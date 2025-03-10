«Они разлетелись по дороге»: в Казани такси влетело в толпу. Разбираем причины

Очевидцы рассказали о вышедшем из-под контроля такси на остановке в Казани

10 марта 2025 года обычное утро на улице Вишневского превратилось в хаос. Водитель такси на арендованном «Москвиче» вылетел на остановку общественного транспорта, сбив 11 человек, включая 12-летнего ребенка. Машина не затормозила, люди оказались разбросаны по дороге. Одна из пострадавших потеряла сознание. Очевидцы в ужасе наблюдали, как таксист вышел из машины и просто оглядывался по сторонам.

Что случилось с водителем? Почему человек с сомнительным прошлым оказался за рулем? И кто отвечает за безопасность пассажиров такси? Разбираемся в деталях шокирующего ДТП.

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Как произошла авария

По данным МВД Татарстана, 29-летний водитель такси Евгений К. двигался по улице Вишневского в сторону Достоевского. Пытаясь объехать автобус, который остановился для высадки пассажиров, он наехал на толпу людей, выходивших из транспорта. После этого автомобиль не остановился, столкнулся с другим автобусом и лишь затем замер.

Очевидцы сообщают, что момент аварии выглядел пугающе.

«Машина как будто вышла из-под контроля, людей разбросало по дороге, все кричали». На кадрах с видеозаписей видно, что водитель не предпринимал попыток затормозить», - сообщает очевидец в социальных сетях.

На место аварии незамедлительно прибыл глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов, а также представители таксопарка.

«Со стороны администрации будет оказана вся необходимая помощь в установлении деталей происшествия», - сообщил Альберт Салихов

«Мы в курсе этого ужасного происшествия и на связи с правоохранительными органами и региональными властями, чтобы как можно быстрее установить детали случившегося и оказать помощь пострадавшим», - сообщили в пресс-службе Яндекс Такси.

Что случилось с водителем?

Водитель такси Евгений К. первоначально заявил, что уснул за рулем. Однако пассажир автомобиля рассказал правоохранителям, что перед ДТП у водителя якобы изо рта пошла пена, его глаза закатились, а руки поджались.

Судя по видеозаписям, автомобиль резко изменил траекторию движения и на полной скорости врезался в людей.

«Я не специально», — сказал таксист.

В социальных сетях люди указывают на несколько возможных причин такого поведения водителя:

Эпилептический приступ или другое внезапное заболевание. В таком случае возникают вопросы о том, был ли у таксиста медицинский допуск к работе и проходил ли он регулярные осмотры.

Отравление или воздействие запрещенных веществ. По неподтвержденным данным, водитель ранее привлекался за незаконный оборот наркотиков, а в 2017 году его лишали прав за вождение в нетрезвом виде. Медицинское освидетельствование изначально не выявило следов алкоголя, но позднее появились сведения, что в его крови обнаружены запрещенные вещества.

Кто несет ответственность?

Этот случай снова поднимает вопрос о контроле за водителями такси. Водитель арендовал автомобиль, работал через агрегатор, но, судя по всему, не проходил тщательную проверку.

«Рынок такси в России до сих пор остается слабо регулируемым. Требования к водителям формальные, а медицинские осмотры часто сводятся к чистой формальности. Если подтвердится, что водитель имел проблемы со здоровьем или зависимостью, ответственность может лечь на компанию, предоставившую ему авто, и таксопарк», - рассказал автоэксперт Дмитрий Сидоров корреспонденту PROKAZAN.

Реакция очевидцев

Люди, ставшие свидетелями аварии, рассказывают, что водитель такси после наезда не предпринимал попыток оказать помощь пострадавшим. Он стоял в шоке, пока несколько мужчин не прижали его к машине и не удерживали до прибытия полиции.

Странную реакцию водителя мы попросили прокомментировать психолога

«В стрессовых ситуациях человек может вести себя нелогично, но если у водителя действительно были признаки приступа, возникает вопрос: был ли он здоров, чтобы работать в такси?», - говорит психолог Татьяна Иванова корреспонденту PROKAZAN.

«Он не уснул, у него случился приступ», — утверждает один из очевидцев

«Женщина в возрасте больше всех пострадала, она была без сознания. Приехали 7-8 скорых, всех забрали», — рассказал кондуктор автобуса.

Возбуждено уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, включая возможные проблемы со здоровьем у водителя.

«По факту ДТП на ул. Вишневского возбуждено уголовное дело по факту наезда на группу людей на остановке общественного транспорта на ул. Вишневского возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК Российской Федерации. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Дамир Бикмухаметов корреспонденту PROKAZAN в ГИБДД по РТ

Мэрия Казани заявила, что власти окажут всю необходимую помощь. Прокуратура Татарстана подтвердили, что следят за ситуацией и содействуют установлению всех деталей случившегося.

Следствие продолжается. Все обстоятельства этой трагедии еще предстоит выяснить.