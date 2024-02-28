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Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Уроженец Татарстана Рудзевич рассказал, какого руководить Сашей в сериале на ТНТ
Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

ТНТ

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В феврале телеканал ТНТ начал показ новых серий популярного скетчкома «СашаТаня» о семье Сергеевых, а также их родных и друзьях. Первая серия продолжения стала 301-й по счету — «СашаТаня» не теряет рейтингов уже одиннадцатый год. К своим ролям в сериале вернулись Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова, а также Лариса Баранова, Шамиль Мухамедов, Андрей Свиридов, Алина Ланина, Сергей Рудзевич и другие.

На протяжении многих сезонов в сериале, в роли начальника Саши Вячеслава Григорьевича, снимается и наш земляк — Сергей Рудзевич, выросший в Набережных Челнах. Мы поговорили с Сергеем и узнали, есть ли у него что-то общее с героем, часто ли он бывает в родных краях, с кем из режиссеров хотел бы поработать — читайте в эксклюзивном интервью ProKazan.

— Вы сыграли в достаточно больших и разных проектах. Скажите, пожалуйста, чем вам больше всего запомнился сериал «СашаТаня»?

Автор фото: ТНТ

«С Андреем понимаем друг друга с полувзгляда»

— В первую очередь своей командой, на площадке всегда царит очень дружеская, творческая атмосфера и при всём объёме работы никто никуда не спешит и все всё успевают.

— Есть ли у вас что-то общее с вашим героем, принимая во внимание, что он, как и все герои, проходит определенные трансформации?

— Скажу честно ─ абсолютно ничего. Я никогда не работал в офисе, не был начальником, у которого есть подчинённые, да и в жизни себя так не веду, зато отрываюсь по полной в нашем дуэте с Андреем! Мы много придумываем, обсуждаем, можем посоветовать друг другу какие-то вещи, за столько лет, нам порой достаточно и полувзгляда, чтобы понять, что хотим. По-моему, это круто! Только так может возникнуть совместное творчество.

— Вы поступали в КАИ, расскажите, как получилось, что вы сменили вектор деятельности на 180 градусов и стали актёром?

Автор фото: ТНТ

— Туда я поступал на всякий случай, чтобы не терять год, и, если не поступлю в театральный, пойти учиться в КАИ.

— Вечный вопрос: где вам больше нравится играть в театре, кино или сериалах?

Мне везде нравится, если интересный проект, то место не имеет особого значения.

— Знакомы ли вы с новым татарским кинематографом? Было бы вам интересно поучаствовать в каком-то из проектов?

— К сожалению, не знаком, но я двумя руками «ЗА» любую интересную работу и роль. Вообще, считаю, что нужно всегда пробовать и не бояться. В профессии, в жизни — нельзя упускать шансы!

«Набережные Челны сильно изменились»

— Как часто вы бываете в Татарстане и в Набережных Челнах? Что изменилось, на ваш взгляд, в республике и вашем родном городе?

Автор фото: ТНТ

— Последний раз был год назад со спектаклями. До этого не был лет шесть. Город сильно изменился, появилось много новых зданий, торговых центров, а главное ─ построили прекрасно оснащенное здание театра «Мастеровые» и театральную площадь. Очень радует, что администрация республики развивает и вкладывает в культуру региона.

— Приоткройте тайну, каких новых проектов с вашим участием ждать зрителям в ближайшее время?

— А вот и не приоткрою (смеется)!

— С каким российским режиссёром вы бы хотели поработать и почему?

— С удовольствием поработал бы с Жорой Крыжовниковым, очень крутой проект «Слово пацана», к тому же про мою родину, я очень хорошо помню те времена.

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