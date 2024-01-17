Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса

План «Буран», наполовину закрытый аэропорт, 10 бальные пробки, массовые ДТП и частичное закрытие трассы М-12. Всё это произошло на территории Татарстана за минувшие сутки. Редакция PROKAZAN расскажет о подробностях прошедшей метели и о мерах предпринятых для ликвидации последствий.

М-12 не справилась с погодными условиями

Новая трасса М-12 столкнулась с серьезным испытанием, вызванным столь суровыми погодными условиями. Из-за непогоды пришлось даже ограничить движение транспорты по трассе.

«С 06:00 в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями, в целях обеспечения безопасности движения транспорта введено временное ограничение передвижения на все виды транспорта на автодороге М-12», — сообщает пресс-служба ГИБДД Татарстана.

Кроме того, на недавно открывшуюся трассу, была направлена дополнительная техника для очистки снега. Также госкомпания порекомендовала автолюбителям отложить дальние поездки, как минимум на сутки.

Автор фото: t.me/prokrt

10 бальные пробки и массовые ДТП

16 января на трассе М-7 в Татарстане произошло массовое ДТП. В котором столкнулись 10 грузовиков. Из-за аварии на дороге образовались длинные пробки. Сообщается, что из-за гололеда грузовые автомобили не могли затормозить и врезались друг в друга.

Автор фото: m.gazeta.ru

По факту произошедшего, прокурор Татарстана поручил провести проверку причин и обстоятельств массовых столкновений. Также ведомство проверит и оценит работу дорожных служб по обеспечению безопасности на трассе.

Из-за сильной метели Казань также столкнулась с массовыми проблемами. До 8:00 17 января, по данным «Яндекс Пробки», по городу были зафиксированы 9 бальные пробки, а уже буквально через полчаса отметка достигла максимальных 10 баллов. На дорогах города наблюдались снежные заносы.

Отметим, что из-за пробок поднялись цены на такси. 10-15 минут езды обойдутся минимум в 700 рублей.

Непогода парализовала работу аэропорта Казани

Из-за неблагоприятной погодной обстановки казанский аэропорт отменил рейсы. Всего было задержано 44 рейса, из них 23 на вылет и 21 на прилет.

За ночь аэропорт не смог принять авиарейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Новокузнецка, Шарджи и Дубая. Самолеты были направлены на запасные аэродромы. Для всех пассажиров предоставили напитки, питание и временное проживание в гостинице.

Объявлен план «Буран»

За минувшие сутки в Казани выпало 5 мм осадков, это 11% от месячной нормы.

С 12:00 в Казани был объявлен план «Буран». В рамках программы будет задействовано больше техники для ликвидации последствий, вызванных погодными аномалиями. План будет действовать в течение трех дней. К уборке снега привлекут 800 единиц техники.

На данный момент вывезли больше 12 тысяч тонн снега. К работам по очистке дворов было привлечено 1390 дворников и 123 единицы спецтехники.

Автор фото: t.me/zloykzn

Стоит отметить, что в ближайшие сутки нет надежды на улучшение погодных условий.

Гидрометцентр РТ дал прогноз на ближайшие три дня. Сообщается, что 18 января снег продолжит идти, ожидается метель. К ночи температура воздуха может упасть до минус 10-15 градусов. А уже на следующий день погода снова может ухудшиться. В пятницу ожидается сильный снег, метели, скорость ветра может достигать 15-20 м/с. Полное прекращение осадков ожидается лишь в понедельник, 22 января.