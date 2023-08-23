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Песошину на нас плевать: как жители дома, где вырос премьер-министр Татарстана, гниют заживо

Песошину на нас плевать: как жители дома, где вырос премьер-министр Татарстана, гниют заживо

Алмакаева Алина

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Отваливающиеся стены, падающий потолок, опасность взрыва газа, а также мертвые птицы, выделяющие аммиак и едкий запах плесени — это далеко не полный перечень проблем дома по улице Индустриальной, 9, где провел свое детство нынешний премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. PROKAZAN разбирался, как объект культурного наследия довели до такого состояния.

Помощи ждать не от кого

Когда заходишь в подъезд дома на улице Индустриальной, 9 появляется ощущение, что ты попал в квест по какому-нибудь фильму ужасов, либо сам стал героем подобной картины. Но здесь живут люди и каждый день сталкиваются с все новыми трудностями — вопрос выживания в подобном доме — не фигура речи.

Многоквартирный дом на Индустриальной, 9 был построен ещё в 1947 году. С тех пор он, по словам местных жителей, не ремонтировался. Дому 76 лет и за это время чего только с ним не происходило. Он является объектом культурного наследия Казани. Серьезных капитальных работ жильцам стоит ожидать лишь в 2043 году.

Стены дома покрыты толстым слоем плесени. Потолок местами провис и складывается ощущение, что ещё чуть-чуть и он упадет на тебя. Запах в доме напоминает смесь одновременно со скотного двора, курятника и кладбища.

Передвигаться внутри дома надо осторожнее, пока корреспондент осматривал владения плесени, с потолка неоднократно падали небольшие частицы.

Сейчас в доме прописаны 122 человека. В квартирах, особенно на последнем этаже, видно, как заплесневели даже обои и взбухли полы. Да и сам потолок создан как-будто для астрономов. Сквозь щели видеется небо. А где-то свисают и головы мёртвых голубей.

Автор фото: Алина Алмакаева

«Наша крыша посыпалась. Там всё разъели эти токсины от трупов [голубей]. Они там копились 76 лет. И за это время нам никогда не чистили крышу даже от снега. Первый раз об этом задумались в прошлом году. Но тогда, мастера на все руки, повредили её и сделали ещё хуже всё — разбили шиферную крышу», — рассказывает местный житель.

Местные жители пытались допроситься у управляющей компании ремонта. Но в УК все время ссылались на невозможность его проведения. Тогда-то отчаявшиеся люди пошли в прокуратуру. И только тогда им согласились отремонтировать крышу, которая вся протекала.

Автор фото: Алмакаева Алина

Правда, радовались жители недолго.

«Да, они начали нам делать крышу. Вот только они её сняли и увезли на 2 недели в неизвестном направлении. А у людей остался открытый потолок, только палками всё перекрывалось», — рассказала PROKAZAN староста дома Светлана Татаринова.

В УК «ЖКХ Авиастроительного района» на вопросы корреспондента PROKAZAN не ответили и бросили трубку после того, как услышали вопрос про дом на Индустриальной, 9.

В тот период, когда дом находился без крыши — в Казани произошел ураган, который затопил все квартиры в доме. Сейчас ремонт крыши в доме ведется, но другие проблемы никак не решены.

Жил Песошин и народная артистка ТАССР

Дом мог бы быть не просто жилым, но и историческим, если бы о нем заботились. Помимо Песошина, действующего премьер-министра Татарстана в здании проживала советская и татарская эстрадная певица Фарида Кудашева. Она является заслуженной артисткой РСФСР, народной артистской Башкирской ССР и ТАССР, лауреатом премии РТ им. Габдуллы Тукая.

Автор фото: Алина Алмакаева

По данным сайта Реформа ЖКХ, ждать капитального ремонта жители дома должны до 2043 года. Только тогда планируется заняться ремонтом системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, инженерных систем, отремонтировать и утеплить фасад. Сейчас дом накопил только 2,7 млн рублей на проведение капремонта, выполнить все работы в доме на эти средства вряд ли представляется возможным.

К 2043, при условии сохранения платежа за капремонт на том же уровне — дом сможет накопить еще 4,2 млн рублей для капремонта.

Но и терпеть до 2043 года дом на улице Индустриальной не будет — к тому времени он попросту развалится.

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