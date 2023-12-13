«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани

До нового года остается чуть больше двух недель. Именно сейчас начинается самая "горячая" пора корпоративов. Главным гостем мероприятия зачастую является Дед Мороз, ведь это главный символ праздника. Редакция PROKAZAN решила узнать сколько будет стоить пригласить Деда Мороза и как проходят десятки мероприятий у аниматоров сказочного героя, ведь для них это настоящая работа, интересная, трудная, а иногда и опасная.

30 минут счастья за 10 тысяч рублей

О стоимости и структуре поздравления Деда Мороза и Снегурочки нам рассказала Единая Новогодняя служба Казани.

«У нас в стоимость входит 30-минутное развлечение. Наши аниматоры могут развлекать детей и взрослых. Например, если аниматоров заказали взрослые, то мероприятие начнется с того, что Дед Мороз и Снегурочка пройдут в дом под современную музыку и начнут всех веселить и поднимать настроение. Далее будут проводиться различные конкурсы, хороводы. Завершится елка совместной фотосессией и вручением подарков от Деда Мороза и Снегурочки, если они были подготовлены заранее», — сообщили в Новогодней службе.

Стоимость аниматоров Единой Новогодней службы зависит от даты мероприятия. Например, 29 декабря мероприятие для взрослых обойдется в 5 тысяч рублей, а 31-ого до 16:00 праздник будет стоить уже 10 тысяч рублей.

Редакция PROKAZAN решила узнать у исполнителей роли Деда Мороза о самых запоминающихся и трудных мероприятиях.

Борода искусственная - получай по лицу

Так, аниматор Константин рассказал, как на одном из выездов, они приехали по заказу на корпоратив, в частный дом, где должны были поздравлять 15-20 человек. Когда они приехали, многие люди были уже очень нетрезвыми. Несмотря на то, что работать с пьяной компанией Константину было не по душе, они со Снегурочкой не подали виду и начали проводить поздравления.

«В середине мероприятия ко мне подошел мужчина, еле стоящий на ногах. Он начал проверять настоящая ли у меня борода и содрав с меня ее, нанес мне несколько ударов по лицу. Далее его оттянули от меня, и он начал возмущаться почему борода искусственная, и за что он платит деньги», — рассказал Дед Мороз.

Аниматор подытожил, что после окончания мероприятия все гости извинились. Прощения попросил и обидчик.

Автор фото: dedmorozcena.ru

Злой мальчик

Еще один эпизод произошел уже во время поздравления не взрослых, а детей. Аниматору пришлось столкнуться с самой настоящей агрессией со стороны ребенка.

«Мы приехали в большой загородный дом. Нас встретили родители и передали заранее подготовленные подарки. Мы прошли в гостиную к детям и начали проводить новогоднюю елку. Все проходило весело и хорошо, пока не дошла очередь вручать подарок одному из мальчиков. Он получил и распаковал подарок, после чего, он начал кричать и даже матом ругаться, говорил, что это не тот подарок и что я не настоящий Дед Мороз», — рассказал аниматор

Поздравление для бабушки

Еще один аниматор, по имени Иван, рассказал весьма любопытную историю, которую назвал самой запоминающейся за всю карьеру Дедом Морозом, ведь поздравлять пришлось не ребенка, а 88-летнюю женщину.

«На одном из выездов с нами произошла очень интересная ситуация. Приехав на адрес, мы прошли в квартиру, молодая девушка передала нам заранее подготовленный подарок и сказала, что поздравлять нужно будет ее бабушку, которой, на минуточку, 88 лет. Я, конечно, был удивлен так как раньше такого опыта у меня не было, но в силу профессионализма мы не растерялись. И поздравление прошло успешно, бабушка была очень счастлива. Это был мой самый запоминающийся выезд, так как я был очень одушевлен таким поступком внучки и по настоящему счастливой бабушкой», — рассказал Иван.

Автор фото: личный архив Ильи Емельянова

Мужчина в трусах

Илья Емельянов работает Дедом Морозом вот уже 9 лет. По его словам, чаще всего все выезды проходят гладко и без проблем, но бывают и весьма любопытные случаи.

«Много было разных нестандартных и интересных случаев. Например, как-то я зашел по ошибке не в ту квартиру. После чего увидел, как мужчина, сидя на кухне в одних трусах и не бритый, хриплым голосом сказал: «Ничего себе, Дед Мороз!». Для него было большим удивлением, что к нему домой зашел Дед Мороз», — поделился Илья Емельянов.

Таким образом, исходя из комментариев аниматоров, можно понять, что такая работа не всегда легкая и веселая. И не редко они попадают в сложные ситуации, которые могут быть даже опасными для жизни.