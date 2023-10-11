Осталось 40 дней: стало известно какую погоду ждать казанцам в октябре
В этом году сентябрь в Татарстане выдался довольно жарким. В октябре Казань накрыла непогода. Что нам стоит ждать от октября и когда автолюбителям стоит задумываться о смене летней резины, рассказал ведущий специалист гидрометцентра Татарстана Ирина Трущина.
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Снега нет, но вы держитесь
На смену теплой осени пришла холодная — с дождями, ветрами и снегом. Тепло радовало жителей республики весь сентябрь, но пора и честь знать. Уже 9 октября ряд городов Татарстана накрыл первый снегопад. Также резко похолодало. На трассе Казань — Челны образовались даже снежные шапки по обочинам.
Нас настигли природные капризы в виде неустойчивой погоды. Всё из-за Североатлантического циклона, который гостит на территории республики.
«Выпавший снег не может сформировать снежного покрова, так как среднесуточная температура положительная. Климатическая норма для этих дней около 7 градусов. Сейчас Татарстан отклоняется от нормы примерно на +5 градусов», — говорит начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра республики Ирина Трущина.
Однако ночью температура опускается ниже нуля и из-за этого на дорогах может возникать гололёд. Но снег появится, когда среднесуточная температура будет минусовой. Если верить приметам, то настоящая зима придёт к нам через 40 дней после появления первого снега. Долгосрочный прогноз утверждает, что настоящая зима со снегом и минусовыми температурами придет в Казань в середине ноября.
То снег, то дождь – прогноз погоды на неделю
По данным Гисметео, в четверг, 12 октября в Казани температура воздуха ночью опустится до +1 градуса, а днём поднимется до +7. Также ожидаются порывы ветра до 15 метров секунду и возможен дождь.
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В пятницу, 13 октября ожидается потепление. Ночью температура воздуха будет +6 градусов, а днём отметка достигнет +14 градусов и будет ясная погода, но порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду.
Суббота 14 октября тоже обещает быть тёплой. Ночью температура воздуха опустится до 5 градусов, а днём поднимется до +11 градусов и будет без осадков.
Самым тёплым днём этой недели будет воскресенье — 15 октября. Днём температура воздуха поднимется до +17 градусов. Ночью температура упадёт до +10 градусов. Порывы ветра не превысят 8 метров в секунду.
Готова ли Казань к зимнему сезону
На деловом понедельнике замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев заявил, что Татарстан переходит в зимний режим уже с 15 октября и продлится он до 15 апреля 2024 года.
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«С этого времени диспетчерские службы подрядных предприятий переводятся на круглосуточный режим работы. Также организуется постоянное дежурство техники», — сообщил Куляжев.
Также он отметил, что общая площадь убираемых дорог в Казани составляет 22,6 млн кв. метров вместе с бордюрами. Автопарк зимней уборочной техники столицы Татарстана насчитывает 584 машины, из которых к работам уже готовы 76%. Но людей, которые будут работать на этой технике, не хватает.
Сейчас трудоустроены 502 водителя-механизатора и 533 дорожных рабочих. Для функционирования всей техники даже на одну смену не хватает 82 человека, рассказал Куляжев.
Вопрос о нехватке работников взял на контроль лично мэр Казани Ильсур Метшин.
Автор фото: Мэрия Казани
«Услышали, что не хватает механизаторов. Ничего нового. Но также услышали, что к ноябрю вы обещаете вторую смену набрать. Прошу этот вопрос держать на особом контроле», — прокомментировал ситуацию Метшин.
Также градоначальник рассказал, что в этом году в городе появилась новая система, которая позволит отслеживать процесс уборки снега. Правда в этом году система будет работать в тестовом режиме. Поможет ли новая система избавиться от проблем с уборкой снега — покажет время.