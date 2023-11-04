«Пес может и загрызть хозяев»: что ждет татарстанских живодеров, регулярно избивающих бойцовского питбуля

Серьезный скандал, связанный с проявлением серьезной агрессии к собаке, обсуждают в Татарстане. Семейная пара на постоянной основе избивала своего питбуля до полусмерти, а потом без поводка отпускала его гулять на детскую площадку. Что теперь грозит живодёрам и чем такое поведение чревато для собаки - в материале PROKAZAN.

Избивают собаку до полу смерти

Местные жители обратили внимание на проблему ещё летом 2023 года. Тогда очевидцы сообщали, что мужчина в нетрезвом виде прямо на улице избивал бойцовскую собаку и натравлял её на людей.

Несколько дней назад в лифте этого дома камера засняла жуткие кадры. Сожительница дебошира также жестоко обращается со своим питомцем.

На кадрах видно, что женщина пинает по морде пса с такой силой, что у него проступает кровь. Ещё она наступала ему на прямо на голову. Собака пыталась сопротивляться, но силы оказались не равны. Соседи, по их словам, неоднократно обращались в полицию, но кроме как штрафов парочке ничего за это не было.

«Женщина с бойцовской собакой совершенно не занимается её воспитанием. И вопрос только времени когда пострадают люди. Семейка в состоянии алкогольного опьянения гуляют на детской площадке с собакой без поводка и намордника. Их пёс недавно покусал другого питбуля. Хозяева стояли и смотрели как он вцепился в собаку и говорили «не трогайте, это питбули», - сообщает местный житель Вячеслав (прим. Редакции – имя изменено по просьбе мужчины).

Отметим, у семейки также есть 5-летняя дочь и соседи опасаются, что с ребёнком они ведут себя точно также. Так как периодически из квартиры доносятся крики.

Живодёрам грозит до двух лет

Сейчас полицейские Казани проводят проверку по факту жестокого обращения с животными.

«В дежурную часть отдела полиции «Юдино Управления МВД России по г. Казани поступило сообщение о нанесении побоев собаке. Позже видеозапись жестокого обращения с животным появилась в социальных сетях. Установлено, что жительница одного из домов, находясь в лифте, наносит удары ногой по голове домашнего питомца. В настоящее время в отделе полиции "Юдино" Управления МВД России по г. Казани по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщают в пресс-служба Управления МВД России по Казани.

Чтобы точно выяснить, что может грозить парочке в случает доказательства их вины наш корреспондент обратился за комментарием к адвокату Шамилю Курамшину.

«Во-первых, человека могут привлечь за хулиганство и в этом случае ему грозит условный срок до двух лет. Или же штраф до 80 000 рублей или в размере заработной платы до шести месяцев», - адвокат Шамиль Курамшин.

Есть вероятность, что собака может загрызть хозяев

Собаки бойцовой породы известны сложным характером и скверным нравом. Специалисты не рекомендуют содержать такие породы вместе с детьми. Кроме того, бойцовые собаки нуждаются в особом воспитании.

Редакция PROKAZAN не смогла остаться равнодушной и выяснила у специалистов, что происходит с психикой такой собаки и можно ли её ещё помочь.

«Судя по поведению хозяев и самой собаки, у питомца есть психологические нарушения. Ей явно нужна помощь», - говорит специалист зооклиники «Поповых» Олеся Попова.

Эксперт отмечает, что собаке необходима помощь хендера (прим. Редакции – тренер для собак). Если долго и упорно заниматься с животным, не пропускать занятия, то пёс сможет восстановиться и жить полноценной жизнью.

«Тут нужна долгая и кропотливая работа. Собакой нужной уже начинать заниматься, не пропускать тренировки. В противном случае, ситуация может усугубиться», - говорит специалист.

Попова также не исключат, что агрессия со стороны собаки может начать проявляться и по отношению к хозяевам.