«Онлайн-образование — это скорая помощь»: кем сейчас работать, чтобы завтра быть успешным
ЦОК НТИ
На рынке труда стоит острая нехватка кадров во всех сферах деятельности. Редакция PROKAZAN решила выяснить, куда же устроиться на работу, чтобы «не прогореть». В этом нам помогла разобраться основатель Центра образовательных компетенций НТИ (ЦОК НТИ) из Иннополиса Регина Цыганкова.
— Что происходит на рынке труда сейчас?
— На рынке труда наблюдается недостаток квалифицированных специалистов. Этот дефицит частично обусловлен быстрым развитием технологий, требующих постоянного обновления компетенций и знаний, которые ведут к появлению новых профессий. Действительно, сейчас работодатель стоит в очереди за специалистами. Хотя не так давно, ещё в 2021 году, всё было наоборот. Современный рынок труда позволил людям уходить на фриланс, зарабатывая из дома. Данная тенденция пошла на пользу сотрудникам, однако создала кадровый дефицит.
Автор фото: ЦОК НТИ
— С 2019 года Центр образовательных компетенций выпустил 50 000 специалистов. Подскажите, пожалуйста, кто эти люди и какие условия для получения нового образования существуют?
— В современных реалиях каждый человек может получить новую специальность, для этого достаточно пройти дополнительные курсы. К примеру, в прошлом году процент трудоустройства наших слушателей достиг 93. Желающих получить новые компетенции много, но надо понимать, что дополнительное образование в нашем центре возможно получить только при наличии диплома.
У нас обучение проходят абсолютно разные люди. Был случай, когда мы обучали церковнослужителя, а после курсов он стал тестировщиком. И таких историй много. Изначально люди ищут дополнительное средство заработка, а затем полностью меняют вектор деятельности.
— Сейчас дополнительное образование позволяет людям быстро освоить новые компетенции. Какие в этом есть плюсы и минусы?
— В современных реалиях дополнительное образование — «скорая помощь», которая сокращает разрыв между требованиями рынка и текущей подготовкой специалистов. Например, при составлении курсов, мы часто ориентируемся на современные требования рынка труда, предоставляя обучение по актуальным дисциплинам и технологиям. Наши курсы доступны в онлайн-формате, что позволяет обучаться в удобное время и в удобном темпе. Кроме того, по сравнению с традиционным образованием, дополнительное предполагает короткий срок обучения. Но основным преимуществом является нацеленность на предоставление слушателям практических навыков, наши лекции ведут рдни из лучших специалисты России.
В 2000-ых годах вузы активно готовили бухгалтеров, но в какой-то момент на рынке образовался избыток специалистов. Сейчас эти бухгалтеры могут переучиться на аналитиков и иметь успех.
Автор фото: ЦОК НТИ
— Есть мнение, что фриланс — это легкие деньги. Люди думают, что будут лежать на диване, а сотни тысяч будут сыпаться на них. Так ли это? И с какими трудностями могут столкнуться фрилансеры?
— Мнение о том, что фриланс – это легкие деньги, является распространенным мифом. На деле фриланс требует большого профессионализма, самодисциплины и умения управлять своим временем.
Например, возьмем SMM-специалистов. Для многих SMM, звучит очень круто — буду предоставлен сам себе и работать, когда захочу. Отчасти, так и есть. Но мы всегда объясняем: вы будете постоянно бегать с телефоном за клиентом, много монтировать и редактировать контент. Если вам это нравится — добро пожаловать!
Мы консультируем каждого, кто приходит на обучение: рассказываем об особенностях выбранной специальности, какие для нее нужны базовые навыки. Когда человек непосредственно приступает к программе, он уже полностью понимает всю специфику дальнейшей работы.
— Какие профессии в ближайшее время будут востребованы?
— Я думаю, что останется спрос на программистов, тестировщиков и маркетологов. Кроме того, уход брендов спровоцировал рост спроса на швей. В новых реалиях их заработок может достигать 100 тысяч рублей в месяц.
Автор фото: ЦОК НТИ
— Какие профессии могут появиться в ближайшее время?
— С учетом глобальных изменений в ближайшие годы можно ожидать роста спроса на всё, что связано с нейросетями. Уже сейчас компании ищут экспертов в этой области.
— Насколько сильно в России развито онлайн-обучение и фриланс?
— В России наблюдается активная динамика развития онлайн-образования. Этому способствовала господдержка.
Что касается нашего Центра, мы проводим обучение через онлайн-платформы, используя методы адаптивного обучения. Студентам ЦОК НТИ представлены все современные инструменты для получения знаний, включая вебинары, видеоконференции, электронные учебники и ресурсы, интерактивные задания и тесты, онлайн-уроки, чаты с преподавателями и одногруппниками.
Автор фото: ЦОК НТИ
— И напоследок, если обобщать разные сферы деятельности, то какие ключевые компетенции нужны современному работнику, чтобы удовлетворять потребности работодателя?
— Ключевые компетенции современного работника варьируются в зависимости от отрасли и специализации, но есть ряд универсальных компетенций, которые ценятся в различных сферах. Прежде всего, важным качеством является готовность и стремление к обучению. Также современному работнику важно иметь цифровую грамотность, критическое мышление, межличностные навыки, инициативность, а также умение решать проблемы. Эти компетенции помогут работнику не только удовлетворять текущие потребности, но и быть готовым к вызовам на рынке труда.