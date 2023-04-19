Главный детский инфекционист Минздрава РТ рассказал об опасности кори

С начала года в России начали регистрировать вспышки кори. К марту эта инфекция добралась и до Татарстана. В республике с начала года было зарегистрировано 13 случаев кори, и это только подтвержденные случаи. Все выявленные на тот момент случаи заболевания — завозные. Последний случай заболевания был выявлен на этой неделе — из-за этого закрыли даже корпус студенческой поликлиники. Об этом подробнее мы писали ранее.

В Москве уже закрыты корпуса в двух вузах — МАИ и МиСиС, студенты переведены на дистанционное обучение.

Приход кори в Татарстан был вполне ожидаем. Так, еще в январе глава регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина заявила, что санитарные врачи обеспокоены ситуацией по кори. На тот момент в России в нескольких регионах были зарегистрированы очаги заболевания. Сейчас случаи кори уже отмечаются более, чем в 8 субъектах РФ. В Новосибирской области, которая одной из первых в России приняла на себя удар по этой инфекции, известно уже о 95 заболевших. В связи с такой ситуацией в России с 3 апреля проводится «подчищающая» иммунизация против кори.

Корь может распространяться очень быстро, поскольку это высоко заразная инфекция. Ее индекс контагиозности составляет 95 %: то есть, заражаются 95 из 100 невакцинированных. Причем эта коварная зараза может проникать в помещение даже сквозь вентиляционные ходы. Поэтому при выявлении заболевшего встает вопрос о наличии прививок у всех его соседей по подъезду. А распространение этой инфекции происходит главным образом из-за антипрививочников.

Чем опасна корь? Как она передается? Может ли у человека со временем снизиться иммунитет к кори, приобретенный в результате прививки? И не нужно ли вакцинироваться от нее повторно, если прививка была сделана давно? Об этом корреспондент PROKAZAN поговорила с профессором, доктором медицинском наук, завкафедрой детских инфекций КГМУ, главным детским инфекционистом Минздрава Татарстана Владимиром Анохиным.

Симптомы и осложнения кори

— Владимир Алексеевич, напомните, пожалуйста, как у человека протекает корь?

— Заболевание обычно начинается с повышения температуры, появления насморка, кашля, слезотечения. Вся эта симптоматика, как правило, сохраняется в течение 3-4 дней и напоминает картину острого респираторного заболевания. К третьему – четвертому дню температура может даже несколько снизиться, но затем она вновь повышается с момента появления сыпи. Сыпь при кори красного цвета, в виде пятен и папул. В первый день она появляется на лице, на следующий день — распространяется на туловище, на третий день — на руки и ноги. Затем на четвертый день температура снижается, заразность пациентов значительно уменьшается. Сыпь в последующем заменяется бурой пигментацией, и купируются все катаральные и респираторные проявления кори. После того, как сыпь отцветает (как правило, после третьего дня ее цветения), очень быстро сходит на нет вся клиническая симптоматика, и обычно на 5-6 день человек, перенесший корь, чувствует себя вполне удовлетворительно.

На фото: Владимир Анохин. Фото: Prokazan

— Проходит ли полностью сыпь после кори или после нее у человека могут остаться какие-то косметические дефекты?

— Пигментация, которой заменяется сыпь, при кори через какое-то время, примерно через неделю, полностью исчезает.

— Если при кори человек сравнительно быстро выздоравливает, как следует из Ваших слов, почему она считается такой опасной?

— Корь опасна своими осложнениями. Осложнениями со стороны нервной системы, которые могут в конечном итоге привести к необратимым изменениям. Вирус кори может спровоцировать развитие целого ряда тяжелых дегенеративных заболеваний нервной системы, таких как рассеянный склероз, подострый склерозирующий панэнцефалит, ну, и много других, сходных с ними заболеваний. Это тяжелые заболевания, которые в конечном итоге приводят к децеребрации — то есть тяжелым изменениям со стороны нервной системы, из-за которых человек переходит в так называемое вегетативное состояние, когда он, может быть, и жив, но не способен ни к самообслуживанию, ни к мыслительной деятельности. Некоторые осложнения могут даже заканчиваться летальным исходом. Так, например, от коревого энцефалита до последнего времени очень многие погибали. В довакцинальный период корь была очень тяжелым заболеванием. От него, например, погибло много населения аборигенов Северной и Южной Америки в период открытия этих материков.

