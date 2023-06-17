"Папа - это становление самооценки": психолог рассказала о роли отца в жизни ребенка

Психолог рассказала о роли отца в жизни ребенка и последствиях при его отсутствии

Каждый год во всем мире заранее начинают говорить о Дне материи - как лучше поздравить, что подарить, насколько важен этот день. Меньшей же популярностью пользуется День отца, который отмечается во всем мире в третье воскресенье лета. В этом году праздник выпал на 18 июня, а значит наступит он уже завтра. К празднику мы решили поговорить о важности отца в жизни ребенка, о том, насколько чувства папы отличаются от материнских, а также рассказать, как отсутствие хороших отношений с отцом может сказаться на жизни человека.

фото: Яна Лаушкина

О том, могут ли на физиологическом уровне отличаться чувства отца и матери к ребенку, рассказала Наиля Бирарова - социальный психолог, нейрокоуч, расстановщик, тренер тренеров по личной эффективности, преподаватель в школе телевидения, специалист нейрографики, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, 7ми-кратный обладатель премий, как лучший психолог года и автор книги «Сущность души». Она считает, что чувства матери и отца к ребенку не могут быть одинаковыми, они отличаются, так как мужчина не вынашивает малыша на протяжении девяти месяцев.

- Конечно, отношения матери и отца к ребенку отличаются. Мама ребенка вынашивает девять месяцев, отец в любом случае имеет косвенное отношение, он не проживает эти процессы, у него нет внутренних ощущений, в его теле не бьется другой человек, он не ощущает под сердцем какие-то движения, это два разных восприятия. Когда у женщины появляется ребенок, она буквально соединяется с нии телами, а у папы таких ощущений нет. Поэтому у отцов любовь все-таки более поверхностная.

фото: Илона Боянова

Психолог отмечает, что то, что прошла мама за 9 месяцев вынашивания ребенка, во время кормления, при послеродовой депрессии, а также посттравматическом периоде после родов, отец пройти не может. У мужчины не меняется гормональный фон, как это происходит у родившей ребенка женщины. Именно поэтому, хоть и принято считать, что в родительстве 100/100 - 100% полноценный родитель отец и 100% полноценный родитель мать, что правильно с точки зрения психологии и воспитания, - все же у матери другая, физиологически более глубокая связь.

- Конечно, отец может эмоционировать вместе с матерью на одном уровне, но он никогда не сможет ощутить те же эмоции, ту глубину, которую проживает женщина. Для матери контакт с ребенком больше связан с животными инстинктами. Папа, конечно, тоже любит, но он любит больше героически, слегка поверхностно, с другого уровня любви.

При этом Наиля Бирарова отметила, что отец вполне может взять на себя роль мамы и даже дать ребенку больше женщины:

- Если мама отстраняется, то отец может не только взять на себя ее роль, но и стать еще лучшей матерью для ребенка. Это связано с тем, что он будет пытаться компенсировать чувство вины перед ребенком, что мамы нет. Отец может в таких случаях давать больше, чем могла бы дать мама.

фото: Екатерина Ряполова

Мы пообщались с отцом двоих детей Александром, который рассказал, что он чувствовал, когда стал папой, что для него было самым сложным в родительстве, а что самым приятным. Мужчина считает, что ощущение "ты - отец" приходит не сразу, особенно с первенцем.

- Ты не ощущаешь отцовство с появлением даты в паспорте. Не ощущаешь его в полной мере даже того, когда ребенок находится дома. Оснознание приходит не сразу. Я до конца уже понял и принял, что я действительно отец, когда ребенок начал давать "обратную связь". Когда сын первый раз улыбнулся, потянул ручки. До этого головой понимаешь, что отец, что ответственность, что это твой маленький человечек. Но в полной мере отцовство не ощущается.

При этом Александр заметил, что со вторым ребенком чувства сильно отличались. При рождении младшей дочери осознание пришло сразу же, отцовство ощутилось не только головой, но и сердцем. Он также вспоминает, что во время беременности и родов с сыном Александр больше переживал за жену - как она, что с ней происходит. Во второй раз уже больше волнений было о ребенке.

