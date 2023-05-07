Отель не интересно и сложно: в Доме Ушковой могут открыть общественный центр

В Доме Ушковой могут открыть общественный центр

В конце августа 2020 года Национальная библиотека, которая располагалась в Доме Ушковой, переехала в здание Музейного комплекса Казан, а в доме Ушковой планировалась масштабная реконструкция. Недавно появилась информация, что из объекта культурного наследия хотят сделать бутик-отель — концепцию, как оказалось, даже представляли главе Татарстана Рустаму Минниханову.

Как можно использовать объект культурного наследия, чтобы не навредить памятнику и при этом дать объекту новую жизнь, разбирался корреспондент PROKAZAN.

От бонапартистского ампира до рококо

Дом Ушковой – излюбленное место не только туристов, но и местных жителей. Чем он так зацепил людей? Да как минимум своей историей.

Это особняк проектировал Карл Мюфке. Он известен, как зодчий казанских памятников архитектуры и как строитель корпусов Саратовского госуниверситета. Дом Ушковой был построен по заказу Алексея Ушкова — внука чайного магната. Дом был подарен своей возлюбленной — Зинаиде Высоцкой. Именно с ней он прожил 14 лет. А в 1919-м там разместили библиотеку, когда дом был передан государству.

Главная особенность дома в том, что он один из немногих в Казани сохранил оригинальный интерьер, где у каждого помещения свой стиль — от неоготики до бонапартистского ампира и рококо. В интерьере в буквальном смысле «весь мир». А главным объектом восхищения стала комната-грот в виде искусственной пещеры, где располагается зимний сад.

Что сейчас с домом?

До своей смерти объект архитектурного наследия курировал краевед и замруководителя «Татмедиа» Эдуард Хайруллин, он недавно скончался. Какое будущее у объекта сейчас не ясно, но есть ощущение, что на освободившееся помещение в центре Казани имеются свои виды у многих.

«Я была на всех совещаниях по дому Ушковой и сама их организовывала неоднократно, конечно, тоже переживаю за объект. Концепция по развитию под культурный центр в центральном и апартаментами в поздней части прорабатывалась нашими реставраторами. Разместить апартаменты в поздней части не такое сложное дело, гораздо сложнее будет вся история с реставрацией уникальных интерьеров памятника… сложнее и дороже. Концепция была представлена Эдуардом Хайруллиным, который не так давно скончался. И она была в целом одобрена Миннихановым. Но вопрос с управлением так и не был решён. Кто будет сейчас заниматься этим объектом пока не решено тоже, пока возникла пауза», — рассказала PROKAZAN помощница главы Татарстана Олеся Балтусова.

Как лучше использовать Дом Ушковой?

Что может быть открыто в Доме Ушковой? За комментарием мы обратились к председателю комитета республики по охране объектов культурного наследия Ивану Гущину. На момент выхода публикации ответ на запрос редакции предоставлен не был.

Д оцент Института дизайна и пространственных искусств КФУ Степан Новиков рассказал, как можно использовать Дом Ушковой в современныхреалиях. По его словам, дом известен своими интерьерами, которые выполнены в разных, индивидуальных стилях. И сам объект интересен своей архитектурой.

Можно ли открыть в здании бутик-отель, не уничтожая при этом исторический облик здания? Новиков отмечает, что создать апартаменты там можно, но это будет очень небольшой отель в 5 комнат.

Насколько это инвестиционно привлекательно. Кто захочет туда вкладываться. И важно отметить, если там будет бутик-отель, то невозможно будет сохранить полностью интерьер. Так нужно обеспечить комфорт, снабдить номера туалетами. И пропустит ли это комитет по охране культурного наследия большой вопрос, — комментирует архитектор.

В Доме Ушковой, по мнению Степана Новикова, стоило разместить многофункциональный общественный комплекс. Как-то адаптировать для студентов, ведь рядом находятся здания КФУ. Внедрить туда творчество, выставки, мастер-классы, концерты и так далее. Кроме того, первый этаж изначально был предназначен для кафе, библиотеки. Для коммерческой деятельности также можно было бы оставить первый этаж.