— Кто находится в группе риска по тяжелому течению кори?

— Невакцинированные люди. Таких у нас мало, и, тем не менее, они есть. Это пациенты с иммунодефицитами, с вариантами какой-то тяжелой сопутствующей соматической патологии, патологии нервной системы и т.д.

— До какого момента при кори человек заразен?

— Человек остается заразным до третьего дня сыпи. После того, как она отцвела, переболевший уже не заразен.

Фото: "Рабочий путь"

— Правда ли, что после кори у человека значительно снижается иммунитет?

— Да. Есть такое понятие, как коревая анергия. В течение нескольких недель у человека повышается восприимчивость к разного рода заболеваниям. Это установленный физиологический феномен. Но нельзя сказать, чтобы это приводило к каким-то повальным катастрофическим изменениям.

— Бывают ли сложности с диагностикой кори? Есть ли заболевания, которые похожи на нее по своей симптоматике?

— Да, бывают. Да, такие заболевания есть. Например, это такое заболевание у детей, как внезапная экзантема, которая сопровождается появлением вот этих высыпаний. Корь могут напоминать также многие аллергические заболевания, краснуха, инфекционный мононуклеоз.

Корь у детей

— Как переносят корь дети? Правда ли, что они переносят это заболевание значительно легче, чем взрослые? Может ли вообще корь быть опасна для детей?

— Конечно, в целом, корь протекает у детей легче, чем у взрослых. Однако и дети могут переносить её по-разному: кто-то легко, а кто-то и не очень. И у них тоже могут развиваться осложнения после кори. Наиболее частое из них — пневмония. Поэтому корь может быть опасна и для детей.

У детей достаточно большой спектр проявлений этой инфекции. Если ребенок привит от кори, скорее всего, он не будет болеть. Поскольку вакцина от нее живая и фактически в какой-то мере имитирует картину инфекционного процесса.

Фото: "Клиника эксперт"

Корь во время беременности

— Насколько опасна корь для беременных? Является ли она показанием для прерывания беременности?

— Нет, она не является показанием для прерывания беременности. Я не знаю, да и в литературе не описывается какого-либо тератогенного воздействия кори — то есть фактора, способствующего формированию уродств у ребенка или какой-то внутриутробной инфекции. Однако корь может достаточно тяжело протекать у беременной женщины вследствии особенностей ее состояния. Поэтому у зараженных корью беременных существует риск выкидышей, преждевременных родов.

Как передается корь

— Как передается корь? Бытует такое мнение, что корь настолько заразна, что человек может просто пройтись в нескольких метрах от больного и подцепить инфекцию? Что Вы можете сказать по этому поводу?

— Корь передается воздушным путем. Как и ветряная оспа, она относится к так называемым летучим инфекциям. Вирус распространяется с током воздуха, но заразиться можно только в закрытом помещении. У кори очень высокий контагиозный индекс – неиммунные люди очень быстро заражаются и заболевают.

Что касается того, что можно пройтись в нескольких метрах от больного и заразиться, это, конечно, немного утрированно. Все зависит от продолжительности контакта, от степени заразности человека. Просто пройтись около заболевшего – это одно, если Вы сидите с ним в одной комнате – это другое. В самом начале заболевания заразность высокая, ближе к его финалу она низкая.

Инкубационный период кори

— Сколько длится инкубационный период у кори?

— Считается, что 17 дней. Но в тех случаях, когда человек получил антитела к вирусу кори (ему вводился иммуноглобулин, переливались препараты крови), то он удлиняется до 21 дня. С учетом того, что мы не всегда можем сориентироваться на то, был ли у человека хотя бы небольшой вариант иммунитета, связанного с попаданием в организм иммуноглобулина, препаратов крови либо собственного иммунитета, сформированного в результате, скажем, давно прошедшей вакцинации, существует определенный порядок, при котором за инкубационный период принято считать 21 день. Чаще всего человек заболевает в течение первых 10-14 дней.

Фото: "Хабар 24"

Лечение кори

— Правда, ли что нет специфического лечения кори? Как лечат больных корью?

