Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани

Начало 2024 года в Казани и в целом в Татарстане выдалось аномально холодным. Морозы достигали отметки в 30 градусов мороза, а то и ниже. Следом последовало небольшое потепление, а в конце следующей недели на всю территорию республики вновь пришло похолодание, к которому добавились еще и метели.

Начало новой недели началось с потепления, но сохранится ли оно до Крещения и будет ли у жителей Татарстана возможность окунуться в ледяную воду. Об этом корреспондент PROKAZAN пообщалась с кандидатом наук, доцентом кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимуром Аухадеевым.

Погодные качели

Этой зимой погода резко менялась. Были то волны холода, то волны тепла. По словам Аухадеева, такая ситуация обусловлена меридиональным характером циркуляции воздуха - то есть, его вертикальным перемещением с севера на юг и с юга на север.

Фото: мэрия Казани.

В ближайшее время ожидается переход к обычному зональному характеру циркуляции воздуха - то есть, к его движению в горизонтальном направлении, то есть с западно-восточным переносом воздушных масс.

«В минувшие выходные в Татарстане пришли морозы. Ночные температуры пробили отметку в 20 градусов мороза. На нынешней неделе к нам придут южные потоки, которые будут приносить согретый воздух. Температуры будут расти. И они не только приблизятся к климатической норме, но и превысят ее», - рассказал Аухадеев.

Ждем обильные осадки

По словам специалиста, атмосферное давление на следующей неделе будет понижаться. C понедельника погода в Татарстане будет определяться новым циклоном с запада, который принесет с собой осадки.

«Их прогнозируется достаточно много. И это не очень плохо, потому что с нового года у нас выпало мало осадков - всего 9 миллиметров, что составляет только 20 % от месячной нормы. В понедельник Татарстан уже окажется во власти нового циклона. А его влияние в виде осадков мы будем ощущать на себе в полной мере со вторника», отмечает Аухадеев.

Фото: Prokazan.ru.

Погода в Москве не показатель для Казани

В понедельник температура фиксировалась на 4 градуса ниже среднесуточной климатической нормы, а она, по словам метеоролога, для января составляет около – 9,5, -10 градусов. А во вторник она будет уже на 4 градуса выше климатической нормы.

В этот день резко потеплеет: дневные температуры во вторник - среду будут около нуля. Однако оттепель в Татарстане не ожидается. Температура не перешагнет нулевую отметку, как это было в начале года в Москве.

«Некоторые так рассуждают, что если в Москве установилась какая-то определенная погода, то вскоре она будет и у нас. Но в этот раз такого не будет. Москва попала под тот же циклон, который был и у нас, но она оказалась вблизи одного из центров барической депрессии - то есть, области пониженного атмосферного давления. И в силу меридионального характера циркуляции, о котором я уже говорил, этот центр после Москвы пошел не на восток, а на юг», - пояснил метеоролог.

50 на 50 на Крещение

На Крещение Господне, когда люди традиционно окунаются в ледяную воду, температура составит чуть ниже – 10 градусов днем и от -10 до -15 градусов ночью. И примерно такая погода, по мнению метеоролога, продержится до конца следующей недели.

Таким образом, так называемых крещенских морозов в этом году не ожидается. По наблюдениям метеорологов, они бывают далеко не каждый год.

Фото: kp.ru.

«В 2022 году на Крещение было вообще тепло: - 3 градуса. А в 2020 году в этот день была даже плюсовая температура: +1,5 градуса. В 2019 году и в 2016 году на Крещение было тепло. В то же время нельзя сказать, что у нас совсем не наблюдается крещенских морозов. За последние 30 лет в этом плане 50 на 50: бывает и тепло, и холодно. Так что нет такой устойчивой тенденции, что крещенские морозы не приходят. Они приходят, но не каждый год или не совсем в эти даты», - говорит Аухадеев.



Последняя декада января, по предварительному прогнозу, должна быть достаточно теплой. С учетом того, что первая декада была экстремально холодной, чтобы сбылся этот прогноз, в конце месяца должна быть теплая погода. Таковой в январе считается то, что выше -10 градусов.