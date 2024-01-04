«Онлайн-образование — это скорая помощь»: кем сейчас работать, чтобы завтра быть успешным

На рынке труда стоит острая нехватка кадров во всех сферах деятельности. Редакция PROKAZAN решила выяснить, куда же устроиться на работу, чтобы «не прогореть». В этом нам помогла разобраться основатель Центра образовательных компетенций НТИ (ЦОК НТИ) из Иннополиса Регина Цыганкова.

— Что происходит на рынке труда сейчас?

— На рынке труда наблюдается недостаток квалифицированных специалистов. Этот дефицит частично обусловлен быстрым развитием технологий, требующих постоянного обновления компетенций и знаний, которые ведут к появлению новых профессий. Действительно, сейчас работодатель стоит в очереди за специалистами. Хотя не так давно, ещё в 2021 году, всё было наоборот. Современный рынок труда позволил людям уходить на фриланс, зарабатывая из дома. Данная тенденция пошла на пользу сотрудникам, однако создала кадровый дефицит.

Автор фото: ЦОК НТИ

— С 2019 года Центр образовательных компетенций выпустил 50 000 специалистов. Подскажите, пожалуйста, кто эти люди и какие условия для получения нового образования существуют?

— В современных реалиях каждый человек может получить новую специальность, для этого достаточно пройти дополнительные курсы. К примеру, в прошлом году процент трудоустройства наших слушателей достиг 93. Желающих получить новые компетенции много, но надо понимать, что дополнительное образование в нашем центре возможно получить только при наличии диплома.

У нас обучение проходят абсолютно разные люди. Был случай, когда мы обучали церковнослужителя, а после курсов он стал тестировщиком. И таких историй много. Изначально люди ищут дополнительное средство заработка, а затем полностью меняют вектор деятельности.

— Сейчас дополнительное образование позволяет людям быстро освоить новые компетенции. Какие в этом есть плюсы и минусы?

— В современных реалиях дополнительное образование — «скорая помощь», которая сокращает разрыв между требованиями рынка и текущей подготовкой специалистов. Например, при составлении курсов, мы часто ориентируемся на современные требования рынка труда, предоставляя обучение по актуальным дисциплинам и технологиям. Наши курсы доступны в онлайн-формате, что позволяет обучаться в удобное время и в удобном темпе. Кроме того, по сравнению с традиционным образованием, дополнительное предполагает короткий срок обучения. Но основным преимуществом является нацеленность на предоставление слушателям практических навыков, наши лекции ведут рдни из лучших специалисты России.

В 2000-ых годах вузы активно готовили бухгалтеров, но в какой-то момент на рынке образовался избыток специалистов. Сейчас эти бухгалтеры могут переучиться на аналитиков и иметь успех.

Автор фото: ЦОК НТИ

— Есть мнение, что фриланс — это легкие деньги. Люди думают, что будут лежать на диване, а сотни тысяч будут сыпаться на них. Так ли это? И с какими трудностями могут столкнуться фрилансеры?

— Мнение о том, что фриланс – это легкие деньги, является распространенным мифом. На деле фриланс требует большого профессионализма, самодисциплины и умения управлять своим временем.

Например, возьмем SMM-специалистов. Для многих SMM, звучит очень круто — буду предоставлен сам себе и работать, когда захочу. Отчасти, так и есть. Но мы всегда объясняем: вы будете постоянно бегать с телефоном за клиентом, много монтировать и редактировать контент. Если вам это нравится — добро пожаловать!

Мы консультируем каждого, кто приходит на обучение: рассказываем об особенностях выбранной специальности, какие для нее нужны базовые навыки. Когда человек непосредственно приступает к программе, он уже полностью понимает всю специфику дальнейшей работы.

— Какие профессии в ближайшее время будут востребованы?

— Я думаю, что останется спрос на программистов, тестировщиков и маркетологов. Кроме того, уход брендов спровоцировал рост спроса на швей. В новых реалиях их заработок может достигать 100 тысяч рублей в месяц.

Автор фото: ЦОК НТИ

— Какие профессии могут появиться в ближайшее время?

— С учетом глобальных изменений в ближайшие годы можно ожидать роста спроса на всё, что связано с нейросетями. Уже сейчас компании ищут экспертов в этой области.

— Насколько сильно в России развито онлайн-обучение и фриланс?

— В России наблюдается активная динамика развития онлайн-образования. Этому способствовала господдержка.

Что касается нашего Центра, мы проводим обучение через онлайн-платформы, используя методы адаптивного обучения. Студентам ЦОК НТИ представлены все современные инструменты для получения знаний, включая вебинары, видеоконференции, электронные учебники и ресурсы, интерактивные задания и тесты, онлайн-уроки, чаты с преподавателями и одногруппниками.

Автор фото: ЦОК НТИ

— И напоследок, если обобщать разные сферы деятельности, то какие ключевые компетенции нужны современному работнику, чтобы удовлетворять потребности работодателя?

— Ключевые компетенции современного работника варьируются в зависимости от отрасли и специализации, но есть ряд универсальных компетенций, которые ценятся в различных сферах. Прежде всего, важным качеством является готовность и стремление к обучению. Также современному работнику важно иметь цифровую грамотность, критическое мышление, межличностные навыки, инициативность, а также умение решать проблемы. Эти компетенции помогут работнику не только удовлетворять текущие потребности, но и быть готовым к вызовам на рынке труда.