— Для кори действительно нет специфического лечения. Лечение только симптоматическое. Оно сводится к тому, что снижается температура, контролируется возможное развитие осложнений. Обычно назначается прием витамина А, поскольку у пациентов с дефицитом этого витамина нередко развиваются осложнения. Катаральные явления, как правило, проходят самостоятельно. Но если в этом плане есть какие-то проблемы, могут назначаться капли в нос, противокашлевые препараты.

— Часто ли госпитализируют больных корью?

— Госпитализируют, как правило, пациентов с тяжелыми и осложненными формами. Но сейчас, с учетом того, что случаев кори встречается немного, госпитализации подлежат практически все. Это делается прежде всего с противоэпидемической целью.

«Сейчас наблюдаем небольшой подъем заболеваемости»

— Как Вы думаете: может ли в России в ближайшее время произойти подъем заболеваемости корью? И если да, то почему?

— Может. Во-первых, подъемы заболеваемости — это природное явление. Массовая заболеваемость корью наблюдается, как правило, раз в 20 лет. Мне в свое время, когда я начинал работать, доводилось видеть очень большое число больных корью, когда заболевшими были заполнены несколько отделений, с учетом того, что большая часть находилась и дома. Достаточно крупные вспышки наблюдались и в детских садах, школах. Но после введения массовой вакцинации от кори уровень заболеваемости ею в значительной степени снизился. Сейчас наблюдается небольшой подъем заболеваемости. И несмотря на то, что уровень привитости у нас достаточно высокий, какие-то прорывные моменты реально существуют.

Фото: 31tv.ru

— Когда в последние годы в России отмечался подъем заболеваемости корью?

— В конце 90-х годов. В течение 2 последних десятилетий случаи заболевания периодически появлялись, но это были единичные случаи, не более того. Во всяком случае, в Казани.

— Можем ли мы при широком охвате населения вакцинацией избежать подъема заболеваемости?

— Да.

— А может ли человек заболеть корью после прививки?

— Да, случаи заболевания у привитых возможны. Однако они в любом случае болеют легче, и у них не развивается осложнений.

Вакцинация от кори

— Давайте более подробно поговорим про вакцинацию. Сколько раз и в каком возрасте делается прививка от кори?

— Первая прививка делается в 12 месяцев, вторая - в 6 лет.

— Эта прививка безопасна?

— Да. Это одна из идеальных вакцин. Каких-то серьезных поствакцинальных осложнений от нее практически нет. Да, конечно, какой-то очень низкий процент вероятности осложнений всегда есть. Но вот, например, антибиотики, которые у нас очень любят принимать и которые пьют чуть ли не горстями, дают осложнения гораздо чаще, чем вакцины. И однако же их никто не боится, а к прививкам у нас почему-то распространено такое неприязненное отношение. Соцсети и какие-то досужие безграмотные разговоры на этот счет зачастую дискредитируют понятие вакцинации. А вообще увеличение продолжительности жизни — даже не только детей, но и взрослых — возможно только в результате вакцинации. Об этом Всемирная Организация Здравоохранения заявила еще в конце 20 века. На увеличение продолжительности жизни и снижение смертности оказали влияние 2 принципиально важных момента. Первый — это вакцинация. И второй — чистая вода.

Фото: "Иммунитет медицинский центр"

— В течение какого времени у человека после прививки сохраняется иммунитет против кори? И может ли он ослабеть через какое-то время?

— После прививки формируется иммунитет от кори на всю жизнь. Да, со временем может произойти его снижение.

— А если со временем у человека может ослабнуть иммунитет к кори, выработавшийся в результате прививки, можно ли это как-то определить, чтобы решить, нужно ли прививаться повторно?

— В таком случае, конечно, есть возможность пройти анализ на антитела к кори. Но лучше просто снова сделать прививку. Потому что неизвестны какие-то контрольные цифры, которые бы гарантировали, что человек не заболеет при таком-то уровне антител. Поэтому при сомнениях проще провакцинироваться, чем заниматься этой ерундой. Это такая мелочь, о которой даже не стоит раздумывать.

— Что делать, если человек, который не был привит от кори, проконтактировал с больным корью? Есть ли какие-то меры ее экстренной профилактики в таком случае?

— При кори существует такой профилактический прием, как так называемая постэкспозиционная профилактика. Люди, которые были в контакте с больными корью, в течение первых трех суток с момента контакта с зараженными, могут вакцинироваться и не заболеть.