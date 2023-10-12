Параноидальный триллер и эмоциональные качели: в Казани прошла премьера китайского фильма «Исчезнувшая в звездах»

На отечественных киноэкранах стартует показ китайского фильма «Исчезнувшая в звездах» от режиссёров Цуй Жуя и Лю Сяна. По своей сути, картина – римейк художественного фильма «Ловушка для одинокого мужчины», который вышел в 1990 году. Он был снят по пьесе французского драматурга Робера Тома.

Запутанный сюжет и непредсказуемый финал

При просмотре этого фильма нельзя представить и треть сюжетных виражей. В тот момент, когда кажется, что финал очевиден, происходят действия, которые полностью меняют восприятие фильма. Местами картина и вовсе напоминает параноидальный триллер.

«В отличие от советского первоисточника, который по жанру был ироническим детективом, китайский ремейк — детективный триллер, действие которого разворачивается на острове, куда молодой человек и его жена приехали отметить годовщину свадьбы. После чего девушка пропала, а на ее месте возникла другая, выдающая себя за исчезнувшую», — рассказали в кинокомпании Artmainstream.

Далеко не тот, за кого себя выдаёт

Автор фото:Кинопоиск

Весь сюжет фильма крутится вокруг семейной пары, которая приехала на отдых в Китай, чтобы отметить годовщину свадьбы. Но к несчастью Ли Муцзы пропадает и на её поиски оправляется ее муж Хэ Фэй.

Мужчина в полном отчаянии идёт за помощью к сотрудникам полиции, но на пропавшую женщину им всё равно. Среди всех сотрудников правопорядка помочь ему соглашается только бывший соотечественник, полицейский Чжень Чэнь.

Но на следующее утро в постели Фэя обнаруживается красивая женщина, которая утверждает, что она и есть пропавшая жена. Совпадает всё: паспорт, фотографии, свидетельства персонала отеля — все подтверждают личность девушки. Вот только сам Фэй говорит, что это вовсе не его жена.

Автор фото:kino.vl.ru

Тогда Фэй нанимает местную адвокатессу Чен Мэй. Та затевает своё расследование, но на каждом шагу которого ее, Фэя и зрителей ждут неожиданные повороты.

Моментами и вовсе кажется, все население острова участвует в заговоре против несчастного туриста, но и его, как выясняется, не назовешь образцовым супругом. Кто же стоит за пропажей Ли Муцзы? И жива ли она вообще? При ответах на вопросы зрителям придётся забыть о логике и здравом смысле. Но чем ближе фильм идёт к концу, тем менее реалистичным кажется фильм.

Фильм для тех, кто хочет испытать эмоциональные качели

Перед началом фильма зал был полон зрителями. Но уже ближе к середине картины, ряды стали пустеть. Далеко не все смогли перенести те эмоциональные качели и напряжение, которое устроили режиссёры.

Но несмотря на неоднозначное восприятие фильма, в мировом прокате картина уже собрала 520 млн долларов. При этом в сам фильм вложили 9 млн долларов. Мировая премьера фильма состоялась еще в 2022 году.

Автор фото:primamedia.ru

«При просмотре фильма меня переполняли абсолютно разные эмоции. Моментами логическая цепочка прерывалась в ход шли параноидальные мысли, которые никак не могли уложиться в голове. Фильм эмоционально перегружен», — рассказал один из зрителей по итогам кинопоказа.

В середине фильма и вовсе казалось, что авторы заложили идею «если утром ты потерял жену и никто не хочет тебе помочь в её поисках, то лучше отпустить и найти новую». Но клубок постепенно распутывался и безобидный муж уже не казался жертвой чьих-то козней. Он наоборот стал жертвой своих же интриг.

Стоит отметить, что саундтреком фильма в российском прокате стала песня Тоси Чайкиной «Надежда». Чайкина планирует записать её ещё и на китайском языке.

«Считаю, что моя музыка может быть понятна и по-настоящему расслушана на азиатском рынке. Также мы записываем эту песню на английском. Сейчас такое тяжелое время, что очень хочется настроить каждого человека с планеты Земля на любовь к ближнему», — рассказала исполнительница.

Отметим, что любителям детективных триллеров с проникновенными эмоциональными сюжетными линиями точно стоит сходить.