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От супермаркета к гастромаркету: что стало с «Бахетле» за два года?

Стало известно, что стало с магазинами «Бахетле»
Последние два года стали для сети «Бахетле» вре...

Алина Алмакаева

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Последние два года стали для сети «Бахетле» временем масштабных перемен. Компания не просто обновила магазины, а фактически пересмотрела свою концепцию: больше внимания готовым блюдам, цифровым технологиям и корпоративному питанию. Это не просто расширение – это трансформация, которая показывает, как региональный ритейлер может адаптироваться к меняющимся запросам покупателей. Что стало с магазином? И какая его судьба дальше - в материале PROKAZAN.

Обновленные магазины: удобство, сервис и новые форматы

Магазины на Павлюхина и Ершова в Казани стали первыми в обновленной концепции «Бахетле». Больше пространства, понятная навигация, современные технологии и акцент на гастрономию – теперь это не просто супермаркеты, а места, где можно не только купить продукты, но и попробовать блюда разных кухонь. В меню появились новые направления – узбекская и паназиатская кулинария, расширились зоны кафе и пекарен.

Автор фото: Алина Алмакаева

«Спрос на готовую еду продолжает расти, – рассказывает исполнительный директор ГК «Бахетле» Гузель Ананьева. – Сегодня уже 50% нашей продукции – это собственное производство. Люди хотят экономить время, а значит, готовые блюда становятся важной частью ассортимента».

По мнению эксперта по ритейлу Артема Вахитова, этот тренд характерен для всего рынка:

«Магазины больше не просто места для покупок. Это точки удобного сервиса, где можно решить сразу несколько задач – купить продукты, поесть, заказать доставку».

Автор фото: Алина Алмакаева

Цифровизация: новые возможности для покупателей

Технологии становятся важной частью торговли. В «Бахетле» запустили мобильное приложение, через которое можно делать заказы и оформлять доставку. В магазинах появились кассы самообслуживания, а программа лояльности теперь анализирует покупки и предлагает персонализированные предложения.

«Цифровизация в ритейле – не просто тренд, а необходимость, – в беседе с корреспондентом PROKAZAN отмечает аналитик Мария Сафонова. – Удобный сервис, возможность быстрой оплаты и гибкие программы лояльности позволяют удерживать клиентов и делать их покупки комфортнее».

Автор фото: Алина Алмакаева

Новый шаг: корпоративное и социальное питание

Еще одно направление, которое активно развивает «Бахетле» – корпоративное и социальное питание. Сегодня компания обеспечивает питанием 180 000 детей в школах и детсадах Татарстана, а также организует корпоративное питание для крупных компаний, таких как «СИБУР» и «EFES».

«Это стратегически важное направление, – говорит экономист в беседе с корреспондентом PROKAZAN Дмитрий Громов. – Оно позволяет сети не зависеть только от розничных продаж, расширяя бизнес за счет контрактов на питание».

Для этого в 2023 году была запущена фабрика питания, которая поставляет продукцию не только для соцучреждений, но и в розничные сети. Уже налажено сотрудничество с X5 Group, а объем производства превысил 300 тонн в месяц.

Будущее «Бахетле»: что дальше?

Компания продолжает развивать формат магазинов, делая ставку на удобство, сервис и качество продукции. В планах – обновление еще двух супермаркетов, расширение цифровых сервисов и внедрение экологичной упаковки.

«Ритейл меняется, и мы меняемся вместе с ним. Сегодня важно не просто продавать продукты, а создавать удобную экосистему, в которой клиенту комфортно», – отмечает Гузель Ананьева.

Автор фото: Алина Алмакаева

«Бахетле» уже не просто сеть магазинов – это бренд, который адаптируется к запросам современного потребителя и задает новые стандарты в региональном ритейле.

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