У Александра уже взрослые дети, с которыми он прошел все стадии - от детских капризов, подростковых протестов и до создания ими уже своей семьи. Он рассказал, что за все эти годы было для него самым сложным как для отца:

- Определенно самое сложное - когда дети болеют. Особенно если это что-то серьезное, тогда не только сложно, но и страшно, ни с чем не сравнится. Сложно еще, когда они взрослеют. Тогда появляется главная проблема - найти подход к ребенку. С сыном как-то еще мягко это все прошло, один раз только запомнился, когда повздорили. А с младшей сложнее было. Переходный возраст был ярче, да и просто с дочерью, мне кажется, отцу тяжелее. Она как-то ближе к маме все равно. Здесь сложно не дать ребенку отдалиться.

Установить контакт с ребенком, а особенно с бушующим подростком бывает сложно как отцам, так и материям. Кому-то так и не удается наладить отношения и ребенок вырастает без отцовской поддержки, без опоры в виде любящего папы. Психолог Наиля Бирарова рассказала, чего в таком случае лишается человек уже во взрослом возрасте, не получая от отца в детстве должного внимания.

- Папа - это становление самооценки, внутренней уверенности. Это опора, устойчивость по жизни и социальная реализация. Если человек ищет свое предназначение, то папа, который есть внутри нас, в нашем сердце и, конечно, в нашей жизни, он всегда даст эту опору и поддержку, уверенность в себе. Папа для человека - очень важная фигура именно в вопросе социальной реализации, проявленности. Ребенок, у которого есть папа за плечами, он всегда твердо стоит на ногах. Он сильный, устойчивый, уверенный и, скорее всего, у этого ребенка рабочие процессы самореализации будут проходить проще и быстрее, - рассказала психолог.

При этом отсутствие отца отчасти возможно компенсировать благодаря усилиям матери и активному участию других мужчин в жизни ребенка - дяди, дедушки. Однако, полностью заменить второго родителя все равно не удастся, заявляет специалист:

- Вообще, можно все компенсировать. Сколько семей, столько и случаев. Но, конечно, даже если мама будет всячески компенсировать, если будет водить ребенка на кружки, где преподаватели мужчины, где ребенок будет дополучать мужское воспитание, мужские ценности. Но полноценно заменить папу не получится. Часто так бывает, что дедушка становится папой, иногда дядя. Но это неправильное возмещение, потому что все равно есть вытеснение отца как ключевой фигуры. Не совсем компетентно говорить, что папу можно заменить. Разве можно заменить какого-то человека в жизни, особенно если мы говорим о родителе. Можно лишь максимально приблизиться к этому аспекту в жизни ребенка, чтобы он не чувствовал себя неполноценным, не чувствовал пустоту - так можно.

Выросшая без отцовской любви Ольга поделилась с нами на своем примере, действительно ли отсутствие связи между ребенком и папой отражается на будущем человека. Он считает, что именно это сыграло значительную роль в становлении ее самооценки.

- У меня с отцом вообще не было никаких отношений. Общались как чужие. В детстве я его очень любила, а потом ему понадобилось полное подчинение - как он сказал, когда он сказал, тогда и нужно сделать, независимо от обстоятельств. Возможно, будь я старше, я бы могла сгладить углы, но, будучи подростком, я сильно протестовала такому отношению, а он просто требовал, мог за ухо таскать, если не делала что-то.

Ольга считает, что большое количество проблем с восприятием себя, в отношениях с мужчинами заложил ей именно отец, когда не дал должного внимания, никак не показал свою любовь:

- Отсутствие близких отношений с отцом отразилось на моем самоощущении. С детства живу с комплексом неполноценности. Если сейчас я его уже осознаю и он мало влияет на мою жизнь, то в детстве я себя очень стеснялась - выходить на улицу, общаться с людьми. Мне казалось, что я настолько неинтересная, некрасивая, никто не захочет со мной говорить. Все это от того, что отец заложил такие установки своим отношением. Помимо этого, у меня с детства нет никакой веры мужчинам, в мужчин. Отец сложил впечатление ненадежности.

Абсолютно точно отцовство - это сложно. Многое в жизни ребенка зависит именно от папы - его отношения, общения, того, сколько времени он уделяет и как. Все это необходимо учитывать при воспитании. Но быть папой - это не только бесконечно переживать и беспокоиться. Это еще и огромная детская любовь и отдача, о чем рассказал Александр.

- Приятно отцом быть всегда. Дети есть дети. Когда есть взаимопонимание, отдача, когда ребенок бежит к тебе, тянет руки - это самое приятное.

Как человек, который дважды становился папой, прошел все трудности взросления и уже отправил в самостоятельную жизнь двоих детей, Александр поделился, что, по его мнению, самое главное должен запомнить будущий отец: