона рублей.

А 30 девушек, прошедших итоговый отбор, смогут представить себя, свою компанию и регион на международном уровне — финальное шоу проходит в Москве, в прошлом году его посмотрели более 7 млн человек. Если по каким-то причинам вы только что узнали о конкурсе, у вас еще есть шанс принять в нём участие.

Подробности: https://www.missoffice.org/anketa.php